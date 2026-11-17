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Η Ουκρανία προκάλεσε σοβαρές ζημιές σε μια κρίσιμη γέφυρα που συνδέει τη Ρωσία με την κατεχόμενη Κριμαία, σε αυτό που ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαρακτήρισε ως «άνευ προηγουμένου επιχείρηση» που βρισκόταν σε εξέλιξη εδώ και εβδομάδες.

Εικόνες που κοινοποίησαν Ουκρανοί αξιωματούχοι δείχνουν ότι ένα τμήμα της Γέφυρας της Κριμαίας έχει καταρρεύσει στο νερό, προκαλώντας ένα υλικοτεχνικό και συμβολικό πλήγμα στην πολεμική προσπάθεια της Μόσχας.

Grateful to the Security Service of Ukraine, all units of Ukraine’s Defense Forces involved, Ukraine’s Minister of Defense, the Commander-in-Chief of the Armed Forces of Ukraine and the General Staff, and all our weapons manufacturers for an unprecedented operation in response to Russian strikes on our infrastructure. Today, everyone can see the consequences for the main military crossing from Russian territory into our Ukrainian Crimea. This is the result of the seventh stage of an operation carried out over several weeks, developed and coordinated by the Security Service of Ukraine together with the General Staff of the Armed Forces of Ukraine. Our warriors gradually destroyed air defense systems, radars, electronic warfare equipment, and other designated targets on the way to the final objective. For this, they used “Dovbush,” “Vendetta,” “Da Vinci,” “Sichen,” “Mich-2000,” “Ruta,” “Palianytsia,” “An-197,” “FP-1,” “FP-5 Flamingo,” and “R-360 Neptune.” Today, at the key stage, the “Palianytsia” drones performed exceptionally well, striking the road section of the bridge, while “Neptune” missiles, “Ruta” drones, and FP-5 drones struck the railway section. Using “Flamingo,” our warriors carried out a precision-guided strike – and the communications uplink worked flawlessly until the very last seconds. We have repeatedly offered Russia steps toward de-escalation – and every proposal has been met with loud rejection. Russia strikes our infrastructure every day, including bridges in Zaporizhzhia, Dnipro, Kyiv, and the Odesa region. We are restoring our infrastructure. But we are also reminding Russia that war will always return to where it began. Ukraine’s defensive capabilities are strong and will remain so, and we will never leave terror against our cities and people unanswered. I thank the true warriors of the Security Service of Ukraine, all our Defense Forces, our intelligence agencies, and EVERY manufacturer of weapons effectively used to defend Ukraine, Ukrainians, and our national interests. Glory to Ukraine! — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 17, 2026

Το Κρεμλίνο δήλωσε ότι θα ανοικοδομήσει τη γέφυρα «καλύτερα από πριν» και ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν ενημερώθηκε για την επίθεση που σημειώθηκε τη νύχτα.

Παράλληλα, ο δήμαρχος του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο δήλωσε ότι οι γέφυρες Πίβνιτσνι (Βόρεια) και Πίβντεννι (Νότια) – βασικές διαβάσεις πάνω από τον ποταμό Ντνίπρο – έκλεισαν μετά την επίθεση της Ρωσίας στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Kerch Bridge … I’d expect a massive retaliatory response from Moscow following this destruction. – This video of the Kerch (Crimea) bridge damage appears to be genuine and is making rounds in the East. It seems to match the damage of the genuine photos which have been released. The bridge is now completely inoperable and the ship route is effectively sealed off. Repairs? Under the current conditions, seems a very difficult task. November 17, 2026

Η Ουκρανία έχει εδώ και καιρό στοχοποιήσει τη Γέφυρα της Κριμαίας, η οποία παρέχει οδική και σιδηροδρομική διαδρομή για τους Ρώσους στρατιώτες που κατευθύνονται προς την πρώτη γραμμή, αλλά δυσκολεύεται να την κλείσει οριστικά.

Οι ζημιές μετά την επίθεση κατά τη διάρκεια της νύχτας, στην οποία συμμετείχαν πυραύλοι και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, φάνηκαν πολύ πιο σοβαρές από ό,τι κατά τη διάρκεια προηγούμενων επιθέσεων στη γέφυρα, με ένα μεγάλο τοξωτό τμήμα της γέφυρας να έχει προφανώς καταστραφεί.

#Ukraine Kerch Bridge hit again overnight by 4 FP-5 drones: load-bearing arch and roadway span collapse into the strait, blocking the shipping channel. Footage shows massive sections in the water. #CrimeanBridge https://t.co/MB1L4FmKp4 November 17, 2026

Βίντεο φαίνεται να δείχνει σοβαρές ζημιές στο τμήμα του δρόμου, με υπολείμματα της καμάρας στήριξης και του καταστρώματος του δρόμου να προεξέχουν από το νερό από κάτω.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η επιδρομή ήταν αποτέλεσμα μιας επιχείρησης του στρατού και των υπηρεσιών ασφαλείας, κατά την οποία οι ουκρανικές δυνάμεις «κατέστρεψαν σταδιακά συστήματα αεράμυνας, ραντάρ, εξοπλισμό ηλεκτρονικού πολέμου και άλλους καθορισμένους στόχους καθ’ οδόν προς τον τελικό στόχο».

Είπε ότι αρκετοί τύποι ουκρανικών drones καθώς και οι πύραυλοι κρουζ Flamingo και Neptune της χώρας εκτοξεύτηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας κατά τη διάρκεια ενός «κρίσιμου σταδίου».

Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε επίσης ότι το σιδηροδρομικό τμήμα που είναι παράλληλο με τον δρόμο της γέφυρας είχε επίσης πληγεί από ένα κύμα drones, αν και οι εικόνες έδειξαν ότι η αψίδα στήριξής της ήταν ακόμα όρθια και ένας αξιωματούχος που υποστηρίζεται από τη Ρωσία δήλωσε ότι ορισμένες σιδηροδρομικές υπηρεσίες λειτουργούν.

Η κρατική υπηρεσία ασφαλείας της Ουκρανίας, SBU, δήλωσε ότι οι επιχειρήσεις είχαν «συστηματικά καταστείλει τα εχθρικά συστήματα αεράμυνας» για πάνω από ένα μήνα και είπε ότι αυτό έδειξε ότι «κανένα ρωσικό αμυντικό σύστημα δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια των παράνομων αντικειμένων που καταλαμβάνονται από τους εισβολείς».

Εν τω μεταξύ, ο στρατός της Ουκρανίας δήλωσε ότι ο δρόμος στη γέφυρα είναι «εκτός λειτουργίας», χωρίς κανένα όχημα να μπορεί να τον διασχίσει, και το σιδηροδρομικό τμήμα εξακολουθεί να υπάρχει, αλλά με μια κατεστραμμένη καμάρα.

Η γέφυρα κατασκευάστηκε από τη Ρωσία μετά την προσάρτηση της νότιας χερσονήσου της Ουκρανίας το 2014 και εγκαινιάστηκε προσωπικά από τον Πούτιν το 2018.

Ενώ το Κίεβο προσπαθεί να αυξήσει το οικονομικό κόστος για τη Ρωσία από την διεξαγωγή πολέμου, χτυπώντας διυλιστήρια πετρελαίου και αποθήκες, το χτύπημα της γέφυρας αποτελεί μια προσπάθεια αύξησης του πολιτικού κόστους για τον Πούτιν.

Η χρονική στιγμή της επίθεσης έρχεται σε μια σημαντική στιγμή, πριν από τη συνάντηση του Πούτιν με τους ηγέτες της Κίνας και των ΗΠΑ.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε ότι η γέφυρα «θα αποκατασταθεί μετά τα ουκρανικά πλήγματα και θα είναι ακόμη καλύτερη από πριν» και δεν απέκλεισε την πιθανότητα τα πλήγματα να συνδέονται με την επίσκεψη του Πούτιν στην Κίνα.

Η Ερευνητική Επιτροπή της Ρωσίας επιβεβαίωσε τις δομικές ζημιές και δήλωσε ότι έχει ανοίξει «ποινική υπόθεση… με κατηγορίες τρομοκρατίας» μετά από επιθέσεις «ενόπλων σχηματισμών της Ουκρανίας».

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