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Για τα νέα δεδομένα στη ζωή του και την καθημερινότητα μετά τον χωρισμό του από τη Λίντα Πρίντζου, έπειτα από 15 χρόνια κοινής πορείας μίλησε ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, εξηγώντας ότι ο λόγος που γνωστοποίησε την απόφαση του ζευγαριού να ακολουθήσει χωριστούς δρόμους ήταν επειδή είχε προηγηθεί αρκετό διάστημα από το γεγονός.

Τόνισε δε, ότι η απόφαση πάρθηκε με απόλυτη ηρεμία, με τον ίδιο να απολαμβάνει, όπως είπε, τη μοναχικότητά του, αφήνοντας τα πράγματα να εξελιχθούν χωρίς να πιέζει τις καταστάσεις.

«Έχω μια μοναχικότητα που μου αρέσει»

«Ήθελα να δημοσιοποιήσω τον χωρισμό μου, γιατί είχε γίνει πολύ καιρό πριν και έπρεπε να ειπωθεί. Διαφορετικά θα ήταν ένα παρεξηγήσιμο πράγμα, που δεν ταιριάζει ούτε σε μένα ούτε στη Λίνα» είπε αρχικά.

«Για κάθε άνθρωπο είναι τελείως διαφορετικό το πώς θα νιώσει σε έναν χωρισμό. Είναι ένας καινούργιος κόσμος για μένα, σαν να ξύπνησα από ένα κώμα. Έχω μια μοναχικότητα που μου αρέσει, αφήνω τη ζωή να με οδηγήσει. Έγιναν πολύ πιο γλυκά τα πράγματα, δεν έφυγε ξαφνικά κάποιος από το σπίτι. Ήταν πολύ ήπιο και γλυκό αυτό που έγινε, για να τελειώνουμε με αυτό το θέμα -δεν μπορείς να συζητάς τα προσωπικά, υπάρχουν πολλές λεπτομέρειες. Είναι τόσα πεδία ανοιχτά μπροστά σου για να ζήσεις μετά τα 50, διάφορα πράγματα που μπορούν να σου συμβούν. Νιώθεις ζωντανός» πρόσθεσε.

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