Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Μια δύσκολη ημέρα πέρασε ο Κωνσταντίνος Αργυρός, καθώς υπέστη τροφική δηλητηρίαση, όπως αποκάλυψε ο ίδιος μέσα από τα social media.

Τη Δευτέρα, 23/11, ο τραγουδιστής δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μια ασπρόμαυρη φωτογραφία, στην οποία εμφανίζεται ξαπλωμένος και καταβεβλημένος, ενημερώνοντας τους διαδικτυακούς του φίλους για την περιπέτειά υγείας του.

«Έχω πάθει τροφική δηλητηρίαση και ήταν μια πολύ δύσκολη μέρα. Σας στέλνω όλη μου την αγάπη», έγραψε στο σχετικό story ο Κωνσταντίνος Αργυρός.

Διαβάστε επίσης:

Στις φλόγες το συγκρότημα κατοικιών του Γουίλ Σμιθ, αξίας 42 εκατ. δολαρίων

Λιάγκας για Γιάννη Παπαμιχαήλ: «Αν έκανα καταγγελία, θα τον είχαν συλλάβει και δεν ήθελα να τον στείλω σε λάθος μέρος» – Η νέα ανάρτηση του μουσικού (Video)

Britney Spears: Η συγγνώμη στην οικογένειά της και η ανάρτηση που διέγραψε











