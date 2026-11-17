Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Τουλάχιστον… διαφορετική ήταν η υποδοχή του Ντόναλντ Τραμπ στη Μανίλα όπου έφθασε σήμερα το πρωί (ώρα Ελλάδας) στο πλαίσιο της περιοδείας του στην Ασία, με βασικά θέματα στην ατζέντα του τις σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας και την τεχνητή νοημοσύνη.

Ο Αμερικανός πρόεδρος προσγειώθηκε στο διεθνές αεροδρόμιο Νινόι Ακίνο, έπειτα από πτήση περίπου 18 ωρών από την Ουάσινγκτον με το προεδρικό αεροσκάφος Air Force One. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού πραγματοποιήθηκε ενδιάμεση στάση στην Αλάσκα για ανεφοδιασμό καυσίμων.

Υποδοχή με κόκκινο χαλί, «YMCA» και παραδοσιακούς χορούς

Η άφιξη του Ντόναλντ Τραμπ στις Φιλιππίνες συνοδεύτηκε από μια εντυπωσιακή τελετή υποδοχής. Κόκκινο χαλί είχε στρωθεί στο αεροδρόμιο, ενώ μπάντα έπαιζε το «YMCA» και ομάδες χορευτών, ντυμένων με παραδοσιακές φορεσιές, συμμετείχαν στην εκδήλωση.

The Philippines plays “YMCA” for Trump as he arrives in the country. https://t.co/m6LWzdGENE — Clash Report (@clashreport) November 17, 2026

Μόλις κατέβηκε από το Air Force One, ο Αμερικανός πρόεδρος παρέλαβε από ένα παιδί δύο μικρές σημαίες, μία των Ηνωμένων Πολιτειών και μία των Φιλιππίνων. Τις ύψωσε και τις κούνησε, προτού χαιρετήσει τους αξιωματούχους που τον περίμεναν.

Αυτό που… συζητήθηκε ιδιαίτερα ήταν το μαλλί του προέδρου των ΗΠΑ, το οποίο ήταν αρκετά πιο σκούρο από το συνηθισμένο.

Στην υποδοχή παρευρέθηκαν ο Αμερικανός πρέσβης στις Φιλιππίνες, Λι Λίπτον, καθώς και αντιπροσωπεία Φιλιππινέζων αξιωματούχων.

🚨TRUMP JUST ARRIVED FOR THE ASEAN SUMMIT AND HE DOES NOT LOOK GOOD PALE. STUMBLING. AT 0:07 IT LOOKS LIKE HE’S ABOUT TO DRY HEAVE ON THE RED CARPET 🤢 THEN AT 1:22 THE WIND NEARLY TAKES THE HAIR CLEAN OFF HIS HEAD NATALIE HARP IS 1ST ABOARD MARINE ONE. #TravelWithNatalie https://t.co/OG1nKpNg55 November 17, 2026

Ανάμεσά τους βρισκόταν ο επικεφαλής της πλειοψηφίας στη Βουλή, Φερδινάνδος Αλεξάντερ Μάρκος Γ’, γιος του σημερινού προέδρου των Φιλιππίνων, Φερδινάνδου Μάρκος Τζούνιορ, και εγγονός του πρώην ηγέτη της χώρας, Φερδινάνδου Μάρκος.

Μετά την ολοκλήρωση της τελετής, ο Ντόναλντ Τραμπ επιβιβάστηκε στο προεδρικό ελικόπτερο Marine One και αναχώρησε για το ξενοδοχείο όπου θα διαμείνει.

Συνάντηση της Quad στη Μανίλα με φόντο την επιρροή της Κίνας

Σημαντικό μέρος της επίσκεψης του Αμερικανού προέδρου στη Μανίλα αποτελεί η προγραμματισμένη συνάντησή του με τους ηγέτες της Ινδίας, της Ιαπωνίας και της Αυστραλίας, των τριών άλλων χωρών που συμμετέχουν στην τετραμερή συνεργασία Quad.

Πρόκειται για την πρώτη συνάντηση της Quad σε επίπεδο ηγετών από την ανάληψη της προεδρίας των ΗΠΑ από τον Ντόναλντ Τραμπ.

Η συγκεκριμένη ομάδα δημιουργήθηκε με στόχο να αντισταθμίσει την επιρροή της Κίνας στην ευρύτερη περιοχή, ενώ η σύνοδός της θα προηγηθεί κατά λίγες ώρες μιας ακόμη σημαντικής συνάντησης κορυφής.

Ειδικότερα, ο Τραμπ αναμένεται να συναντηθεί με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ και τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, μεθαύριο Πέμπτη, στην κινεζική πόλη Σεντζέν.

Η τριμερής συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο περιθώριο της συνόδου της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC).

Χιλιάδες διαδηλωτές κατά της επίσκεψης Τραμπ στις Φιλιππίνες

Την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ πραγματοποιεί την επίσκεψή του στη Μανίλα, χιλιάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στην πρωτεύουσα των Φιλιππίνων για να εκφράσουν την αντίθεσή τους στην παρουσία του.

Σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP), οι κινητοποιήσεις πραγματοποιήθηκαν υπό ισχυρή παρουσία των δυνάμεων της τάξης.

Οι συγκεντρωμένοι κατήγγειλαν αυτό που περιγράφουν ως ένα τεράστιο αμερικανικό σχέδιο εκμετάλλευσης σπάνιων γαιών, διαμαρτυρόμενοι για την επίσκεψη του προέδρου των ΗΠΑ στη χώρα.

Διαβάστε επίσης:

Τουρκία: Ο Ερντογάν ελέγχει πλέον τους… αρμούς της τηλεοπτικής εξουσίας – Πώς έθεσε 3 κανάλια υπό κρατική διαχείριση ενόψει εκλογών

Τι τρέχει με τους Γερμανούς και γοητεύονται με τον αυταρχισμό; 1 στους 4 προτιμά μία δικτατορία, λέει έρευνα – Ανατριχιαστικοί οι συνειρμοί

Βόρεια Μακεδονία: Εξάρθρωση ιρανικού δικτύου που σχεδίαζε επίθεση και δολοφονία στην Ελλάδα