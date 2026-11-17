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Το άκρως απόρρητο δίκτυο που χρησιμοποιεί η Εθνική Υπηρεσία Ασφαλείας (NSA) για τις εσωτερικές της επικοινωνίες είναι εκτός λειτουργίας, σύμφωνα με έξι άτομα που γνωρίζουν το θέμα, τα οποία επικαλείται το CNN.

Το δίκτυο, που ονομάζεται NSA Net, επιτρέπει στους υπαλλήλους να ανταλλάσσουν διαβαθμισμένες πληροφορίες εσωτερικά. Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι το πρόβλημα οφείλεται σε κυβερνοεπίθεση, ανέφεραν οι ίδιες πηγές.

Καθώς η υπηρεσία προσπαθεί να διαπιστώσει την έκταση του προβλήματος, έχει θέσει σε εφαρμογή ένα σύστημα κλιμακωτής προσέλευσης του προσωπικού στην εργασία, σύμφωνα με τις πηγές.

Η NSA δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχολιασμό σχετικά με την αναφερόμενη διακοπή λειτουργίας.

Το δημοσίευμα έρχεται εν μέσω αυξανόμενης ανησυχίας για μια σειρά τεχνικών προβλημάτων, κυρίως δυσλειτουργίες που προκάλεσαν σοβαρά προβλήματα στην εναέρια κυκλοφορία των ΗΠΑ και οδήγησαν σε διακοπή λειτουργίας της υπηρεσίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Microsoft την περασμένη εβδομάδα.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, υποβάθμισε την Τρίτη τη σημασία των συγκεκριμένων διαταραχών, δηλώνοντας ότι τέτοιου είδους προβλήματα είναι αναπόφευκτα.

«Τέτοια πράγματα συμβαίνουν. Δεν υπάρχει πρόβλημα», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους στη Μανίλα, όταν ρωτήθηκε για τις διακοπές λειτουργίας.

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