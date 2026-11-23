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Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν επιβεβαίωσε με δήλωσή του στην εφημερίδα Le Figaro την πληροφορία ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να συγκαλέσει το Κογκρέσο του Γαλλικού Κοινοβουλίου, κοινή συνεδρίαση της Γαλλικής Εθνοσυνέλευσης και της Γερουσίας στις Βερσαλλίες, για να εντάξει στο Σύνταγμα έναν « χρυσό δημοσιονομικό κανόνα», που θα θέτει δεσμευτικό πλαίσιο στις δημόσιες δαπάνες της χώρας, τον Ιανουάριο, τέσσερις μήνες πριν παραδώσει τα κλειδιά του Μεγάρου των Ηλυσίων.

«Αν μέχρι τον Ιανουάριο συνεχισθεί η αστάθεια, η σκέψη ενός χρυσού κανόνα σαν αυτόν του 2011 μπορεί να είναι μία ιδέα προς διερεύνηση», δήλωσε στην εφημερίδα ο Εμανουέλ Μακρόν. Ο χρυσός δημοσιονομικός κανόνας στο γαλλικό Σύνταγμα θα επέτρεπε τον καθορισμό πολυετών δημοσιονομικών προγραμμάτων για την σταδιακή επιστροφή προς ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς χωρίς την επιβολή πλαφόν σε ελλείμματα και χρέος. Το εγχείρημα θα επέτρεπε στον Εμανουέλ Μακρόν να εγκαταλείψει την προεδρία με το επισφράγισμα μία εμβληματικής μεταρρύθμισης.

Η ιδέα έχει την έγκριση της γαλλικής δεξιάς και του κέντρου, αν και το χρονοδιάγραμμά του αποτελεί αντικείμενο επικρίσεων πόσο μάλλον που το δημόσιο χρέος της Γαλλίας δεν σταμάτησε να διογκώνεται κατά την διάρκεια των δύο προεδρικών θητειών Μακρόν. Η Μαρίν Λε Πεν, προεδρική υποψήφια της γαλλικής ακροδεξιάς και επικεφαλής στις δημοσκοπήσεις παρά την καταδίκη της για υπεξαίρεση δημοσίων πόρων στην υπόθεση των εικονικών θέσεων εργασίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχει αφήσει πάντως να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να ζητήσει τροποποιήσεις του κειμένου της πρότασης του 2011, γεγονός που θα σήμαινε και νέα ανάγνωση και στα δύο σώματα του γαλλικού κοινοβουλίου.

Στην γαλλική αριστερά, ο πρόεδρος της επιτροπής Οικονομικών της γαλλικής Εθνοσυνέλευσης Ερίκ Κοκερέλ (LFI) κατήγγειλε μία «ευρεία μεταρρύθμιση που θα περιόριζε δραστικά την ικανότητα των επόμενων κυβερνήσεων να εφαρμόσουν μία άλλη οικονομική πολιτική», την ώρα μάλιστα που «η δεκαετία Μακρόν εκτόξευσε το χρέος μας στα 1.360 δισεκατομμύρια ευρώ».

Κανόνας α λα γερμανικά

Δεν υπάρχει ένας και μοναδικός και κοινά αποδεκτός ορισμός, αλλά μπορεί να συνοψίζεται στην υποχρέωση εξασφάλισης της ισοσκέλισης των δημόσιων λογαριασμών, δηλαδή της δημοσιονομικής ισορροπίας. Πρόκειται για έναν δημοσιονομικό κανόνα, που δύναται να έχει ειδική νομική ισχύ και παρουσιάζεται υπό τη μορφή καθορισμένου ορίου σε μία σειρά μεγεθών των δημοσίων οικονομικών (χρέος, έλλειμμα, δαπάνες). Υπό στενή ερμηνεία, θα μπορούσε να σημαίνει την ρητή απαγόρευση της δημιουργίας δημοσίων ελλειμμάτων και την υποχρέωση των δημόσιων πολιτικών να τηρήσουν ένα καθορισμένο πλαίσιο υπό την απειλή κυρώσεων.

Η συνθήκη του Μάαστριχτ, για παράδειγμα, εισάγει σειρά δημοσιονομικών κανόνων και θεωρητικά ορίζει το ανώτατο όριο του χρέους και του ελλείμματος των κρατών μελών στο 60% του ΑΕΠ και στο 3% του ΑΕΠ αντιστοίχως. Στην Ελβετία, εφαρμόζεται ένα πλαίσιο από το 2003 και προβλέπει ότι το κράτος είναι υποχρεωμένο να παράγει πλεονάσματα σε περίοδο ανάπτυξης και δύναται να επιτρέπει την δημιουργία ελλειμμάτων σε περίοδο ύφεσης. Ο χρυσός κανόνας, το «άγιο δισκοπότηρο» της δημοσιονομικής ορθοδοξίας, είναι πολύ προσφιλές στην Γερμανία, την πρωταθλήτρια της δημοσιονομικής πειθαρχίας.

Το Βερολίνο εισήγαγε το 2009 το «φρένο χρέους» στο γερμανικό σύνταγμα που επιτρέπει σε ένα κράτος να δανείζεται περισσότερο όταν η οικονομία είναι σε ύφεση και λιγότερο όταν είναι σε ανάπτυξη. Οι ρυθμίσεις του φρένου χρέους είναι αυστηρότερες σε σχέση με τις ισχύουσες σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά τέθηκαν σε αμφισβήτηση και εν μέρει… στο ψυγείο το 2025, όταν το Βερολίνο χαλάρωσε το πλέγμα αυτό για να δώσει ώθηση στις αμυντικές επενδύσεις και τις υποδομές. Σημειώνεται ότι παρόμοια πρόταση έκανε και η ΝΔ για τη συνταγματική αναθεώρηση, αλλά δεν έλαβε τη στήριξη της αντιπολίτευσης.

Η αποτυχία Σαρκοζί

Στην Γαλλία, η διαμόρφωση ενός χρυσού δημοσιονομικού κανόνα μπορεί να γίνει αντικείμενο έντονων συζητήσεων. Σύμφωνα με πληροφορημένες πηγές, ο πρωθυπουργός Σεμπαστιέν Λεκορνύ έχει ήδη ξεκινήσει τις διαβουλεύσεις για να διαπιστώσει ποιες μορφές είναι «πολιτικά και τεχνικά εφικτές», την στιγμή που δεν υπάρχει κυβερνητική κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Ο Μακρόν σχεδιάζει διαβουλεύσεις με τις πολιτικές δυνάμεις αν η ιδέα καρποφορήσει, αναφέρει η Le Figaro, και θα συγκαλέσει το Κονγκρέσο του Γαλλικού Κοινοβουλίου για να εντάξει στο Σύνταγμα τον «χρυσό δημοσιονομικό κανόνα».

Για την ψηφοφορία επί σχεδίου νόμου συνταγματικής αναθεώρησης απαιτείται πλειοψηφία των τριών πέμπτων. Για να επιτευχθεί απαιτούνται οι ψήφοι του ακροδεξιού Εθνικού Συναγερμού, της δεξιάς και του κέντρου. Ενα τέτοιο νομοσχέδιο είχε εγκριθεί το 2011 από τα δύο κοινοβουλευτικά σώματα στο τέλος της προεδρικής θητείας του Νικολά Σαρκοζί, αλλά η διαδικασία δεν τελεσφόρησε. Αντί να θέτει αριθμητικά όρια χρέους και ελλείμματος, το σχέδιο νόμου προέβλεπε τον καθορισμό πολυετών προγραμμάτων για την επιστροφή στην δημοσιονομική ισορροπία, προγραμμάτων προς τα οποία οι προϋπολογισμοί του κράτους και της Κοινωνικής Ασφάλισης θα έπρεπε να εναρμονισθούν.

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