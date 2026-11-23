Takeaways by to pontiki AI Αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών παρακολουθούσαν επί έναν χρόνο τις επαφές της Άλις Χουάνγκ με κινεζικές υπηρεσίες, ενώ εκείνη διατηρούσε ερωτική σχέση με τον τότε διευθύνοντα σύμβουλο της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ.

Στοιχεία δείχνουν ότι η Χουάνγκ και ο συνεργάτης της, Κανγκ Γουέι, εμπλέκονταν σε δίκτυο εταιρειών που φέρεται να προμηθεύει προηγμένα τσιπ τεχνητής νοημοσύνης στην Κίνα, παρακάμπτοντας τους αμερικανικούς εξαγωγικούς περιορισμούς.

Ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να ενημερώθηκε επανειλημμένα από συμβούλους του για τους δεσμούς της Άλις Χουάνγκ με την κινεζική κατασκοπεία, ωστόσο υποβάθμισε τις ανησυχίες και αρνήθηκε να παρέμβει στην υπόθεση.

Μετά τις αποκαλύψεις για την παρακολούθηση και την ερωτική του σχέση με τη Χουάνγκ, ο Τζένσεν Χουάνγκ παραιτήθηκε από την ηγεσία της Nvidia τον Νοέμβριο του 2026.

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Νέα στοιχεία για το σκάνδαλο κατασκοπείας γύρω από τη Nvidia αποκαλύπτουν οι New York Times, σύμφωνα με τους οποίους οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών παρακολουθούσαν επί περισσότερο από έναν χρόνο τις επαφές της Άλις Χουάνγκ με την κορυφαία υπηρεσία κατασκοπείας της Κίνας, ενώ εκείνη διατηρούσε κρυφή ερωτική σχέση με τον τότε διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας, Τζένσεν Χουάνγκ.

Nvidia: Οι επαφές με τις κινεζικές μυστικές υπηρεσίες

Σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν τις αμερικανικές εκθέσεις πληροφοριών, η Άλις Χουάνγκ επικοινωνούσε με αξιωματούχο του κινεζικού Υπουργείου Κρατικής Ασφάλειας από την άνοιξη του 2025 έως το φθινόπωρο του 2026. Η περίοδος αυτή συμπίπτει εν μέρει με τη σχέση της με τον Τζένσεν Χουάνγκ, επικεφαλής τότε της μεγαλύτερης εταιρείας κατασκευής προηγμένων τσιπ τεχνητής νοημοσύνης.

Οι αμερικανικές υπηρεσίες έχουν επίσης συγκεντρώσει στοιχεία ότι ο επιχειρηματικός συνεργάτης της, Κανγκ Γουέι, τον οποίο συχνά παρουσίαζε ως σύζυγό της, συνεργαζόταν με την ίδια κινεζική υπηρεσία.

Η έκταση και ο ακριβής χρόνος των επαφών της Χουάνγκ, όπως και η φερόμενη συνεργασία του Κανγκ με τις κινεζικές υπηρεσίες, αποκαλύπτονται για πρώτη φορά.

Τα στοιχεία εξηγούν γιατί Αμερικανοί αξιωματούχοι κατέληξαν στην εκτίμηση ότι ο πρώην επικεφαλής της Nvidia, ο οποίος παραιτήθηκε στις αρχές Νοεμβρίου, αποτελούσε στόχο επιχείρησης πληροφοριών.

Το δίκτυο εταιρειών και η διακίνηση τσιπ στην Κίνα

Οι επαφές της Άλις Χουάνγκ με την κινεζική υπηρεσία συνέπεσαν επίσης με μέρος της περιόδου κατά την οποία η εταιρεία της, Megaspeed, προμηθευόταν μεγάλες ποσότητες προηγμένων τσιπ της Nvidia.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα:

Ορισμένα τσιπ κατέληξαν σε κέντρα δεδομένων στη Νοτιοανατολική Ασία, τα οποία εξυπηρετούσαν κινεζικούς τεχνολογικούς ομίλους, όπως η Alibaba.

Για άλλα υπάρχουν υποψίες ότι μεταφέρθηκαν λαθραία στην Κίνα.

Οι αμερικανικές αρχές ερευνούν τη συμμετοχή της Χουάνγκ και του Κανγκ σε δίκτυο εταιρειών της Νοτιοανατολικής Ασίας, μεταξύ των οποίων η Megaspeed, που συνδέονται με πιθανή παράκαμψη των αμερικανικών περιορισμών στις εξαγωγές τσιπ.

Σύμφωνα με πηγές των New York Times, οι πληροφορίες περιλαμβάνουν αποδεικτικά στοιχεία, όπως έγγραφα αποστολών φορτίων, για τον ρόλο τους στο δίκτυο. Οι αρχές εξακολουθούν να εξετάζουν την πλήρη έκταση και διάρκεια της συνεργασίας τους με τις κινεζικές υπηρεσίες.

Προηγούμενο δημοσίευμα της εφημερίδας είχε αποκαλύψει διασυνδέσεις της Χουάνγκ και της οικογένειάς της με κινεζικές εταιρείες αμυντικού εξοπλισμού.

Το δίκτυο της Χουάνγκ, στο οποίο συμμετέχουν επίσης ο Κανγκ, η αδελφή της και συνδεδεμένες επιχειρήσεις, αποτελεί σημαντικό τμήμα της κινεζικής προσπάθειας ανάπτυξης κέντρων δεδομένων και εξασφάλισης τσιπ Nvidia για την εκπαίδευση ισχυρών μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης.

Έχει ακόμη συνδεθεί με προσπάθειες προμήθειας προηγμένων τσιπ σε κινεζικές κρατικές αμυντικές επιχειρήσεις που εργάζονται για τον Λαϊκό Απελευθερωτικό Στρατό.

Τραμπ: Οι ενημερώσεις που δεν οδήγησαν σε παρέμβαση

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η στάση του Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους που είχαν άμεση γνώση των ενημερώσεων, σύμβουλοί του τον πληροφόρησαν τουλάχιστον δύο φορές ότι οι υπηρεσίες πληροφοριών είχαν εντοπίσει δεσμούς της Άλις Χουάνγκ με την κινεζική κατασκοπεία, ενώ εκείνη διατηρούσε στενή σχέση με τον επικεφαλής της Nvidia.

Και στις δύο περιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένης ενημέρωσης από τον σύμβουλο εθνικής ασφάλειας, ο Αμερικανός πρόεδρος φέρεται να υποβάθμισε τις ανησυχίες και να κατέστησε σαφές ότι δεν επιθυμούσε παρέμβαση.

Κατά τους ίδιους αξιωματούχους, θεωρούσε τον Τζένσεν Χουάνγκ πολύτιμο σύμμαχο και τη Nvidia καθοριστική για την αμερικανική οικονομία και το χρηματιστήριο.

Η στάση του Τραμπ αποτυπώνεται σε τρία σημεία:

Έχει υποστηρίξει ότι κανείς στην κυβέρνησή του δεν τον ενημέρωσε για πληροφορίες που χαρακτήριζαν τη Χουάνγκ συνεργάτιδα των κινεζικών υπηρεσιών.

«Δεν ξέρω αν είναι κατάσκοπος», δήλωσε, προσθέτοντας ότι συχνά μια όμορφη γυναίκα που έρχεται από την Κίνα χαρακτηρίζεται κατάσκοπος.

Έχει ζητήσει ουσιαστικά την επιστροφή του Χουάνγκ στην ηγεσία της Nvidia, πρόταση που απορρίφθηκε από το διοικητικό συμβούλιο.

Σε συνέντευξη Τύπου στον Λευκό Οίκο, την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου, δήλωσε ότι πρέπει να προστατεύονται οι «λαμπροί άνθρωποι», χαρακτηρίζοντας τον Χουάνγκ έναν από αυτούς και προτρέποντας την εταιρεία να δεχθεί μια συγγνώμη και να τον επαναφέρει.

Η παραίτηση του Χουάνγκ και οι προειδοποιήσεις

Ο πρώην επικεφαλής της Nvidia αρχικά παρουσίαζε τις επαφές του με την Άλις Χουάνγκ ως συνηθισμένη επιχειρηματική σχέση με πελάτισσα.

Η υπόθεση εξελίχθηκε ως εξής:

Τέλη Οκτωβρίου 2026: Οι New York Times αποκάλυψαν ότι οι ΗΠΑ είχαν ταυτοποιήσει την Άλις Χουάνγκ ως συνεργάτιδα των κινεζικών υπηρεσιών και ότι ο Τζένσεν Χουάνγκ είχε καταγραφεί σε ηλεκτρονική παρακολούθηση με στόχο εκείνη. Μόνο τότε παραδέχθηκε την ερωτική τους σχέση.

Οι New York Times αποκάλυψαν ότι οι ΗΠΑ είχαν ταυτοποιήσει την Άλις Χουάνγκ ως συνεργάτιδα των κινεζικών υπηρεσιών και ότι ο Τζένσεν Χουάνγκ είχε καταγραφεί σε ηλεκτρονική παρακολούθηση με στόχο εκείνη. Μόνο τότε παραδέχθηκε την ερωτική τους σχέση. Νοέμβριος 2026: Ο Χουάνγκ παραιτήθηκε, μετά από επόμενο δημοσίευμα για ερωτική σχέση με υφισταμένη του στη Nvidia.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, κυβερνητικοί αξιωματούχοι δεν του παρείχαν ποτέ επίσημη προειδοποιητική ενημέρωση για τους φερόμενους δεσμούς της Άλις Χουάνγκ με την κινεζική κατασκοπεία.

Ο ρόλος της Κίνας και οι αντιδράσεις στο Κογκρέσο

Το κινεζικό Υπουργείο Κρατικής Ασφάλειας έχει ενισχύσει την προσπάθεια απόκτησης προηγμένων τεχνολογιών. Τον Απρίλιο, ο υπουργός Τσεν Γισίν παρουσίασε μια έκτη αποστολή της υπηρεσίας, πέρα από τις πέντε που είχε περιγράψει στα τέλη του προηγούμενου έτους: την υπέρβαση των τεχνολογικών αποκλεισμών, ιδιαίτερα στην τεχνητή νοημοσύνη.

Ο Ματ Πότινγκερ, πρώην αναπληρωτής σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Τραμπ και επικεφαλής της Garnaut Global, εκτίμησε ότι το δίκτυο προμήθειας τσιπ συνάδει με τη δηλωμένη αποστολή της κινεζικής υπηρεσίας να παρακάμπτει τους αμερικανικούς εξαγωγικούς περιορισμούς.

Σύμφωνα με τις αμερικανικές πληροφορίες, η Άλις Χουάνγκ φαίνεται επίσης να συναντήθηκε με αξιωματούχους του κινεζικού Υπουργείου Δημόσιας Ασφάλειας.

Στο Κογκρέσο, βουλευτές και των δύο κομμάτων ζητούν ενημερώσεις, καθώς ελάχιστα στοιχεία έχουν κοινοποιηθεί μέχρι σήμερα.

Οι εξελίξεις περιλαμβάνουν:

Ενημέρωση κορυφαίων νομοθετών από τον διευθυντή της CIA, Τζον Ράτκλιφ, και τον διευθυντή Εθνικών Πληροφοριών, Τζέι Κλέιτον. Η συζήτηση επεκτάθηκε από το αρχικό θέμα, το Ιράν, στην υπόθεση Nvidia, αφήνοντας αναπάντητα ερωτήματα.

Αναβολή από την κυβέρνηση επόμενης ενημέρωσης στελεχών εθνικής ασφάλειας, προγραμματισμένης για την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου.

Σύνταξη εμπιστευτικού υπομνήματος στις 30 Μαρτίου 2026 από τον υπουργό Εξωτερικών και σύμβουλο εθνικής ασφάλειας Μάρκο Ρούμπιο, σχετικά με τις διασυνδέσεις της Χουάνγκ με τις κινεζικές υπηρεσίες.

Οι σχετικές πληροφορίες παρέμεναν αυστηρά περιορισμένες εντός της κυβέρνησης μέχρι τις αποκαλύψεις του Οκτωβρίου.

Εκπρόσωπος του Τζένσεν Χουάνγκ αρνήθηκε να σχολιάσει, ενώ ο Λευκός Οίκος, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, η κινεζική πρεσβεία στην Ουάσιγκτον, η Άλις Χουάνγκ και ο Κανγκ Γουέι δεν απάντησαν στα σχετικά αιτήματα της εφημερίδας.

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