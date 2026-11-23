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Η αποτυχία της COP31 στην Τουρκία να καταλήξει σε συνολική συμφωνία για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής δεν προέκυψε ξαφνικά. Το ναυάγιο των διαπραγματεύσεων του ΟΗΕ για τα ορυκτά καύσιμα είχε ουσιαστικά προετοιμαστεί εδώ και χρόνια, καθώς οι διαφωνίες μεταξύ των χωρών συσσωρεύονταν, την ώρα που η υπερθέρμανση του πλανήτη εντείνει τα ακραία καιρικά φαινόμενα, επισημαίνει σε ανάλυσή του το Αssociated press.
Οι προσδοκίες για τη φετινή σύνοδο στην Αττάλεια ήταν εξαρχής χαμηλές. Ωστόσο, η κατάληξη των συνομιλιών την Κυριακή (22/11), έπειτα από δύο εβδομάδες διαπραγματεύσεων και παράταση, αποδείχθηκε ακόμη χειρότερη από την αναμενόμενη, όπως επισημαίνει το πρακτορείο.
Η κλιματική κρίση ανταγωνίζεται πλέον άλλες παγκόσμιες προκλήσεις, από τους πολέμους και την οικονομική αστάθεια μέχρι τις ανησυχίες για την τεχνητή νοημοσύνη.
Παράλληλα, η περσινή σύνοδος στη Βραζιλία, παρά τις προϋποθέσεις για μια ιστορική συμφωνία, κατέληξε σε απογοήτευση. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά απουσίαζαν και οι ΗΠΑ, η πλουσιότερη χώρα του κόσμου και ιστορικά ο μεγαλύτερος ρυπαντής, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ έχει αποσυρθεί από τις κλιματικές διαπραγματεύσεις.
Παρ’ όλα αυτά, περιβαλλοντικοί ακτιβιστές με πολυετή δράση, επιστήμονες και διαπραγματευτές πολλών χωρών ήλπιζαν σε πρόοδο για τον άνθρακα, το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο.
Η επιστήμη έχει αποσαφηνίσει εδώ και δεκαετίες ότι η καύση ορυκτών καυσίμων απελευθερώνει αέρια του θερμοκηπίου, αυξάνοντας τη μέση παγκόσμια θερμοκρασία, διαταράσσοντας τα οικοσυστήματα και προκαλώντας συχνότερα και εντονότερα ακραία καιρικά φαινόμενα.
Η αντιμετώπιση του προβλήματος προϋποθέτει σταδιακή μείωση της καύσης τους και στροφή σε πηγές ενέργειας χωρίς αντίστοιχες εκπομπές, όπως:
Ωστόσο, η συμφωνία σε έναν οδικό χάρτη απεξάρτησης παραμένει εξαιρετικά δύσκολη, ιδιαίτερα για μεγάλους παραγωγούς πετρελαίου, όπως η Σαουδική Αραβία, η Ρωσία και οι ΗΠΑ, αλλά και χώρες που χρησιμοποιούν πολύ άνθρακα, όπως η Κίνα και η Ινδία.
Στα 30 χρόνια κλιματικών διαπραγματεύσεων, μοναδική εξαίρεση αποτέλεσε η COP28 στο Ντουμπάι, το 2023, όταν η τελική απόφαση ενθάρρυνε τις χώρες να απομακρυνθούν από τα ορυκτά καύσιμα.
Στις δύο επόμενες συνόδους, ο όρος απουσίαζε από τις τελικές συμφωνίες. Φέτος δεν υπήρξε καν συνολική συμφωνία.
Επί χρόνια, οι κυβερνήσεις απειλούσαν με αποχώρηση εάν δεν υπήρχαν ισχυρές δεσμεύσεις για τα ορυκτά καύσιμα. Τελικά, όμως, εξέφραζαν τις αντιρρήσεις τους και αποδέχονταν συμβιβασμούς, επιδιώκοντας να διατηρηθεί η διαπραγματευτική διαδικασία.
Αυτή τη φορά, η πρακτική δεν επαναλήφθηκε.
Κατά την τελευταία εβδομάδα, έγινε σαφές ότι πολλές χώρες, μεταξύ τους και η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν ήταν διατεθειμένες να υποχωρήσουν. Οι συνομιλίες παρατάθηκαν, καθιστώντας την COP31 τη μεγαλύτερη σε διάρκεια σύνοδο που έχει καταγραφεί.
Ο υπουργός Περιβάλλοντος του Παναμά, Χουάν Κάρλος Ναβάρο, υποστήριξε ότι η διαδικασία κρατείται «όμηρος της πετρελαϊκής μαφίας».
Παρομοίασε μάλιστα την κατάσταση με το «σύνδρομο της Στοκχόλμης», λέγοντας ότι όσοι ανησυχούν για το μέλλον του πλανήτη είναι «ερωτευμένοι με τους απαγωγείς τους», δηλαδή την πετρελαϊκή βιομηχανία.
Όπως ανέφερε, οι άνθρωποι του πετρελαίου έχουν πείσει την κοινωνία ότι «καταστρέφουν τη φύση για να μας βοηθήσουν».
Το ναυάγιο δεν προκλήθηκε μόνο από την απουσία αναφοράς στα ορυκτά καύσιμα, αλλά και από τις προβλέψεις των σχεδίων συμφωνίας.
Ακόμη και το τελικό σχέδιο, που δημοσιοποιήθηκε νωρίς την Κυριακή, ενθάρρυνε την επέκταση τεχνολογιών απομάκρυνσης και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα.
Οι συγκεκριμένες τεχνολογίες:
Για πολλούς συμμετέχοντες, η σχετική πρόβλεψη αποτελούσε, στην καλύτερη περίπτωση, λανθασμένη προσπάθεια περιορισμένης αντιμετώπισης του προβλήματος και, στη χειρότερη, άλλοθι για τη συνέχιση των εκπομπών.
Η αποτυχία στην Τουρκία αναμένεται να προκαλέσει έντονες αντιπαραθέσεις και προβληματισμό ενόψει της επόμενης συνόδου, που έχει προγραμματιστεί για το 2027 στην Αιθιοπία.
Επανέρχεται έτσι το ερώτημα εάν η διαδικασία των κλιματικών διασκέψεων έχει εξαντλήσει τις δυνατότητές της ή μπορεί να ανακτήσει την αξιοπιστία της μέσω μεταρρυθμίσεων.
Μεταξύ των προτάσεων που έχουν διατυπωθεί κατά καιρούς περιλαμβάνονται:
Την ίδια στιγμή, τα ακραία καιρικά φαινόμενα αναμένεται να συνεχιστούν και να ενταθούν όσο αυξάνεται η θερμοκρασία. Πολλοί επιστήμονες εκτιμούν ότι το 2026 θα είναι το θερμότερο έτος που έχει καταγραφεί.
Αντιδρώντας στο αποτέλεσμα, ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, προειδοποίησε:
«Οι θερμοκρασίες συνεχίζουν να καταρρίπτουν ρεκόρ. Τα ακραία κλιματικά φαινόμενα συνεχίζουν να εντείνονται. Οι εκπομπές παραμένουν υπερβολικά υψηλές».
Και πρόσθεσε: «Κάθε καθυστέρηση καθιστά το έργο μας δυσκολότερο και πιο δαπανηρό».
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