Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Την τελευταία φορά που ανακοινώθηκε ένας νέος James Bond, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μόλις είχαν κάνει την εμφάνισή τους.

Σε μια κίνηση αντάξια τόσο του Ian Fleming, του συγγραφέα που γεννήθηκε στο Λονδίνο, όσο και του διάσημου ήρωά του, η βρετανική πρωτεύουσα βρέθηκε στο επίκεντρο της ανακοίνωσης, όταν ο Daniel Craig επιβιβάστηκε σε ένα ταχύπλοο σκάφος των Βασιλικών Πεζοναυτών και διέσχισε τον ποταμό Τάμεση, τον Οκτώβριο του 2005, προκειμένου να παρουσιαστεί επίσημα ως ο νέος 007 μπροστά στα διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Μία δεκαετία νωρίτερα, ο προκάτοχός του, Pierce Brosnan, είχε παρουσιαστεί με ανάλογο τρόπο ως James Bond, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου σε ένα πολυτελές ξενοδοχείο της αριστοκρατικής συνοικίας Mayfair, τον Ιούνιο του 1994.

Αυτή τη φορά, έπειτα από μήνες ολοένα και πιο έντονων φημών και σεναρίων, η μυστική ταυτότητα του υπερκατασκόπου αποκαλύφθηκε τελικά μέσω του Instagram.

Νωρίς το πρωί της Δευτέρας, ο επίσημος λογαριασμός του 007 άρχισε να διαγράφει συστηματικά χιλιάδες αναρτήσεις που είχαν δημοσιευτεί σχεδόν μία δεκαετία νωρίτερα, στην πλειονότητά τους αποσπάσματα από προηγούμενες ταινίες του franchise.

Λίγο πριν από τις 3 το μεσημέρι, ώρα Λονδίνου, δημοσιεύτηκε ένα βίντεο διάρκειας μόλις δέκα δευτερολέπτων. Σε αυτό, λευκά γράμματα εμφανίζονταν σταδιακά πάνω σε μαύρο φόντο, σχηματίζοντας τη φράση: «Identity Confirmed» (Η ταυτότητα επιβεβαιώθηκε).

Τέσσερα λεπτά αργότερα ήρθε η πολυαναμενόμενη επιβεβαίωση: Ένα βίντεο με πρωταγωνιστή τον Robert Pattinson, ντυμένο με το παραδοσιακό μαύρο σμόκιν και παπιγιόν, με το πρόσωπό του να διακρίνεται μόνο εν μέρει μέσα από τη σκιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Variety, ακόμη και την περασμένη εβδομάδα, πολλοί από τους υπεύθυνους δημοσίων σχέσεων της ίδιας της Amazon δεν γνώριζαν τίποτα για την ανακοίνωση. Αυτό υποδηλώνει ότι η αποκάλυψη οργανώθηκε βιαστικά, καθώς οι φήμες και οι εικασίες είχαν φτάσει στο αποκορύφωμά τους.

Η χρονική συγκυρία που δεν άφηνε περιθώρια για άλλη καθυστέρηση

Με δεδομένο ότι τόσο ο Pattinson όσο και ο σκηνοθέτης Denis Villeneuve ετοιμάζονται να ξεκινήσουν την περιοδεία προώθησης της ταινίας «Dune 3», ενώ ο Pattinson ενδέχεται να συμμετάσχει και σε εκστρατείες διεκδίκησης βραβείων Όσκαρ για τις ταινίες «The Odyssey» και «Primetime», θα ήταν πλέον αδύνατο να διατηρηθεί ένα από τα μεγαλύτερα μυστικά της βιομηχανίας του θεάματος.

Πόσο μάλλον μέχρι να βρεθεί ένα χρονικό διάστημα που να εξυπηρετεί και τα δύο πρόσωπα, ώστε να εμφανιστούν μαζί σε μια εντυπωσιακή συνέντευξη Τύπου στο Λονδίνο. Και σίγουρα δεν θα ήταν εύκολο να διατηρηθεί η μυστικότητα μέχρι το τέλος της χρονιάς.

Ωστόσο, η απόφαση να εγκαταλειφθεί η παράδοση της ανακοίνωσης του νέου Bond σε ένα λαμπερό, καθαρά βρετανικό περιβάλλον και να επιλεγούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης —τα οποία απευθύνονται σε νεότερο κοινό και έχουν σαφώς πιο παγκόσμιο χαρακτήρα— ενδέχεται να αποτελεί και μια πρώτη ένδειξη για το τι πρέπει να περιμένουν οι θαυμαστές από εδώ και στο εξής, τώρα που ο Βρετανός μυστικός πράκτορας βρίσκεται στα χέρια μιας αμερικανικής τεχνολογικής εταιρείας.

Η Amazon δαπάνησε 8,5 δισεκατομμύρια δολάρια για την εξαγορά της MGM Studios το 2022, κυρίως λόγω των δικαιωμάτων του James Bond. Πέρυσι, φέρεται να διέθεσε επιπλέον 1 δισεκατομμύριο δολάρια, προκειμένου να αποκτήσει τον δημιουργικό έλεγχο του franchise, αφαιρώντας τον από την οικογένεια Broccoli.

Επικεφαλής της οικογένειας ήταν ο Cubby Broccoli, ο άνθρωπος που ξεκίνησε το κινηματογραφικό franchise το 1962 με την ταινία «Dr. No».

Υπό την εποπτεία των Broccoli -της κόρης του Cubby, Barbara Broccoli, και του θετού αδελφού της, Michael Wilson, οι οποίοι έχουν αναλάβει τη διαχείριση του Bond από το 1995 και την ταινία «GoldenEye»- ο 007 εξελίχθηκε σε έναν από τους πιο εμβληματικούς ρόλους της βρετανικής κινηματογραφικής ιστορίας.

Μάλιστα, ο ρόλος ανατίθετο συνήθως σε ηθοποιούς που δεν ήταν ακόμη ιδιαίτερα γνωστοί στο ευρύ κοινό.

Η φιλοσοφία πίσω από αυτή την επιλογή ήταν ξεκάθαρη: Κανένας ηθοποιός δεν έπρεπε να επισκιάζει τον ίδιο τον χαρακτήρα του James Bond.

Με την επιλογή, ωστόσο, του Robert Pattinson, ο οποίος έχει ήδη πρωταγωνιστήσει σε μεγάλα κινηματογραφικά franchises, όπως το «Twilight» και το «Batman», η Amazon ανατρέπει και αυτή την παράδοση.

Μένει πλέον να φανεί ποιες άλλες αλλαγές σχεδιάζει για το μέλλον του James Bond.

Διαβάστε επίσης:

Ρόμπερτ Πάτινσον: Πώς ο αστέρας του Twilight έγινε o νέος 007

Τζέιμς Μποντ: Ο Ρόμπερτ Πάτινσον είναι ο νέος πράκτορας 007

Η χιουμοριστική ανάρτηση του βασιλιά Καρόλου για τον νέο Τζέιμς Μποντ