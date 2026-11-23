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Με χειροκροτήματα και επευφημίες υποδέχθηκαν οι εργαζόμενοι της Nvidia τον Τζένσεν Χουάνγκ, ο οποίος επέστρεψε στα γραφεία της εταιρείας, μετά την επαναφορά του στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου, 12 ημέρες μετά την ηχηρή παραίτησή του από την εταιρεία που ίδρυσε.

Ο Χουάνγκ ευχαρίστησε τους εργαζομένους για την υποδοχή και τη δεύτερη ευκαιρία που του δόθηκε, δεσμευόμενος ότι θα ανταποκριθεί καλύτερα στα καθήκοντά του.

«Σας ευχαριστώ όλους για τη δεύτερη ευκαιρία. Θα γίνω καλύτερος διευθύνων σύμβουλος τη δεύτερη φορά», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Τσένσεν επέστρεψε μετά την… επιτυχία της εκστρατείας «Φέρτε πίσω τον Τζένσεν», στην οποία συμμετείχαν νυν και πρώην εργαζόμενοι της Nvidia, συνεργάτες, μέτοχοι και υποστηρικτές του ιδρυτή της.

Ο ίδιος ο Χουάνγκ δήλωσε ότι θα αισθανόταν «τιμή» να επιστρέψει, εφόσον το διοικητικό συμβούλιο του το ζητούσε, κάτι που έγινε τελικά τη Δευτέρα (23/11).

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