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Σε σοβαρές καταγγελίες προχώρησε ο πρόεδρος Σωματείου Συμβασιούχων Πυροσβεστών, Κώστας Παπαντώνης, με αφορμή τον τραγικό θάνατο των δύο πυροσβεστών στο Ζεφύρι.

Μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα» ο κ. Παπαντώνης, αφού έκανε λόγο για σημαντικές ελλείψεις και καθυστερήσεις στην ανανέωση του εξοπλισμού, αναφέρθηκε και στην επιχειρησιακή ετοιμότητα των εναέριων μέσων πυρόσβεσης καταγγέλλοντας ότι ελικόπτερα που παραλήφθηκαν το περασμένο καλοκαίρι δεν έχουν ακόμη τεθεί σε κανονική επιχειρησιακή λειτουργία.

«Παραλάβαμε τρία νέα ελικόπτερα τον Ιούνιο. Τα έχετε δει να πετάξανε; Έχει πιλότους; Έχει μηχανικούς; Δεν πετάξανε, δεν συμμετείχαν σε αποστολές. Κάντε έρευνα να το δείτε. Ρωτήστε τον κύριο υπουργό να δούμε γιατί δεν προχωράει. Είναι καθηλωμένα από τότε που τα πήραν. Για να εκπαιδεύσεις το προσωπικό, πρέπει να το προσλάβεις. Ρωτήστε τον κ. Τουρνά να μάθετε. Εμείς δεν τα έχουμε δει, δεν υπάρχουν», τόνισε χαρακτηριστικά.

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