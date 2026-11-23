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Μια υπόθεση με πληρωμές εκατοντάδων χιλιάδων λιρών προς τον Άντριου Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ και άλλα μέλη της πρώην βασιλικής οικογένειάς του βρίσκεται στο επίκεντρο δικαστικής διαμάχης στη Βρετανία. Η 81χρονη Τουρκάλα εκατομμυριούχος Νεμπαχάτ Ισμπιλέν υποστηρίζει ότι εξαπατήθηκε σχετικά με την καταβολή 750.000 λιρών στον πρώην δούκα της Υόρκης το 2019, καθώς πίστευε ότι τα χρήματα προορίζονταν για βοήθεια σε ζήτημα που αφορούσε το διαβατήριό της.

Η υπόθεση εξετάζεται από το Ανώτατο Δικαστήριο της Αγγλίας και της Ουαλίας, στο Λονδίνο, στο πλαίσιο αγωγής της Ισμπιλέν κατά του πρώην οικονομικού συμβούλου της, Σελμάν Τουρκ, τον οποίο κατηγορεί ότι ιδιοποιήθηκε περιουσιακά της στοιχεία συνολικής αξίας 38 εκατομμυρίων λιρών.

Ο Τουρκ απορρίπτει τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι η επιχειρηματίας γνώριζε τον πραγματικό σκοπό της πληρωμής: να εξασφαλίσει ενδεχόμενη παρέμβαση του Άντριου υπέρ του συζύγου της, πρώην Τούρκου βουλευτή που βρίσκεται φυλακισμένος στην Τουρκία.

Οι 750.000 λίρες προς τον Άντριου και οι αντικρουόμενοι ισχυρισμοί

Σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο τη Δευτέρα (23/11), η Ισμπιλέν είχε εγκρίνει τη μεταφορά των 750.000 λιρών στον Άντριου το 2019, αλλά ισχυρίζεται ότι ο πρώην σύμβουλός της την παραπλάνησε σχετικά με τον λόγο της καταβολής.

Ο δικηγόρος της, Σάιμον Κόλτον, υποστήριξε ότι ο Τουρκ είπε ψέματα στην πελάτισσά του για τον σκοπό της συναλλαγής, χαρακτηρίζοντας το περιστατικό ακόμη ένα παράδειγμα της φερόμενης ανέντιμης συμπεριφοράς του.

Από την πλευρά του, ο Τουρκ επιμένει ότι η επιχειρηματίας είχε πλήρη γνώση των κινήσεων που πραγματοποιούνταν για λογαριασμό της και ότι η πληρωμή έγινε με την ελπίδα πως ο Άντριου θα μπορούσε να βοηθήσει τον σύζυγό της.

Ο Άντριου έχει επιστρέψει το ποσό των 750.000 λιρών και δεν κατηγορείται για οποιαδήποτε παράνομη πράξη στην υπόθεση. Αναμένεται, ωστόσο, να καταθέσει ως μάρτυρας στο δικαστήριο στις 14 Δεκεμβρίου.

Πληρωμές στη Σάρα Φέργκιουσον και «γαμήλιο δώρο» στην πριγκίπισσα Βεατρίκη

Η δικαστική διαδικασία έφερε στο προσκήνιο και άλλες οικονομικές συναλλαγές που συνδέονται με την οικογένεια του πρώην δούκα της Υόρκης.

Οι δικηγόροι της Ισμπιλέν ανέφεραν ότι ο Σελμάν Τουρκ είχε δώσει εντολή για ξεχωριστή πληρωμή 15.000 λιρών προς τη Σάρα Φέργκιουσον, πρώην σύζυγο του Άντριου, η οποία εμφανιζόταν να αφορά τον εορτασμό των 60ών γενεθλίων της το 2019.

Παράλληλα, έγινε αναφορά σε ακόμη μία πληρωμή, αγνώστου ύψους, η οποία φέρεται να προοριζόταν ως «γαμήλιο δώρο» για την κόρη τους, πριγκίπισσα Βεατρίκη.

Οι συγκεκριμένες συναλλαγές παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο στο πλαίσιο των ισχυρισμών της επιχειρηματία για τον τρόπο με τον οποίο ο πρώην σύμβουλός της διαχειριζόταν τα χρήματά της.

Η φυλάκιση του συζύγου της και η μεταφορά της περιουσίας της από την Τουρκία

Η Νεμπαχάτ Ισμπιλέν προέρχεται από οικογένεια που ίδρυσε μεγάλη επιχείρηση παραγωγής σαπουνιών και καλλυντικών στην Τουρκία.

Η υπόθεση συνδέεται με τις πολιτικές και προσωπικές δυσκολίες που αντιμετώπισε η οικογένειά της μετά τη σύλληψη του συζύγου της, Ιλχάν Ισμπιλέν, πρώην μέλους του τουρκικού κοινοβουλίου, το 2015.

Σύμφωνα με τους δικηγόρους της, οι κατηγορίες εις βάρος του συζύγου της είχαν «πολιτικά κίνητρα», ενώ το 2017 η ίδια αντιμετώπιζε, όπως υποστηρίζουν, «πολιτικές διώξεις».

Υπό αυτές τις συνθήκες, επιδίωξε να μεταφέρει σημαντικό μέρος της περιουσίας της εκτός Τουρκίας.

Το 2017 εγκατέλειψε τη χώρα και κατευθύνθηκε στην Ελλάδα, ενώ έναν χρόνο αργότερα, το 2018, μετακόμισε στο Λονδίνο.

Η γνωριμία με τον Σελμάν Τουρκ και η καταγγελία για 38 εκατ. λίρες

Ο Σάιμον Κόλτον ανέφερε στο δικαστήριο ότι η Ισμπιλέν γνώρισε τον Σελμάν Τουρκ τον Ιανουάριο του 2017 και στη συνέχεια του εμπιστεύθηκε τον έλεγχο του μεγαλύτερου μέρους των οικονομικών της περιουσιακών στοιχείων.

Σύμφωνα με την πλευρά της ενάγουσας, ο Τουρκ «καταχράστηκε σκόπιμα και συστηματικά» την εμπιστοσύνη της, μεταφέροντας χρήματα σε επιχειρήσεις τις οποίες κατείχε ή έλεγχε ο ίδιος.

Η Ισμπιλέν υποστηρίζει ότι μέσω αυτών των ενεργειών στερήθηκε περιουσιακά στοιχεία συνολικής αξίας 38 εκατομμυρίων λιρών.

Ο πρώην σύμβουλός της αρνείται ότι ενήργησε με δόλο και αμφισβητεί την περιγραφή των γεγονότων από την επιχειρηματία.

Το ιδιωτικό δείπνο με τον Άντριου και τη Σάρα Φέργκιουσον

Ιδιαίτερη σημασία στη δικαστική αντιπαράθεση έχει ένα ιδιωτικό δείπνο που πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο του 2019 στο διαμέρισμα του Τουρκ.

Σύμφωνα με όσα ακούστηκαν στο δικαστήριο, η Ισμπιλέν συναντήθηκε εκεί με τον τότε δούκα και τη δούκισσα της Υόρκης, Άντριου και Σάρα Φέργκιουσον, και συζήτησε μαζί τους την υπόθεση του φυλακισμένου συζύγου της.

Οι δικηγόροι του Τουρκ επικαλούνται τη συγκεκριμένη συνάντηση ως στοιχείο που, κατά την άποψή τους, αποδεικνύει ότι η επιχειρηματίας γνώριζε γιατί είχε καταβληθεί το επίμαχο ποσό.

Ο δικηγόρος του, Τζόσουα Χίτσενς, ανέφερε σε γραπτή τοποθέτησή του:

«Από τη στιγμή που η ενάγουσα δείπνησε με τον δούκα και τη δούκισσα και συζήτησε μαζί τους για τον σύζυγό της, δεν είναι δυνατόν να πίστευε ότι οι 750.000 λίρες αποτελούσαν συγκαλυμμένη αμοιβή για βοήθεια σχετικά με διαβατήριο ή βίζα».

Η υπεράσπιση υποστηρίζει επίσης ότι η Ισμπιλέν κατανοούσε και καθοδηγούσε η ίδια τη διαχείριση των υποθέσεών της, απορρίπτοντας τον ισχυρισμό ότι ο Τουρκ ενεργούσε εν αγνοία της.

Τον Δεκέμβριο η κατάθεση του Άντριου

Η δίκη διεξάγεται ενώπιον του δικαστή Άνταμ Τζόνσον στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λονδίνου.

Ο Άντριου Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ αναμένεται να καταθέσει στις 14 Δεκεμβρίου 2026, προκειμένου να δώσει τη δική του εκδοχή για τα γεγονότα που σχετίζονται με την πληρωμή των 750.000 λιρών.

Παρά την εμπλοκή του ονόματός του στη δικαστική διαδικασία, δεν αντιμετωπίζει κατηγορίες για παρανομία, ενώ το επίμαχο ποσό έχει ήδη επιστραφεί.

Η δίκη αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Μάρτιο του 2027, με την απόφαση του δικαστηρίου να εκδίδεται γραπτώς σε μεταγενέστερο χρόνο.

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