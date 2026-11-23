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Ο πόλεμος στην Ουκρανία επεκτείνεται σταδιακά και πέρα από τα σύνορά της, επηρεάζοντας όλο και περισσότερες περιοχές της Ευρώπης. Αντί για αποκλιμάκωση και προοπτική ειρήνης, καταγράφεται μια σαφής όξυνση της σύγκρουσης, με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις να διευρύνονται και τον κίνδυνο περαιτέρω αποσταθεροποίησης της ευρωπαϊκής ασφάλειας να αυξάνεται.

Όπως επισημαίνει το CNN, η επιδείνωση της κατάστασης είναι αποτέλεσμα των περισσότερων από έξι εβδομάδων διπλωματικών επαφών χωρίς ουσιαστική πρόοδο, αλλά και της αδιαλλαξίας της Ρωσίας, της υπονόμευσης της αμυντικής δυνατότητας της Ουκρανίας και της αποτυχημένης προσπάθειας των ΗΠΑ να διευρύνουν την ατζέντα των διαπραγματεύσεων, εντάσσοντας σε αυτήν το συνολικό ζήτημα της ευρωπαϊκής ασφάλειας.

Αν αφήσει κανείς στην άκρη τα σχεδόν μηδενικά απτά αποτελέσματα της τριμερούς συνάντησης Ρωσίας, Κίνας και ΗΠΑ στη Σεντζέν, αρκεί να εξετάσει τη βία των τελευταίων επτά ημερών για να αντιληφθεί την έκταση της κλιμάκωσης.

Την Παρασκευή, η Ρωσία εξαπέλυσε μαζική επίθεση, την οποία ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, χαρακτήρισε ως τη σφοδρότερη που έχει σημειωθεί από την αρχή του έτους. Για έξι ώρες, ομάδες drones και πυραύλων έπλητταν στόχους, έπειτα από εβδομάδες επιθέσεων σε γέφυρες του Κιέβου και ενεργειακές υποδομές σε ολόκληρη τη χώρα.

Από την πλευρά της, η Ουκρανία έπληξε τρεις φορές τη γέφυρα του Βλαντιμίρ Πούτιν προς την κατεχόμενη Κριμαία, τις ημέρες γύρω από την τριμερή συνάντηση. Παράλληλα, σε μια ακόμη επίδειξη των τεχνικών δυνατοτήτων της, ουκρανικά drones φέρεται να χτύπησαν μέσα στο σαββατοκύριακο τόσο πλοίο με διασυνδέσεις με τον ρωσικό στρατό, ανοιχτά του Καλίνινγκραντ, όσο και ρωσικά ναυτικά μέσα κοντά στο λιμάνι της Βεγγάζης, στις ακτές της Λιβύης.

Η Μόσχα συνεχίζει να επιδεικνύει τη σκληρότητα και την αδιάκοπη ένταση των επιθέσεών της, όμως το Κίεβο απαντά με πλήγματα που ξεχωρίζουν για την ακρίβεια και την εμβέλειά τους, φτάνοντας σε στόχους που μέχρι πρότινος θεωρούνταν απρόσιτοι.

Ο πόλεμος επεκτείνεται σε νέες περιοχές

Ιδιαίτερη σημασία έχει η γεωγραφική εξάπλωση των ουκρανικών επιθέσεων, καθώς πλέον φτάνουν μέχρι τη Βαλτική Θάλασσα και περιοχές που μέχρι πρότινος θεωρούνταν ασφαλείς για τη Ρωσία. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του Καλίνινγκραντ, του ρωσικού θύλακα ανάμεσα στη Λιθουανία και την Πολωνία, ο οποίος αποτελεί μια ιδιόμορφη κληρονομιά της σοβιετικής εποχής: Ένα τμήμα ρωσικού εδάφους αποκομμένο από την υπόλοιπη χώρα και περικυκλωμένο από δύο κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ με ιδιαίτερα επικριτική στάση απέναντι στη Μόσχα.

Στην ευρύτερη αυτή περιοχή σημειώθηκε και η επίθεση στο Sparta 2, πλοίο που συνδέεται με τις στρατιωτικές μεταφορές της Ρωσίας και ανήκει στον στόλο Sparta, ο οποίος χρησιμοποιείται για τη μεταφορά στρατιωτικού υλικού. Το πλοίο, που κατευθυνόταν προς το Καλίνινγκραντ, δέχθηκε επίθεση, η οποία αποδίδεται πιθανότατα στην Ουκρανία. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του CNN, το drone ενδέχεται είτε να εκτοξεύθηκε από άλλο πλοίο, είτε να διέσχισε ρωσικό έδαφος προτού φτάσει στη Βαλτική Θάλασσα.

Η Ρωσία επέλεξε ένα τρίτο ενδεχόμενο, υποστηρίζοντας ότι η Λιθουανία επέτρεψε στο drone να περάσει από τον εναέριο χώρο της, δηλαδή από τον εναέριο χώρο χώρας-μέλους του ΝΑΤΟ. Ο ισχυρισμός αυτός τροφοδοτεί το πάγιο ρωσικό αφήγημα ότι η Μόσχα βρίσκεται σε πόλεμο με ολόκληρη τη Συμμαχία. Παράλληλα, ενισχύει τις ανησυχίες για νέες ενέργειες δολιοφθοράς και άλλες επιθετικές ενέργειες με ρωσική εμπλοκή στην περιοχή της Βαλτικής, καθώς και για τον κίνδυνο περαιτέρω κλιμάκωσης με το ΝΑΤΟ.

Αντίστοιχα, τα πλήγματα στη Λιβύη, όπου σύμφωνα με τον Ζελένσκι επλήγησαν ένα ρωσικό πολεμικό πλοίο και ένα φορτηγό πλοίο ανοιχτά της Βεγγάζης, αναδεικνύουν εκ νέου την ικανότητα των ουκρανικών drones να προκαλούν σοβαρό πλήγμα στο κύρος του Κρεμλίνου. Την τελευταία δεκαετία η Ρωσία επιχειρούσε να επιδείξει τη στρατιωτική της ισχύ στην Αφρική. Πλέον, όμως, τα πλοία της κινδυνεύουν να δεχθούν επιθέσεις σε όποιο λιμάνι της Μεσογείου και αν προσεγγίσουν.

Η ένταση των συγκρούσεων και η επέκτασή τους σε νέες περιοχές θα ήταν αδιανόητες πριν από πέντε χρόνια. Ο πόλεμος, που αρχικά περιοριζόταν στο ουκρανικό έδαφος, πέρασε και στη Ρωσία το 2024, ενώ στη συνέχεια έφτασε μέχρι τα ανατολικά σύνορα του ΝΑΤΟ, με περιστατικά δολιοφθοράς που συνδέονται με τη Μόσχα σε διάφορα σημεία της Συμμαχίας.

Η κατάσταση έχει πλέον φτάσει σε οριακό σημείο, καθώς η σύγκρουση εξαπλώνεται σταδιακά σε ολόκληρη την ήπειρο. Όπως σημειώνει το CNN, οι επόμενοι μήνες προμηνύονται ιδιαίτερα επικίνδυνοι για τους δύο παρακάτω βασικούς λόγους.

Η πολιτική αλλαγή στις ΗΠΑ και το παράθυρο ευκαιρίας για τη Μόσχα

Ο πρώτος λόγος αφορά τις πολιτικές εξελίξεις στις ΗΠΑ. Το Κρεμλίνο διαθέτει ένα περιορισμένο χρονικό περιθώριο πριν το Κογκρέσο περάσει στον έλεγχο των Δημοκρατικών, οι οποίοι τάσσονται υπέρ της Ουκρανίας. Τότε, όλα όσα έχουν προηγηθεί, αλλά και οι αποφάσεις για τη χρηματοδότηση και την υποστήριξη της χώρας, θα βρεθούν στο μικροσκόπιο -από τον ρόλο του Έλον Μασκ, μέχρι τις ενέργειες ακόμη και χαμηλόβαθμων αξιωματούχων του Πενταγώνου-, με πιθανές συνέπειες ακόμη και σε επίπεδο ρυθμιστικών παρεμβάσεων.

Η ιδιαίτερη συμπάθεια που επιδεικνύει ο Ντόναλντ Τραμπ προς τη Ρωσία είναι πιθανό να περιοριστεί στην πράξη, ενώ οι στενοί συνεργάτες του ενδέχεται να στρέψουν την προσοχή τους περισσότερο στην πολιτική τους επιβίωση, ενόψει μιας μελλοντικής Δημοκρατικής προεδρίας, παρά στις προσωπικές τους προτεραιότητες σχετικά με τον πόλεμο που επέλεξε ο Πούτιν.

Η Μόσχα έχει καταβάλει εμφανείς προσπάθειες να γυρίσει πίσω το ρολόι των διαπραγματεύσεων, πείθοντας τις ΗΠΑ να επαναπροσδιορίσουν το αντικείμενό τους ως ζήτημα ευρύτερης «ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής ασφάλειας». Πρόκειται για μια επιδίωξη που η Ρωσία προωθεί εδώ και χρόνια, καθώς της δίνει τη δυνατότητα να παρουσιάσει τον πόλεμο στην Ουκρανία ως συνέπεια της ανατολικής επέκτασης του ΝΑΤΟ.

Ο ίδιος ο Πούτιν έχει σκληρύνει ακόμη περισσότερο τη στάση του. Στην πιο πρόσφατη εμφάνισή του στη Σεντζέν ξεκαθάρισε ότι η Ρωσία δεν ενδιαφέρεται για διαπραγματεύσεις με αντικείμενο την κατάπαυση του πυρός, που αποτελεί πλέον τον μοναδικό ουσιαστικό άμεσο στόχο που θα μπορούσε να επιτύχει η διπλωματία.

Στη συνέχεια πρόσθεσε ότι, εάν οι Ευρωπαίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στις συνομιλίες σε τεχνικό επίπεδο, όπως έχει αναφέρει ότι αποδέχθηκε το Κρεμλίνο ο γαμπρός του Αμερικανού προέδρου, Τζάρεντ Κούσνερ, θα πρέπει να μεταβούν στη Μόσχα και να του παρουσιάσουν τις θέσεις τους. Μόνο τότε, όπως είπε, θα εξετάσει το ενδεχόμενο συμμετοχής τους.

Ο Πούτιν φαίνεται να έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η καλύτερη διαπραγματευτική τακτική είναι να απορρίπτει όσα βρίσκονται ήδη στο τραπέζι, να γυρνά πολλά βήματα πίσω και να καθιστά κάθε πιθανότητα συμβιβασμού όσο το δυνατόν πιο μακρινή.

Πίσω από αυτή τη στάση υπάρχει μια σκληρή λογική: Οι εξελίξεις στο πεδίο των μαχών ευνοούν εν μέρει τη Ρωσία. Βασικός πολεμικός στόχος του Πούτιν παραμένει η κατάληψη και του υπόλοιπου τμήματος του Ντονμπάς.

Η Ουκρανία έχει καταφέρει να εμποδίσει τη Ρωσία να καταλάβει πόλεις της περιοχής, όπως η Κοστιαντινίβκα, επί δύο ολόκληρα χρόνια. Ωστόσο, οι γειτονικές πόλεις Κραματόρσκ και Σλοβιάνσκ βρίσκονται πλέον κοντά στο να καταστούν μη κατοικήσιμες. Οι συνεχείς επιθέσεις με drones και αεροπορικά πλήγματα αναγκάζουν τους αμάχους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους, ενώ οι δρόμοι μετατρέπονται σε ερείπια.

Ο Πούτιν υποστήριξε στη Σεντζέν ότι ο έλεγχος που διατηρεί η Ουκρανία στο τελευταίο 10% του Ντονμπάς ενδέχεται σταδιακά να καταστεί μη βιώσιμος. Η ρωσική προέλαση έχει τεράστιο ανθρώπινο κόστος, με τουλάχιστον 40.000 νεκρούς και τραυματίες κάθε μήνα. Παρά τις απώλειες, ωστόσο, η αργή προώθηση των ρωσικών δυνάμεων αποφέρει ορισμένα, έστω και ελάχιστα, εδαφικά κέρδη.

Ενδεχομένως αυτή να είναι η βραχυπρόθεσμη επιδίωξη του Κρεμλίνου: Να μετατρέψει σε ερείπια και το υπόλοιπο Ντονμπάς και, στη συνέχεια, να αποδεχθεί μια πολιτική συμφωνία, την οποία θα μπορεί να παρουσιάσει ως νίκη πάνω στα συντρίμμια.

Το χάσμα ανάμεσα στις δύο πλευρές υπονομεύει τις ειρηνευτικές συνομιλίες

Ο μεγαλύτερος κίνδυνος για τη διπλωματική διαδικασία, ωστόσο, εντοπίζεται σε βάθος χρόνου. Οι δύο πλευρές φαίνεται να αντιλαμβάνονται και να περιγράφουν την πραγματικότητα με εντελώς διαφορετικό τρόπο, με αποτέλεσμα οι θέσεις τους να αποκλίνουν ολοένα και περισσότερο.

Για παράδειγμα, σχετικά με τη συμμετοχή της Ευρώπης σε μελλοντικές πολυμερείς ειρηνευτικές συνόδους, ο Κούσνερ υποστηρίζει ότι αυτή θα πραγματοποιηθεί, ενώ το Κρεμλίνο ξεκαθαρίζει ότι κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται ακόμη. Στο εδαφικό ζήτημα, ο Πούτιν ισχυρίζεται ότι ελέγχει την Κοστιαντινίβκα, ενώ αυτό δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Την Πέμπτη, μάλιστα, υποστήριξε ότι η Ουκρανία ξεκίνησε τον πόλεμο, κάτι που επίσης δεν ισχύει.

Οι απαιτήσεις των δύο πλευρών φαίνεται να απομακρύνονται ολοένα περισσότερο. Σύμφωνα με ορισμένα δημοσιεύματα, το Κρεμλίνο επιδιώκει την υποχώρηση του ΝΑΤΟ προς τα δυτικά και την επιστροφή του σε προηγούμενα όρια. Από την άλλη, οι ΗΠΑ έχουν αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο ένταξης της Ουκρανίας στη Συμμαχία. Πρόκειται για δύο θέσεις που δεν μπορούν να συμβιβαστούν.

Οι δύο πλευρές κινούνται πλέον σε παράλληλες πραγματικότητες, οι οποίες αντί να συγκλίνουν προς μια πιθανή λύση, απομακρύνονται όλο και περισσότερο. Αυτό εξυπηρετεί απόλυτα τη στρατηγική της Ρωσίας και αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο χρησιμοποιεί τη διπλωματία για να προωθήσει τους στρατιωτικούς της στόχους.

Το αποτέλεσμα, όμως, είναι να δημιουργείται ένα πλασματικό πλαίσιο διαπραγματεύσεων, αποκομμένο από όσα συμβαίνουν στο πεδίο των μαχών. Έτσι, γίνεται όλο και δυσκολότερο να υπάρξουν περιορισμοί στις στρατιωτικές επιχειρήσεις. Με απλά λόγια, οι παράλογες διαπραγματεύσεις δεν μπορούν να σταματήσουν την πραγματική αιματοχυσία.

Σήμερα, ουκρανικά drones μπορούν να πλήξουν σχεδόν οπουδήποτε βρίσκεται ρωσικό πλοίο. Την ίδια στιγμή, ρωσικά drones, πύραυλοι και ελικόπτερα εισέρχονται σχεδόν κάθε μήνα στον εναέριο χώρο ή στο έδαφος χωρών του ΝΑΤΟ, χωρίς να υπάρχει φόβος άμεσης στρατιωτικής απάντησης.

Και ενώ η ένταση εξαπλώνεται, η ειρηνευτική διαδικασία μοιάζει να έχει μετατραπεί σε μια προσπάθεια ικανοποίησης του Τραμπ, χωρίς ουσιαστικό περιεχόμενο και χωρίς πραγματική προοπτική ειρήνης.

Πρόκειται για μια ιδιαίτερα δυσοίωνη συγκυρία, καθώς το μόνο ορατό ενδεχόμενο εξόδου από την κρίση φαίνεται να είναι η κατάρρευση της μίας από τις δύο πλευρές, εξέλιξη που θα μπορούσε να προκαλέσει ακόμη μεγαλύτερη αποσταθεροποίηση.

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