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Προσομοιωτή πυροσβεστικού οχήματος οδήγησε ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ Αλέξης Τσίπρας κατά την επίσκεψη του στη Σχολή Πυροσβεστών στην Πτολεμαΐδα. Ο Αλέξης Τσίπρας φάνηκε να απολαμβάνει ιδιαίτερα την εμπειρία.
Στο μήνυμα του στους νέους Πυροσβέστες τόνισε «θέλω να σας συγχαρώ όλους και όλες. Νέα αγόρια και κορίτσια που περάσατε σε αυτή τη σχολή. Να σας συγχαρώ για την επιλογή σας να ακολουθήσετε στη ζωή σας ένα επάγγελμα που διατρέχει κίνδυνο αλλά είναι επάγγελμα προσφοράς στον συνάδελφο. Το δικό σας επάγγελμα δεν είναι σαν όλα τα άλλα. Εδώ μαθαίνετε να είστε χρήσιμοι και δοτικοί».
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