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Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της Δευτέρας, 23/11, στο λύκειο La Martinière Monplaisir της Λυών στη Γαλλία, όταν πυροτεχνήματα εξερράγησαν στην αίθουσα αναμονής του σχολείου, την ώρα του διαλείμματος, με συνέπεια να τραυματιστούν δεκάδες παιδιά. Για την υπόθεση συνελήφθησαν δύο μαθητές, οι οποίοι, σύμφωνα με τον διευθυντή, ταυτοποιήθηκαν ως υπεύθυνοι για το περιστατικό.
Σε μήνυμα που απέστειλε στους γονείς, ο διευθυντής περιέγραψε τις συνθήκες του συμβάντος, αναφέροντας ότι περίπου 40 μαθητές με «ελαφρά τραύματα ή σε κατάσταση σοκ επισκέφθηκαν το ιατρείο. Οι μαθητές τραυματίστηκαν από μια πυροτεχνική βόμβα που αναφλέχθηκε και στη συνέχεια ρίχτηκε στη μέση της αίθουσας αναμονής του σχολείου, εν μέσω του διαλείμματος, γύρω στις 9:55».
Όπως μεταδίδει η leprogres.fr, οι εκπαιδευτικοί αποφάσισαν να απέχουν από τα καθήκοντά τους κατά τις απογευματινές ώρες.
Το περιστατικό έρχεται λίγες ημέρες μετά από ένα ακόμη παρόμοιο συμβάν στο ίδιο σχολείο. Συγκεκριμένα, την περασμένη Πέμπτη, η κύρια σύμβουλος εκπαίδευσης (CPE) και ο διευθυντής τραυματίστηκαν, όταν ένα ή περισσότερα πυροτεχνήματα εκτοξεύθηκαν εντός του σχολικού χώρου.
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