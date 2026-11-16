Η Εθνική Ελπίδων «ξόρκισε την κατάρα» κι έφυγε για τα… τελικά του Euro U21 – 5-4 την Ισλανδία στα πέναλτι

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Η Εθνική Ελπίδων (U21) επέστρεψε μετά από 25 χρόνια σε τελική φάση ευρωπαϊκού πρωταθλήματος!

Σε έναν συγκλονισικό αγώνα που έγινε στο «Απόστολος Νικολαϊδης» η Ελλάδα νίκησε 5-4 στα πέναλτι την Ισλανδία και το καλοκαίρι του 2027 θα βρίσκεται στα γήπεδα της Αλβανίας και της Σερβίας που συνδιοργανώνουν το EURO U21. Η κανονική διάρκεια και η παράταση έληξαν 1-1, όσο και το σκορ του πρώτου αγώνα στο Ρέικιαβικ.

Ο Γκούντγιονσεν έδωσε το προβάδισμα στους φιλοξενούμενους, ισοφάρισε στις καθυστερήσεις (90+1΄) ο Κώστας Κωστούλας. Ήρωας ο Μπότης με τις αποκρούσεις του και στους δύο αγώνες, καθώς και στη διαδικασία των πέναλτι.

Με τη βοήθεια του κόσμου (περίπου 8.000 στη Λεωφόρο) η εθνική μπήκε δυνατά στο ματς και στο 11΄ απείλησε άμεσα με τον Χρήστο Αλεξίου, που αστόχησε από πλάγια θέση. Όμως, η συνέχεια του πρώτου ημιχρόνου ανήκε στους Ισλανδούς που πατούσαν καλύτερα στο χορτάρι, έσπαγαν άνετα το pressing της εθνικής και πλησίαζαν απειλητικά στην περιοχή. Βρέθηκαν πολύ κοντά στο γκολ με τον Μπότη να πραγματοποιεί πολύ σπουδαία επέμβαση στην κεφαλιά του Άντερσον στο 32΄.

Η Ελλάδα απείλησε με τον Κάτρη στο 68΄, αλλά στο 72΄ μια «οβίδα» του Ντάνιελ Γκούντγιονσεν δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδρασης στον Μπότη. Η Ισλανδία άνοιξε το σκορ με καταπληκτική εξέλιξη του γιου του Έϊντουρ Γκούντγιονσεν, που είχε θητεύσει στην Τσέλσι, τη Μπαρτσελόνα αλλά και την ΑΕΚ (2011/12).

Οι διεθνείς μας προσπάθησαν να αντιδράσουν και τελικά η «λύτρωση» ήλθε στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων. Από τη σέντρα του Κυριόπουλου και κεφαλιά του Μύθου, ο Κώστας Κωστούλας έστειλε από κοντά τη μπάλα στα δίχτυα και αναπτέρωσε τις ελληνικές ελπίδες ισοφαρίζοντας το σκορ του πρώτου αγώνα.

Στην παράταση ο Μπότης με νέα σπουδαία επέμβαση στο 105΄ κράτησε «όρθια» εθνική κι έτσι το ματς οδηγήθηκε στη διαδικασία των πέναλτι. Εκεί ο γκολκίπερ της Πογκόν έκανε πάλι το χρέος του αποκρούοντας την πρώτη εκτέλεση του Ντάντασον και στη συνέχεια οι Έλληνες διεθνείς ευστόχησαν σε όλα! Με τον Χρήστο Μουζακίτη να επιτυγχάνει το 5-4 στην τελευταία εκτέλεση, ξέσπασαν πανηγυρισμοί για την επιστροφή της εθνικής Ελπίδων σε τελική φάση ευρωπαϊκού πρωταθλήματος.

Η ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΠΕΝΑΛΤΙ

ΕΛΛΑΔΑ 0-0 ΙΣΛΑΝΔΙΑ

Απόκρουση Ντάντασον

Μύθου 1-0

1-1 Μικάελσον

Κούτσιας 2-1

2-2 Κάρλσον

Κωστούλας 3-2

3-3 Γκούντμουντσον

Καλοσκάμης 4-3

4-4 Χάραλντσον

Μουζακίτης 5-4

Διαιτητής: Ντανιέλε Κίφι (Ιταλία)

Κίτρινες: Μουζακίτης, Γκούμας, Καλογερόπουλος – Γκούντγιονσεν, Γιούλιουσον, Τορστέινσον

ΕΛΛΑΣ (Γιάννης Ταουσιάνης): Μπότης, Κωστούλας, Κάτρης (100΄ Κεραμίτσης), Καλογερόπουλος, Αλεξίου (76΄ Μύθου), Γκούμας (67΄ Μπρέγκου), Μουζακίτης, Κοντούρης, Πνευμονίδης (46΄ Κυριόπουλος), Παπακανέλλος (46΄ Καλοσκάμης), Κούτσιας (67΄ Αλμύρας).

ΙΣΛΑΝΔΙΑ (Όλαφουρ Κρίστιανσον): Πέτερσον, Κάρλσον, Γιούλιουσον, Άρονσον, Κρίστιανσον, Σίγκουρντσον (67΄ Χάραλντσον), Τ. Ρόμπερτσον (84΄ Μικάελσον), Γκούντγιονσεν (84΄ Λ. Ρόμπερτσον), Κόσιτς (67΄ Γκούντμουντσον), Τορστέινσον, Άντρεσον (73΄ Ντάντασον)

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