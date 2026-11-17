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Τέσσερις στους δέκα τηλεθεατές, χθες βράδυ, συντονίστηκαν στον Αlpha για τον αγώνα του Nations League Ελλάδας- Σερβίας με ενδιαφέρον έπειτα από το «βαρύ» 7-0 στο Άμστερνταμ την προηγούμενη Παρασκευή. Επόμενο ήταν το μερίδιο του σταθμού να διαμορφωθεί στο 17% και εν τέλει να υπηρεαστεί ο ανταγωνισμός σχεδόν στο σύνολο του.

Στα αξιοσημείωτα της ημέρας το 2,2% του ΕΡΤ2ΣΠΟΡ. Η επίδοση, η αμέσως καλύτερη του σταθμού από τις 20 Σεπτεμβρίου, οφείλεται στην απευθείας μετάδοση του επίσης σημαντικού ποδοσφαιρικού αγώνα Ελλάδα- Ισλανδία για το Euro U21 που έλαβε θριλερικές διαστάσεις καθώς το τελικό αποτέλεσμα κρίθηκε στη διαδικασία των πέναλτι.

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