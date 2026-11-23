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Πήγε στο Λας Βέγκας για να δει τον σύντροφό της, Λούις Χάμιλτον, να αγωνίζεται στη Formula 1. Ο λόγος για την Κιμ Καρντάσιαν που πήγε στη μεγαλούπολη των καζίνο αλλά και του τελευταίου Γκραν Πρι για να στηρίξει τον Χάμιλντον.

Με μια σειρά φωτογραφιών με τη λεζάντα «VEGA$», η Κιμ Καρντάσιαν φρόντισε να προκαλέσει… φρενίτιδα στο Instagram.

Η ιδρύτρια της Skims πόζαρε στο δωμάτιο του ξενοδοχείου της με ένα κόκκινο παντελόνι από λάτεξ, που είχε σχεδιάσει ο Τζον Γκαλιάνο για τον οίκο Dior το 2003.

Το βράδυ της Παρασκευής, η Καρντάσιαν παρακολούθησε τις κατατακτήριες δοκιμές από το γκαράζ της Ferrari. Το Σάββατο επέστρεψε στην πίστα για τον αγώνα. Ήταν η τρίτη πόλη, μετά το Μονακό και τη Σιγκαπούρη, όπου οι φωτογράφοι την εντόπισαν φέτος να παρακολουθεί τον Χάμιλτον.

Ο Χάμιλτον έχει βρεθεί και στον δικό της χώρο δουλειάς. Τον Αύγουστο την επισκέφθηκε στα γυρίσματα της δεύτερης σεζόν της σειράς «All’s Fair».

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