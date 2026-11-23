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Την πρώτη του ανάρτηση μέσα από την ψυχιατρική κλινική του «Αττικόν» όπου νοσηλεύεται πραγματοποίησε ο Γιάννης Παπαμιχαήλ, με τον μουσικό να επιλέγει να απευθυνθεί στους διαδικτυακούς του φίλους, μιλώντας τους για τη μεγάλη του αγάπη, τη μουσική.

Συγκεκριμένα, ο γιος των αείμνηστων ηθοποιών Αλίκης Βουγιουκλάκη και Δημήτρη Παπαμιχαήλ δημοσίευσε ένα μουσικό κομμάτι που δημιούργησε σε συνεργασία με την Joanna, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για το αποτέλεσμα.

Η ανάρτησή του έρχεται λίγες ημέρες μετά τη δημοσιοποίηση της είδησης για την εισαγωγή του σε ψυχιατρική κλινική του νοσοκομείου «Αττικόν», έπειτα από εισαγγελική παραγγελία που -σύμφωνα με τις πληροφορίες- εκδόθηκε κατόπιν αιτήματος συγγενικών του προσώπων.

Μέσα από τη δημοσίευσή του, ο Γιάννης Παπαμιχαήλ αναφέρθηκε στους συντελεστές της ηχογράφησης, εξηγώντας πως ο ίδιος είχε αναλάβει τα πλήκτρα, την ενορχήστρωση και την παραγωγή.

«Αυτό το track ήταν το τελευταίο που έγραψα, με την Joanna, πρώτη φορά το ανεβάζω. Στα πλήκτρα, ενορχήστρωση, παραγωγη εγω, στα ντραμς ο Φώτης, μπάσο ο Γιώργος και κιθάρα ο Χρηστος. Πιστευω οτι ειναι από τα καλύτερα tracks που έχω γράψει. Να έχετε μια όμορφη μέρα», έγραψε χαρακτηριστικά.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Γιάννης Παπαμιχαήλ δεν έκανε καμία αναφορά στη νοσηλεία του, περιορίζοντας το περιεχόμενο της ανάρτησής του αποκλειστικά στη μουσική δημιουργία του.

«Δεν πίστεψα ότι θα έρθει να με σκοτώσει, διότι καταλαβαίνω ότι το παιδί έχει θέμα ψυχιατρικό»

Με αφορμή την εν λόγω ανάρτηση, ο Γιώργος Λιάγκας και οι συνεργάτες του επανήλθαν στο θέμα μέσα από την εκπομπή Πρωινό, υποστηρίζοντας ότι ο Γιάννης Παπαμιχαήλ παραμένει στο νοσοκομείο «Αττικόν», παρόλο που ο ίδιος ισχυρίζεται -σε όποιους επικοινωνούν μαζί του- πως έχει πάρει εξιτήριο.

Ο Γιώργος Λιάγκας, μάλιστα, αναφέρθηκε ξανά στις απειλές που -όπως ισχυρίζεται- δεχόταν τηλεφωνικά από τον μουσικό, δίνοντας την απάντησή του σε όλους όσοι τον κατέκριναν, επισημαίνοντας ότι σκοπός του δεν ήταν να τον διαβάλλει -όπως τον κατηγορούν- αλλά να τον βοηθήσει.

«Εγώ έκανα μια αποκάλυψη στην εκπομπή της Παρασκευής, για προσωπικά μηνύματα που δέχθηκα ένα βράδυ, όπου με απειλούσε ότι θα με σκοτώσει και να επιλέξω όπλο κλπ… Είδα στα social να γράφουν “ντροπή να τον διαβάλλετε”. Δεν διαβάλλουμε κανέναν, δεν είπα ψέματα ποτέ, υπάρχουν τα μηνύματα αυτά. Προφανώς δεν πίστεψα ότι θα έρθει να με σκοτώσει, διότι καταλαβαίνω ότι το παιδί έχει θέμα ψυχιατρικό», είπε αρχικά ο Γιώργος Λιάγκας. Αν πήγαινα εκείνη τη μέρα να κάνω καταγγελία, προφανώς θα πήγαιναν να τον συλλάβουν. Δεν ήθελα ένα παιδί, που αντιλαμβάνομαι ότι το πρόβλημα δεν είναι να μπει στη φυλακή, το πρόβλημά του είναι να γιατρευτεί, δεν ήθελα ένα τέτοιο παιδί να το στείλω σε λάθος μέρος. Αν τα είχα στείλει στην αστυνομία, θα πήγαιναν να τον συλλάβουν. Το θέμα είναι να τον βοηθήσει η κοινωνία και να βγει πιο υγιής» τόνισε.

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