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Στο επίκεντρο των υποψηφιοτήτων για τα 69α βραβεία Grammy βρίσκεται η νέα γενιά γυναικών καλλιτεχνών, με τη RAYE να καταλαμβάνει την πρώτη θέση της φετινής λίστα, συγκεντρώνοντας 11 υποψηφιότητες, ενώ ακολουθεί η Ισπανίδα Rosalía με 9.

Επτά υποψηφιότητες απέσπασαν η Έλα Λάνγκλεϊ, η Μιράντα Λάμπερτ, η Ολίβια Ροντρίγκο και η Φίμπι Μπρίτζερς, ενώ 6 φορές υποψήφιοι είναι ο Μπρούνο Μαρς, ο Λίον Τόμας και η Ολίβια Ντιν, η οποία είχε κερδίσει πέρυσι το βραβείο Καλύτερου Νέου Καλλιτέχνη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στη φετινή διοργάνωση καταγράφεται και ένα σημαντικό ορόσημο για την Μπιγιονσέ, η οποία έφτασε τις 100 υποψηφιότητες Grammy στην καριέρα της, επιβεβαιώνοντας τη θέση της ως της πλέον υποψήφιας καλλιτέχνιδας στην ιστορία του θεσμού, ενώ την ίδια στιγμή, η Τέιλορ Σουίφτ, η Ολίβια Ροντρίγκο, η Μπρούνο Μαρς και η Μαντόνα διεκδικούν επίσης σημαντικές διακρίσεις.

Ειδικότερα, η RAYE, με το άλμπουμ «This Music May Contain Hope», διεκδικεί για πρώτη φορά διακρίσεις στις τρεις κορυφαίες κατηγορίες: Άλμπουμ της Χρονιάς, Ηχογράφηση της Χρονιάς και Τραγούδι της Χρονιάς, με τις 11 υποψηφιότητές της να ισοφαρίζουν, μάλιστα, το ρεκόρ της Μπιγιονσέ για τις περισσότερες υποψηφιότητες που έχει συγκεντρώσει γυναίκα καλλιτέχνιδα σε μία χρονιά.

Ανάμεσα στις φετινές υποψηφιότητες βρίσκονται επίσης ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ, η Μαντόνα και οι Rolling Stones, ενώ η Ντόλι Πάρτον τιμάται μετά θάνατον.

Από την άλλη, η Τέιλορ Σουίφτ διεκδικεί για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά το βραβείο Άλμπουμ της Χρονιάς, ενώ η Τζένι των BLACKPINK εξασφάλισε υποψηφιότητα στην κατηγορία Ηχογράφηση της Χρονιάς για το «Dracula», μαζί με τους Tame Impala.

Η τελετή απονομής θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 7 Φεβρουαρίου 2027, στο Crypto.com Arena του Λος Άντζελες, ενώ θα μεταδοθεί ζωντανά από το ABC και θα είναι διαθέσιμη μέσω των πλατφορμών Hulu και Disney+.

Οι υποψηφιότητες για τα Grammy 2027

Άλμπουμ της Χρονιάς (Album of the Year)

«Lost Weekend» – Φίμπι Μπρίτζερς

«The Art of Loving» – Ολίβια Ντιν

«Dandelion» – Έλα Λάνγκλεϊ

«The Romantic» – Μπρούνο Μαρς

«This Music May Contain Hope» – RAYE

«You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love» – Ολίβια Ροντρίγκο

«Lux» – Rosalía

«The Life of a Showgirl» – Τέιλορ Σουίφτ

Τραγούδι της Χρονιάς (Song of the Year)

«Berghain» – Rosalía, Μπιορκ, Yves Tumor

«Choosin’ Texas» – Έλα Λάνγκλεϊ

«The Cure» – Ολίβια Ροντρίγκο

«Hate That I Made You Love Me» – Αριάνα Γκράντε

«I Knew It, I Knew You» (από την ταινία «Toy Story 5») – Τέιλορ Σουίφτ

«Man I Need» – Ολίβια Ντιν

«Risk It All» – Μπρούνο Μαρς

«Where Is My Husband!» – RAYE

Ηχογράφηση της Χρονιάς (Record of the Year)

«Man I Need» – Ολίβια Ντιν

«Choosin’ Texas» – Έλα Λάνγκλεϊ

«I Just Might» – Μπρούνο Μαρς

«Where Is My Husband!» – RAYE

«The Cure» – Ολίβια Ροντρίγκο

«Berghain» – Rosalía, Μπιορκ, Yves Tumor

«The Fate of Ophelia» – Τέιλορ Σουίφτ

«Dracula» – Tame Impala, Τζένι

Καλύτερος Νέος Καλλιτέχνης (Best New Artist)

Angine de Poitrine

Geese

Έλα Λάνγκλεϊ

Slayyyter

Sienna Spiro

Don Toliver

Remi Wolf

The Womack Sisters

Καλύτερη Σόλο Ποπ Ερμηνεία (Best Pop Solo Performance)

«Man I Need» – Ολίβια Ντιν

«Risk It All» – Μπρούνο Μαρς

«Where Is My Husband!» – RAYE

«The Cure» – Ολίβια Ροντρίγκο

«Sauvignon Blanc» – Rosalía

Καλύτερη Ποπ Ερμηνεία από Ντουέτο ή Συγκρότημα (Best Pop Duo/Group Performance)

«Runway» – Lady Gaga, Doechii

«Bring Your Love» – Μαντόνα, Σαμπρίνα Κάρπεντερ

«Click Clack Symphony.» – RAYE, Χανς Ζίμερ

«The Life of a Showgirl» – Τέιλορ Σουίφτ, Σαμπρίνα Κάρπεντερ

«Dracula» – Tame Impala, Τζένι

Καλύτερο Ραπ Άλμπουμ (Best Rap Album)

«Dillagence II» – Busta Rhymes, J Dilla

«Am I the Drama?» – Cardi B

«God Gotta Afro & Gold Hoops» – Rapsody

«Octane» – Don Toliver

«Everything Is a Lot.» – Wale

«Bully – Deluxe» – Kanye West (Ye)

Καλύτερη Ραπ Ερμηνεία (Best Rap Performance)

«Good Flirts» – Baby Keem με τη συμμετοχή των Kendrick Lamar και Momo Boyd

«Erritime» – Cardi B

«Run It Back» – De La Soul με τη συμμετοχή του Nas

«Let ’Em Know» – T.I.

«Body» – Don Toliver

Καλύτερο Παραδοσιακό Country Άλμπουμ (Best Traditional Country Album)

«Clovis» – Charley Crockett

«50 Years from Home: Down at the Borderline» – Vince Gill

«Banks of the Trinity» – Cody Johnson

«Workin’ Man: Willie Sings Merle» – Willie Nelson

«Once Upon a Second Time Around» – Charlie Worsham

Καλύτερη Σόλο Country Ερμηνεία (Best Country Solo Performance)

«The Whole World» – Vince Gill

«Choosin’ Texas» – Έλα Λάνγκλεϊ

«Dry Spell» – Kacey Musgraves

«Can’t Sit Still» – Lainey Wilson

«Gary» – Stephen Wilson Jr.

Καλύτερο Ροκ Άλμπουμ (Best Rock Album)

«Vol. II» – Angine de Poitrine

«Your Favorite Toy» – Foo Fighters

«The Wow! Signal» – Muse

«Foreign Tongues» – The Rolling Stones

«Frozen Charlotte» – Jack White

Καλύτερη Ροκ Ερμηνεία (Best Rock Performance)

«Sarniezz» – Angine de Poitrine

«Lost Boys» – Φίμπι Μπρίτζερς

«Trinidad» – Geese

«What’s Wrong with Me» – Ολίβια Ροντρίγκο, Ρόμπερτ Σμιθ

«In the Stars» – The Rolling Stones

Καλύτερο R&B Άλμπουμ (Best R&B Album)

«Brown (The Chocolate Edition)» – Chris Brown

«When the City Sleeps» – Alex Isley

«Kehlani» – Kehlani

«Saturday Night» – PJ Morton

«To Whom It May Concern» – Jill Scott

Καλύτερη Σόλο R&B Ερμηνεία (Best R&B Solo Performance)

«Morning Dew (Donk)» – Μπιγιονσέ

«Out the Window» – Kehlani

«Let Me» – Victoria Monét

«Pressha» – Jill Scott

«What You Need» – Tems

Καλύτερη Ασιατική Ποπ Ερμηνεία (Best Asian Pop Music Performance)

«Sunset Kiss» – BABYMETAL, Polyphia

«Unang Kilig» – BINI

«Bang Bang» – IVE

«404 (New Era)» – KiiiKiii

«Yes» – LiSA

«Visa» – SB19

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