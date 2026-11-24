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Στη σοβαρή περιπέτεια που πέρασε κατά το παρελθόν με την υγεία του αναφέρθηκε ο Άκης Σακελλαρίου, επισημαίνοντας ότι έκτοτε, φροντίζει να προσέχει περισσότερο, καθώς -όπως τόνισε- δυο φορές στη ζωή του έφτασε κοντά στον θάνατο.

«Όσο περνούν τα χρόνια, με φοβίζει ο θάνατος» δήλωσε χαρακτηριστικά στους δημοσιογράφους των ψυχαγωγικών εκπομπών.

«Θέλει λίγο προσοχή. Εντάξει, εγώ που τα έχω περάσει και λίγο περίεργα, τις δύο φορές που κόντεψα να πεθάνω… Τώρα, θέλει λίγο προσοχή» πρόσθεσε.

Σημειώνεται πως ο Άκης Σακελλαρίου είχε περάσει μια πολύ μεγάλη περιπέτεια με την υγεία του το 2018, όταν προσβλήθηκε από τη Νόσο των Λεγεωνάριων, με αποτέλεσμα να πέσει σε κώμα για 10 μέρες.

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