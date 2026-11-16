Nations League: Live ο «τελικός» της Εθνικής κόντρα στη Σερβία στο Πανθεσσαλικό

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Να επουλώσει τη βαθιά «πληγή» απ’ τη συντριβή της Παρασκευής (13/11) απ’ την Ολλανδία στο Άμστερνταμ και να ολοκληρώσει με νίκη τις υποχρεώσεις της στη League A του Nations League θέλει η Εθνική Ελλάδας απόψε (21:45, ALPHA και Novasports Start) στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, απέναντι στη Σερβία στην 6η και τελευταία αγωνιστική της φάσης των ομίλων.

Μία αναμέτρηση με ιδιαίτερη σημασία για την προσπάθεια της «γαλανόλευκης» να διεκδικήσει την παρουσία της για πρώτη φορά στα προημιτελικά του Nations League. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα καλείται να διαχειριστεί το «σοκ» που προκάλεσε η συντριβή στο Άμστερνταμ, σε ένα αποτέλεσμα που ανέτρεψε τα δεδομένα και «κλόνισε» όλη την εθνική.

Η Ελλάδα θέλει νίκη σήμερα αλλά και να μην κερδίσει η Γερμανία την Ολλανδία στο Βερολίνο για να προκριθεί ως 2η στους 8 του Nations League.

Live η εξέλιξη του σκορ:

1′ Σέντρα στο ματς

Η ενδεκάδα της Ελλάδας

Μανδάς, Ρότα, Τσιμίκας, Κουλιεράκης, Μαυροπάνος, Ζαφείρης, Ανδρούτσος, Καρέτσας, Τζόλης, Δουβίκας και Παυλίδης

Η ενδεκάδα της Σερβίας

Πέτροβιτς, Εράκοβιτς, Μιλένκοβιτς, Μπάμπιτς, Μπούκιαντς, Νεντέλικοβιτς, Μιλίνκοβιτς, Σάβιτς, Μαξίμοβιτς, Λούκιτς, Μίτροβιτς, Γιόβιτς

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