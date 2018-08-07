Βελτίωση για τον Άκη Σακελλαρίου – Παραμένει στη ΜΕΘ αλλά αποσωληνωμένος

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Συγκρατημένη αισιοδοξία επικρατεί για την πορεία της υγείας του δημοφιλούς ηθοποιού Άκη Σακελλαρίου, ο οποίος αποσωληνώθηκε και πλέον αναπνέει μόνο με μάσκα οξυγόνου.
Υπενθυμίζεται ότι ο ηθοποιός έχει προσβληθεί από τη νόσο των λεγεωνάριων και νοσηλεύεται τις τελευταίες δέκα μέρες στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Σωτηρία.
Εξακολουθεί να δέχεται αγωγή με αντιβίωση και σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο οργανισμός του ανταποκρίνεται καλά στην αγωγή.
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