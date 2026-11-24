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Επανέφερε τις «γκρίζες ζώνες» στο Αιγαίο ο επικεφαλής του τουρκικού Εθνικού Κέντρου Ερευνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (DEHUKAM) Πανεπιστημίου Άγκυρας Μουσταφά Μπασκαρά, αμφισβητώντας ευθέως την ελληνική κυριαρχία σε 500 νησιά και βραχονησίδες στο Αιγαίο.

Να σημειωθεί ότι το DEHUKAM είναι το κέντρο Ερευνών της Τουρκίας που έχει ετοιμάσει τους χάρτες για την «γαλάζια πατρίδα».

Επαναφορά και στη θεωρία της αποστρατιωτικοποίησης

Ο ίδιος προχώρησε ένα βήμα παραπέρα, όπως αναφέρει σήμερα η Καθημερινή, συνδέοντας την τουρκική θέση περί αποστρατικοποίησης με την απώλεια κυριαρχίας, ενώ μίλησε και για εκατοντάδες νησίδες, βράχους και νησιά που, όπως υποστήριξε, πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο συζήτησης με την Ελλάδα.

«O αποστρατιωτικοποιημένος χαρακτήρας των νησιών του Αιγαίου δεν αποτελεί νέο ζήτημα. Προέρχεται από τη Συνθήκη της Λωζάνης του 1923, καθώς και από τη Συνθήκη των Παρισίων του 1947» ανέφερε ο ίδιος ο καθηγητής.

Όλες οι συμφωνίες αυτές αποτελούν εγγυήσεις. Η κυριαρχία επί των νησιών αυτών έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα, υπό τον όρο του σεβασμού του αποστρατικοποιημένου χαρακτήρα τους», δήλωσε ο Μουσταφά Μπασκαρά.

«Δυστυχώς, όμως, από τη δεκαετία του 1950, οι ελληνικές Αρχές άρχισαν να στρατιωτικοποιούν τα νησιά αυτά και σήμερα σχεδόν όλα έχουν στρατιωτικοποιηθεί από ελληνικά στρατεύματα ή ελληνικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις.

Και, δυστυχώς, εκπρόσωποι της ελληνικής κυβέρνησης εγκρίνουν αυτές τις δραστηριότητες στα ελληνικά νησιά», υπογράμμισε για να προσθέσει:

«Πρέπει να σέβονται το διεθνές δίκαιο. Πρέπει να σέβονται τη διεθνή συμφωνία που υπογράφηκε πριν από σχεδόν 100 χρόνια. Πρέπει να διατηρήσουν τα νησιά αυτά σε κατάσταση αποστρατικοποίησης».

Στο ίδιο πνεύμα, ο Μουσταφά Μπασκαρά εξήγησε: «Σε απάντηση σε αυτό, η Τουρκία, μέσω του μόνιμου αντιπροσώπου της στη Νέα Υόρκη, τον Σεπτέμβριο του 2021, απέστειλε μια διακοίνωση στην οποία αναφερόταν ότι, εάν η ελληνική πλευρά συνεχίσει τις στρατιωτικές της δραστηριότητες στα νησιά με αποστρατικοποιημένο καθεστώς, η Τουρκία ενδέχεται να ασκήσει κυριαρχία επί των νησιών αυτών, καθώς η ελληνική πλευρά δεν τηρεί τις διεθνείς νομικές συνθήκες που έχουν υπογραφεί σχετικά με τα νησιά αυτά».

Τι είπε για τα 12 μίλια και την υφαλοκρηπίδα

Στις δηλώσεις του, ο επικεφαλής του τουρκικού κέντρου επανέφερε και το πάγιο επιχείρημα της Άγκυρας κατά της επέκτασης των ελληνικών χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια, συνδέοντάς το με την ελευθερία ναυσιπλοΐας και την κατανομή θαλάσσιων ζωνών στο Αιγαίο.

«Εάν στο Αιγαίο ισχύουν χωρικά ύδατα 12 ναυτικών μιλίων, ξαφνικά πάνω από το 70% του Αιγαίου είναι ελληνικά χωρικά ύδατα.

Το μερίδιο της Τουρκίας αυξάνεται από 8% σε 13%, ενώ το υπόλοιπο θα αποτελεί την ανοικτή θάλασσα για τα σκάφη, τα οποία μόνο εκεί μπορούν να πλέουν ελεύθερα στο Αιγαίο.

Αυτό δεν περιορίζει μόνο τα δικαιώματα της Τουρκίας στο Αιγαίο, αλλά επηρεάζει αρνητικά και τα δικαιώματα όλων των άλλων χωρών που χρησιμοποιούν το Αιγαίο για τα σκάφη τους και την πλοήγησή τους.

Μια τέτοια κατάσταση μπορεί να μετατρέψει το Αιγαίο σε κάτι που μοιάζει με λίμνη της Ελλάδας. Επομένως, αυτό είναι απολύτως απαράδεκτο.

Αυτό είναι ένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε κατά καιρούς, όταν η ελληνική πλευρά διεκδικεί χωρικά ύδατα 12 ναυτικών μιλίων.

Επομένως, δεν μπορούμε να διαχωρίσουμε αυτό το ζήτημα από άλλα ζητήματα στο Αιγαίο. Ένα άλλο ζήτημα είναι η υφαλοκρηπίδα. Πρέπει να συμφωνήσουμε σχετικά με την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας» δήλωσε ο Μπασκαρά.

Θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός και ο ελληνικός χάρτης

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Μπασκαρά και στον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, υποστηρίζοντας ότι η Τουρκία δημοσιοποίησε τον δικό της σχεδιασμό τον Απρίλιο του 2025, την ίδια ημέρα με την ανακοίνωση της ελληνικής πλευράς.

«Η Τουρκία έχει επίσης εκπονήσει τον δικό της θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό και τον δημοσιοποίησε τον Απρίλιο του 2025, την ίδια ημέρα που η ελληνική πλευρά ανακοίνωσε τον δικό της θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό.

Αν εξετάσει κανείς αυτούς τους θαλάσσιους χωροταξικούς σχεδιασμούς, σύμφωνα με τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό της Τουρκίας, θα διαπιστώσει ότι καλύπτονται όλες οι σχετικές τομεακές εγκαταστάσεις στις θαλάσσιες περιοχές, από την ενέργεια έως την αλιεία, από τις θαλάσσιες μεταφορές έως τις υπεράκτιες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Όλα είναι σαφώς καθορισμένα. Οι δηλώσεις της Τουρκίας αναφέρουν ότι πρόκειται για έναν «ζωντανό» χάρτη, τον οποίο θα ανανεώνουμε.

Τον Αύγουστο του περασμένου έτους προσθέσαμε δύο νέες θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές, ενώ πολύ πρόσφατα ο Ερντογάν ανακοίνωσε τη δημιουργία δύο νέων θαλάσσιων πάρκων στο Αιγαίο, τα οποία είχαν ήδη συμπεριληφθεί στον χάρτη θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού της Τουρκίας».

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