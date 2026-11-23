Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Πλούσια μπασκετική δράση έρχεται κι αυτή την εβδομάδα στο παρκέ του Novasports με την EuroLeague και τους αγώνες του πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακού και του επτάστερου Παναθηναϊκού AKTOR!

Για την 14η αγωνιστική της EuroLeague, που θα διεξαχθεί την Τρίτη 24 Νοεμβρίου και την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου λόγω του «παραθύρου» της FIBA (26-30/11) για τις υποχρεώσεις των Εθνικών ομάδων για τα Προκριματικά του Μουντομπάσκετ 2027, ο Παναθηναϊκός AKTOR του Ζέλικο Ομπράντοβιτς αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Βαλένθια (24/11, 21:30), ενώ ο Ολυμπιακός του Γιώργου Μπαρτζώκα θα υποδεχθεί την Χάποελ Τελ Αβιβ (25/11, 21:15).

Η απόλυτη μπασκετική εκπομπή, Playmakers θα μεταφέρει όλα όσα συμβούν στα παρκέ της EuroLeague με την πληρέστερη και αρτιότερη δημοσιογραφική κάλυψη και εκλεκτούς καλεσμένους.

Αναλυτικά το πρόγραμμα στα κανάλια Novasports έχει ως εξής:

Τρίτη 24 Νοεμβρίου

19:00 EuroLeague-14η αγωνιστική: Μπεσίκτας-Παρί Novasports4 σε περιγραφή του Θάνου Σολούκου

Novasports4 σε περιγραφή του 20:00 EuroLeague: Ερυθρός Αστέρας-Βίρτους Μπολόνια Novasports2 σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη

Novasports2 σε περιγραφή του 20:30 Playmakers Α΄ Μέρος Novasports Prime & YouTube με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου και τη Δώρα Παντέλη

Α΄ Μέρος Novasports Prime & YouTube με τον 21:00 EuroLeague: Μπάγερν-Μακάμπι Τελ Αβίβ Novasports Start σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα

Novasports Start σε περιγραφή του 21:30 EuroLeague: Βαλένθια-Παναθηναϊκός AKTOR Novasports Prime σε περιγραφή του Νικήτα Αυγουλή

Novasports Prime σε περιγραφή του 21:45 EuroLeague: Βιλερμπάν-Αρμάνι Μιλάνο Novasports5 σε περιγραφή του Αποστόλη Κορτιάνου

Novasports5 σε περιγραφή του 22:00 EuroLeague: Μπαρτσελόνα-Φενέρμπαχτσε Novasports4 σε περιγραφή του Χρήστου Καούρη

Novasports4 σε περιγραφή του 23:30 Playmakers Β΄ Μέρος Novasports Prime & YouTube με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου και τη Δώρα Παντέλη

Τετάρτη 25 Νοεμβρίου

18:00 EuroLeague: Ντουμπάι-Παρτίζαν Novasports4 σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη

Novasports4 σε περιγραφή του 20:00 Playmakers , Α’ μέρος Novasports Prime & YouTube με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου

Novasports Prime & YouTube με τον 21:15 EuroLeague: Ολυμπιακός-Χάποελ Τελ Αβίβ Novasports Prime σε περιγραφή του Χρήστου Καούρη και ρεπορτάζ των Δώρας Παντέλη και Ορέστη Συντελή

Novasports Prime σε περιγραφή του και ρεπορτάζ των και 21:30 EuroLeague: Μπασκόνια-Αναντολού Εφές Novasports Start σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα

Novasports Start σε περιγραφή του 21:45 EuroLeague: Ρεάλ Μαδρίτης-Ζαλγκίρις Novasports4 σε περιγραφή του Νικήτα Αυγουλή

Novasports4 σε περιγραφή του 23:15 Playmakers, Β’ μέρος Novasports Prime & YouTube με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου

Μέσα από την πλατφόρμα Nova TV, οι συνδρομητές Nova απολαμβάνουν το αγαπημένο τους αθλητικό περιεχόμενο με μια σύγχρονη και αναβαθμισμένη εμπειρία θέασης. Με μοντέρνο σχεδιασμό, εύχρηστη πλοήγηση και εύκολη ανακάλυψη περιεχομένου, η Nova TV προσφέρει εύκολη πρόσβαση σε κορυφαίες αθλητικές διοργανώσεις, οπουδήποτε, οποτεδήποτε και από οποιαδήποτε συσκευή. Παράλληλα, η πλατφόρμα διαθέτει προηγμένες λειτουργίες που εμπλουτίζουν την εμπειρία παρακολούθησης, όπως το timeshift, που επιτρέπει στους συνδρομητές να γυρίσουν πίσω σε μια ζωντανή μετάδοση, να παρακολουθήσουν έναν αγώνα από την αρχή ή να ξαναδούν μια σημαντική φάση, καθώς και το Sports Mode, το οποίο προσφέρει πλούσια στατιστικά σε πραγματικό χρόνο, ενισχύοντας τη διαδραστικότητα και προσφέροντας μια ακόμα πιο ολοκληρωμένη αθλητική εμπειρία.