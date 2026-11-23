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Πλούσια μπασκετική δράση έρχεται κι αυτή την εβδομάδα στο παρκέ του Novasports με την EuroLeague και τους αγώνες του πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακού και του επτάστερου Παναθηναϊκού AKTOR!
Για την 14η αγωνιστική της EuroLeague, που θα διεξαχθεί την Τρίτη 24 Νοεμβρίου και την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου λόγω του «παραθύρου» της FIBA (26-30/11) για τις υποχρεώσεις των Εθνικών ομάδων για τα Προκριματικά του Μουντομπάσκετ 2027, ο Παναθηναϊκός AKTOR του Ζέλικο Ομπράντοβιτς αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Βαλένθια (24/11, 21:30), ενώ ο Ολυμπιακός του Γιώργου Μπαρτζώκα θα υποδεχθεί την Χάποελ Τελ Αβιβ (25/11, 21:15).
Η απόλυτη μπασκετική εκπομπή, Playmakers θα μεταφέρει όλα όσα συμβούν στα παρκέ της EuroLeague με την πληρέστερη και αρτιότερη δημοσιογραφική κάλυψη και εκλεκτούς καλεσμένους.
Αναλυτικά το πρόγραμμα στα κανάλια Novasports έχει ως εξής:
Τρίτη 24 Νοεμβρίου
Τετάρτη 25 Νοεμβρίου
Μέσα από την πλατφόρμα Nova TV, οι συνδρομητές Nova απολαμβάνουν το αγαπημένο τους αθλητικό περιεχόμενο με μια σύγχρονη και αναβαθμισμένη εμπειρία θέασης. Με μοντέρνο σχεδιασμό, εύχρηστη πλοήγηση και εύκολη ανακάλυψη περιεχομένου, η Nova TV προσφέρει εύκολη πρόσβαση σε κορυφαίες αθλητικές διοργανώσεις, οπουδήποτε, οποτεδήποτε και από οποιαδήποτε συσκευή. Παράλληλα, η πλατφόρμα διαθέτει προηγμένες λειτουργίες που εμπλουτίζουν την εμπειρία παρακολούθησης, όπως το timeshift, που επιτρέπει στους συνδρομητές να γυρίσουν πίσω σε μια ζωντανή μετάδοση, να παρακολουθήσουν έναν αγώνα από την αρχή ή να ξαναδούν μια σημαντική φάση, καθώς και το Sports Mode, το οποίο προσφέρει πλούσια στατιστικά σε πραγματικό χρόνο, ενισχύοντας τη διαδραστικότητα και προσφέροντας μια ακόμα πιο ολοκληρωμένη αθλητική εμπειρία.
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