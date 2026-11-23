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Στον χαρακτηρισμό «αρχιερέας της διαφθοράς» επέμεινε ο Αλέξης Τσίπρας αναφερόμενος στον πρωθυπουργό στο πλαίσιο συζήτησης με μέλη και φίλους της ΕΛΑΣ στην Κοζάνη το απόγευμα της Δευτέρας.

«Ξεπηδάνε σαν τα μανιτάρια οι ιερείς της διαφθοράς, διάφοροι υπουργοί, πολιτευτές, έχουμε χάσει και το μέτρημα πόσοι έχουν παραιτηθεί» σημείωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι ο βασικός υπεύθυνος είναι ο πρωθυπουργός ο οποίος, με το επιτελικό κράτος «πήρε την ευθύνη όλων των κρίσιμων αποφάσεων» και γι΄ αυτό, τόνισε, είναι ο «αρχιερέας της διαφθοράς». Δεν πρόκειται για υπερβολή, είπε, αλλά για πραγματικότητα.

Ο Αλέξης Τσίπρας άσκησε κριτική στον πρωθυπουργό ότι δεν έκανε όσα υποσχέθηκε το 2019 δηλαδή «καλύτερες δουλειές, λιγότερους φόρους και περισσότερη ασφάλεια» και σημείωσε πως η ΕΛΑΣ δεν είχε τη δυνατότητα να μοιράσει ωφελήματα όπως η κυβέρνηση ΝΔ που είχε στη διάθεσή της 38 δις από το Ταμείο Ανάκαμψης. «Εγώ δεν κυβέρνησα μόνος, συγκυβέρνησα με την τρόικα» είπε ο πρώην πρωθυπουργός, και «με τις δικές μας πλάτες», άλλοι «τα χαρήκανε» και «τα διαχειριστήκανε». Για αυτό είπε η ΕΛΑΣ, δεν ζητά δεύτερη ευκαιρία, αλλά ευκαιρία να κυβερνήσει σε συνθήκες κανονικότητας και να δείξει «την διαφορά της εντιμότητας από την διαφθορά».

Αναλυτικά αποσπάσματα από την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα σε μέλη και φίλους της ΕΛΑΣ:

«Η Ελλάδα των απλών ανθρώπων του μόχθου και η Ελλάδα των κολλητών και της διαπλοκής»

Συναντώ ανθρώπους σε όλη την Ελλάδα το τελευταίο διάστημα, γιατί περιοδεύω και συνομιλώ και ακούω. Κι αυτό που με θλίβει, αυτό που με λυπεί, αυτό που με πεισμώνει, είναι ότι διαπιστώνω πως υπάρχουν δύο Ελλάδες. Η μία είναι η Ελλάδα που σας περιέγραψα των απλών καθημερινών ανθρώπων που χάνουν τη δουλειά τους, βλέπουν το εισόδημά τους να συρρικνώνεται, βλέπουν την ακρίβεια να τους πνίγει, δεν έχουν τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουν την καθημερινότητα στα μέσα του μήνα τελειώνει ο μισθός, μπαίνουν στο σούπερ μάρκετ και δεν μπορούν να αγοράσουν τα απαραίτητα για το σπίτι, τα απαραίτητα για το σπίτι τους, ανοίγουν τον λογαριασμό του ρεύματος, τον λογαριασμό του ρεύματος, και αναρωτιούνται αν θα περισσέψουν χρήματα αφού θα πληρώσουν το ρεύμα, για να βγει ο μήνας, για να βγει ο μήνας. Την ίδια στιγμή, την ίδια στιγμή έχουμε και μια άλλη Ελλάδα, βλέπουμε και μια άλλη Ελλάδα, την Ελλάδα των κολλητών, των ημέτερων, των υπουργών και των βουλευτών, των υπουργών και των μεταβλητών υπαλλήλων, των μεταβλητών υπαλλήλων, την Ελλάδα των διαπλεκόμενων, την Ελλάδα των διαπλεκόμενων, την Ελλάδα των διεφθαρμένων, την Ελλάδα των διεφθαρμένων, αυτών που βάζουν τα παιδιά τους παρανόμως να παίρνουν μόρια και να περνάνε τις πανελλαδικές εξετάσεις, αυτών που δίνουν τα αδέλφια τους και τα ξαδέλφια τους απευθείας αναθέσεις, απευθείας αναθέσεις, και αναρωτιέμαι, και αναρωτιέμαι, αν μπορεί αυτή η εικόνα να συμβεί, αυτή η εικόνα να συνεχιστεί για πολύ.

Ξεπηδάνε σαν τα μανιτάρια οι ιερείς της διαφθοράς, διάφοροι υπουργοί, πολιτευτές, έχουμε χάσει και το μέτρημα πόσοι έχουν παραιτηθεί, πόσοι έχουν παραιτηθεί και έχουν επιστρέψει, πόσοι δεν έχουν παραιτηθεί κάνοντας την πάπια.

Όμως ο βασικός υπεύθυνος για όλα αυτά που συμβαίνουν, για όλους αυτούς τους ιερείς που ξεπηδάνε σαν μανιτάρια, τους ιερείς της διαφθοράς, είναι ένας. Και είναι ο αρχιερέας της διαφθοράς. Κι αυτός είναι ο πρωθυπουργός της χώρας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν είναι υπερβολή. Είναι μια πραγματικότητα.

Διότι έστησε το επιτελικό κράτος ώστε να έχει αυτός όλες τις αποφάσεις. Πήρε όλη την ευθύνη των κρίσιμων αποφάσεων. Και η χώρα βυθίστηκε απ’ το ένα σκάνδαλο στο άλλο, από τη συγκάλυψη των Τεμπών στο σκάνδαλο των υποκλοπών, κι από τις διαρκείς αποκαλύψεις για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ στα διαρκή και καθημερινά σκάνδαλα διασπάθισης του δημόσιου χρήματος.

«Στηρίζουμε τους ανθρώπους να μείνουν στον τόπο τους με πρόγραμμα και πολιτικές αποκέντρωσης»

Λέμε στήριξη του κοινωνικού κράτους με αυξήσεις που μπορεί να αντέξει ο προϋπολογισμός, στους μισθούς των γιατρών, των νοσηλευτών, του νοσηλευτών αλλά και των καθηγητών και των δασκάλων στα δημόσια σχολεία μας. Είναι αδιανόητο σήμερα οι δάσκαλοι και οι καθηγητές που κάνουν μάθημα να παίρνουν ένα μισθό που δεν φτάνει για να πληρώσουν το ενοίκιο, για να πληρώσουν το ενοίκιο. Όλα αυτά, μαζί και με τη στήριξη του κοινωνικού κράτους που αφορά, την κατάργηση της συμμετοχής των ασφαλισμένων στο φάρμακο, την ενίσχυση της περιφέρειας, δεν μπορεί να υπάρξει προοπτική σε αυτή τη χώρα, που αντιμετωπίζει τρομακτικό δημογραφικό πρόβλημα, αν δεν στηρίξουμε την Περιφέρεια. Αν δεν στηρίξουμε την πρωτογενή παραγωγή και πρωτογενή παραγωγική ανασυγκρότηση, αν δεν στηρίξουμε τους πρωτογενείς και δευτερογενείς τομείς της παραγωγής, που σημαίνει στήριξη των ανθρώπων που αποφασίζουν να μείνουν στην ύπαιθρο, και με το πρόγραμμα, που σημαίνει 1.200 ευρώ στην οικογένεια για όσους διαμένουν σε χωριά κάτω των 1.000 κατοίκων, αλλά και με ουσιαστικές, ουσιαστικές παραγωγικές επενδύσεις στην περιφέρεια το παραγωγικό αυτό το μέλλον είναι η στήριξη της παραγωγής και η αποκέντρωση.

«Έχουμε μισθούς Κοζάνης και τιμές Λωζάνης»

Και λέμε φίλες και φίλοι, ότι η πρώτη μας βασική δέσμευση είναι να αντιμετωπίσουμε το τέρας της ακρίβειας αποτελεσματικά. Μπορεί να γίνει αυτό; Εμείς λέμε μπορεί να γίνει. Να μην υπάρχει ακρίβεια ξαφνικά στη ζωή μας. Αλλά προσέξτε τώρα: όταν σε όλη την Ευρώπη ο πληθωρισμός είναι στο 3%, κι εδώ είναι στο 5%, τότε αυτή η υπερβολική ένταση της ακρίβειας είναι μια ακρίβεια που έχει την υπογραφή και το ονοματεπώνυμο της κυβέρνησης.

Και μάλιστα τη στιγμή που οι μισθοί στην Ελλάδα είναι εκεί που είναι, ενώ σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη είναι πολύ υψηλότερα. Βρέθηκα πριν από λίγες μέρες στο Παρίσι, σε μεγαλειώδεις κινητοποιήσεις νέων ανθρώπων που βγαίνουν στον δρόμο και διαδηλώνουν. Και ξέρετε τι μου έκανε εντύπωση; Πήγα σε ένα σούπερ μάρκετ και είδα τις τιμές των προϊόντων. Και ήταν οι ίδιες και λίγο χαμηλότερες σε κάποια προϊόντα από αυτές που βρίσκει κανείς εδώ, στον Πτολεμαΐδα ή στην Αθήνα. Ο μισθός όμως του μέσου Γάλλου εργαζόμενου, ο μέσος μισθός, ο μέσος ετήσιος μισθός είναι 44.000 ευρώ. Στην Ελλάδα είναι 19.000 ο μέσος ετήσιος μισθός. Καταλαβαίνετε τη διαφορά; Να το πω λαϊκά; Εδώ έχουμε μισθούς Κοζάνης, αλλά τιμές Λωζάνης. Αυτή είναι η διαφορά. Μπορούμε, λοιπόν, να καταπολεμήσουμε την ακρίβεια; Ναι, μπορούμε να καταπολεμήσουμε την ακρίβεια, μειώνοντας το κόστος, το κόστος της ενέργειας, μειώνοντας τον ΦΠΑ στα προϊόντα βασικής κατανάλωσης,

«Δεν ζητάμε δεύτερη ευκαιρία, αλλά ευκαιρία να κυβερνήσουμε σε συνθήκες κανονικότητας»

Εγώ κυβέρνησα με την τρόικα δεν κυβέρνησα μόνος μου. Εμείς λοιπόν αν υποσχεθούμε κάτι θα είναι αυτά τα τρία που είπαμε στη Θεσσαλονίκη, ότι θέλουμε να αλλάξουμε αυτό το παραγωγικό μοντέλο ώστε να μπορούμε να παράγουμε περισσότερα αλλά και να τα μοιράζουμε δικαιότερα.

Εμείς μοιράσαμε βάρη το 2015 – 2019 που μας κρίνουνε. Δεν είχαμε τη δυνατότητα να μοιράσουμε ωφελήματα. Δεν είχαμε 38 δις απ’ το ταμείο ανάκαμψης. Δεν είχαμε αυτούς τους συνεχείς ρυθμούς της αύξησης του ΑΕΠ που είχαμε τα πρώτα χρόνια, με τις δικές μας πλάτες έγιναν αυτά, άλλοι τα χαρήκανε, άλλοι τα διαχειριστήκανε. Γι’ αυτό όταν λέμε, ότι δεν ζητάμε δεύτερη ευκαιρία. Ζητάμε την ευκαιρία να κυβερνήσουμε σε συνθήκες κανονικότητας, για να δείξουμε ποια είναι η διαφορά της Αριστεράς από τη δεξιά. Να δείξουμε ποια είναι η διαφορά της προοδευτικής παράταξης από τη συστημική παράταξη. Ποια είναι η διαφορά της εντιμότητας από τη διαφθορά. Αυτό θέλουμε να δείξουμε. Τη διαφορά της εντιμότητας από τη διαφθορά.

Να παράγουμε περισσότερα, να μοιράζουμε δικαιότερα με στόχο να ζούμε καλύτερα. Ναι μας αξίζει ένα καλύτερο μέλλον. Αξίζει στα παιδιά μας να ζήσουν μια καλύτερη προοπτική. Να μη θεωρούμε δεδομένο ότι οι επόμενες γενιές θα ζήσουν χειρότερα από ότι οι προηγούμενες.

Αυτός είναι ο στόχος μας, να παράγουμε περισσότερα, να μοιράζουμε δικαιότερα, να ζούμε καλύτερα. Και πιστεύω ότι μπορούμε να το κάνουμε πράξη. Με τη δική σας βοήθεια, πιστεύω ότι αυτός ο χειμώνας θα είναι ο τελευταίος χειμώνας με κυβέρνηση Κυριάκου Μητσοτάκη και ΝΔ. Πάμε να πάρουμε τη μεγάλη νίκη στις κάλπες, όποτε κι αν αυτές στηθούν».

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