Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Λίγες μόλις ημέρες μετά την αποκάλυψη του νέου Τζέιμς Μποντ, η «παρέλαση» για το ποια θα βρεθεί στο πλευρό του έχει, ήδη, ξεκινήσει.

Ο Ρόμπερτ Πάτινσον θα είναι, λοιπόν, ο έβδομος ηθοποιός που θα φορέσει το κοστούμι του πράκτορα και αυτό που περιμένουν, πλέον, οι θαυμαστές του είναι να μάθουν ποιο θα είναι το επόμενο «κορίτσι του 007».

Robert Pattinson has officially been cast as James Bond. Watch the first teaser for the new 007. https://t.co/iHpGL6SHWM — Rotten Tomatoes 🍅 (@RottenTomatoes) November 16, 2026

Την ίδια στιγμή, άγνωστο παραμένει αν οι παραγωγοί ενδιαφέρονται για ένα «μεγάλο όνομα» για τον γυναικείο πρωταγωνιστικό ρόλο ή αν θα επιλέξουν να αναδείξουν μια ανερχόμενη ηθοποιό.

Σύμφωνα, ωστόσο, με την κριτικό κινηματογράφου Λαρούσκα Ιβάν Ζάντεχ, βασικό κριτήριο για την επιλογή είναι «η πολύ ισχυρή της ταυτότητα», επισημαίνοντας πως θα πρέπει, σε κάθε περίπτωση, να είναι «ξεχωριστή, σέξι και περίπλοκη».

Όπως αναφέρει το BBC, στις συζητήσεις των παραγωγών υπάρχουν πολλά ονόματα. Άλλα πιο ψηλά στη λίστα και κάποια πιο χαμηλά στην κατάταξη. Παρ’ όλ’ αυτά, καμία ηθοποιός δεν έχει επιβεβαιώσει επίσημα, μέχρι στιγμής, ότι διεκδικεί τον ρόλο.

Οι ίδιες πληροφορίες, πάντως, κάνουν λόγο για τη Ζεντάγια ως το όνομα που έχει προκαλέσει ιδιαίτερη αίσθηση, με την ηθοποιό να έχει συνεργαστεί με τον Πάτινσον τόσο στην «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν, όσο και στην ταινία «Dune: Part Three». Όπως υπογραμμίζει, μάλιστα, η δημοσιογράφος Κατρίνα Ρόουζ το εν λόγω όνομα θα αποτελούσε, αν μη τι άλλο, μια «σίγουρη επιλογή».

Η Ζεντάγια δεν είναι, ωστόσο, το μοναδικό όνομα που ακούγεται για τον πολυπόθητο ρόλο, καθώς τις ίδιες πιθανότητες φέρεται έχουν και οι συμπρωταγωνίστριές της στη σειρά «Euphoria», Χάντερ Σέιφερ -που μάλιστα προτάθηκε και από το Variety- και Σίντνεϊ Σουίνι. Η δρα Λουέλα Τσάπμαν, ιστορικός κινηματογράφου στο Πανεπιστήμιο της Ανατολικής Αγγλίας, τόνισε μάλιστα στο BBC πως η τελευταία «έχει σεξαπίλ και την ικανότητα να αναλαμβάνει και πιο απαιτητικούς ρόλους», γεγονός που θεωρεί πως αποτελεί πλεονέκτημα.

Στη λίστα των επικρατέστερων, μέχρι στιγμής, προστίθεται και ένα όνομα έκπληξη για τους θεατές που δεν είναι άλλο από εκείνο της συντρόφου του Ρόμπερτ Πάτινσον, Σούκι Γουότερχαουζ. Η ηθοποιός και τραγουδίστρια έχει, άλλωστε, εκφράσει στο παρελθόν την επιθυμία της να υποδυθεί το θρυλικό «Bond girl», ωστόσο το γεγονός πως δεν υπάρχει προηγούμενο για ζευγάρι συζύγων ή συντρόφων στις ταινίες του Τζέιμς Μποντ, ίσως να μειώνει τις πιθανότητες, αλλά δεν τις αποκλείει, αν όχι για τον πρωταγωνιστικό ρόλο, ίσως για έναν μικρότερο.

Η πρωταγωνίστρια του «The Queen’s Gambit», Άνια Τέιλορ Τζόι, παρουσιάζεται επίσης ως ένα από τα μεγάλα ονόματα για το οποίο οι παραγωγοί θα έδειχναν ενδιαφέρον, όπως και η Τζόντι Κόμερ του «Killing Eve», ενώ και η παρουσιάστρια Μάγια Τζάμα η οποία αν και δεν ανήκει στην κατηγορία των ηθοποιών, θεωρείται ακόμα μια ενδιαφέρουσα υποψήφια, μετά την εντυπωσιακή της πορεία στο ριάλιτι «Celebrity Traitors».

Η Φλόρενς Πιου, η οποία συνεργάστηκε με τον Πάτινσον στο «Dune: Part Three», βρίσκεται επίσης στη λίστα, με την ίδια να έχει δηλώσει πως θα ήθελε να παίξει σε ταινία του Τζέιμς Μποντ, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να υποδυθεί μία εχθρό του 007.

«Καλύπτει αρκετά από τα κριτήρια, εφόσον αναζητούν κάποια εμπορικά ισχυρή. Θα μπορούσα απόλυτα να τη φανταστώ ως μια γυναίκα του Μποντ που τελικά αποδεικνύεται ότι είναι η κακοποιός, κάποια που ο Μποντ πιστεύει ότι είναι με το μέρος του, ενώ στην πραγματικότητα τον χειραγωγεί σε όλη τη διάρκεια» υποστήριξε η δημοσιογράφος Κατρίνα Ρόουζ.

«Θα το έκανα με χαρά» είπε και η Τζέμα Τσαν στο Variety, σημειώνοντας πως είναι «κολακευμένη» από τις εικασίες των θαυμαστών ότι θα μπορούσε το επόμενο κορίτσι του Τζέιμς Μποντ.

Η λίστα με τα ονόματα που έχουν ακουστεί για τη νέα πρωταγωνίστρια συμπληρώνεται με τις: Σίρσα Ρόναν, Μάργκαρετ Κουάλι, Μαρίζα Άμπελα, Έμιλι Μπλαντ, Λίλι Τζέιμς, Τσέις Ινφινίτι, Ίντε Ναβαρέτε, Σιμόν Άσλεϊ, Ντεβά Κασέλ και Αμπίκα Μοντ.

Διαβάστε επίσης:

«I Play Rocky»: Ο σκηνοθέτης του έγραψε 15 σενάρια για να τον δεχτεί το Χόλιγουντ

Νέο «Home Alone» στα σκαριά: Ο Μακόλεϊ Κάλκιν επιστρέφει στον ρόλο που τον έκανε διάσημο

Πάτρα: Συναυλία – αφιέρωμα σε Καζαντζίδη και Μαρινέλλα στο Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου