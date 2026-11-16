Nations League: Νίκη «αντίδρασης» κόντρα στη Σερβία αναζητά στο Πανθεσσαλικό η Εθνική

Takeaways by to pontiki AI Η Εθνική Ελλάδας υποδέχεται απόψε τη Σερβία στο Πανθεσσαλικό Στάδιο για την έκτη και τελευταία αγωνιστική του Nations League, στοχεύοντας στη νίκη μετά την ήττα από την Ολλανδία.

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα χρειάζεται το θετικό αποτέλεσμα για να διατηρήσει ελπίδες πρόκρισης στα προημιτελικά της διοργάνωσης και για να εξασφαλίσει την παραμονή του στη League A.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός Ιβάν Γιοβάνοβιτς αναμένεται να προχωρήσει σε αλλαγές στο αρχικό σχήμα, καθώς ο Δημήτρης Κουρμπέλης και ο Φώτης Ιωαννίδης δεν θα είναι διαθέσιμοι λόγω τραυματισμών.

Η Σερβία θα παραταχθεί με σημαντικές απουσίες επτά ποδοσφαιριστών, ενώ η Εθνική Ελλάδας θα αγωνιστεί σε ένα κατάμεστο γήπεδο, καθώς τα εισιτήρια της αναμέτρησης έχουν εξαντληθεί.

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Να επουλώσει τη βαθιά «πληγή» απ’ τη συντριβή της Παρασκευής (13/11) απ’ την Ολλανδία στο Άμστερνταμ και να ολοκληρώσει με νίκη τις υποχρεώσεις της στη League A του Nations League θέλει πλέον η Εθνική Ελλάδας απόψε (21:45, ALPHA και Novasports Start) στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, απέναντι στη Σερβία στην 6η και τελευταία αγωνιστική της φάσης των ομίλων.

Μία αναμέτρηση με ιδιαίτερη σημασία για την προσπάθεια της «γαλανόλευκης» να διεκδικήσει την παρουσία της για πρώτη φορά στα προημιτελικά του Nations League.

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα καλείται να διαχειριστεί το «σοκ» που προκάλεσε η συντριβή στο Άμστερνταμ, σε ένα αποτέλεσμα που ανέτρεψε τα δεδομένα και «κλόνισε» όλη την εθνική.

Οι διεθνείς έχουν μπροστά τους ένα τελευταίο παιχνίδι, στο οποίο οφείλουν να παρουσιάσουν εντελώς διαφορετικό πρόσωπο, να ανακτήσουν την αγωνιστική τους συνοχή και την πίστη τους και να διεκδικήσουν τη νίκη, ανεξάρτητα από τις εξελίξεις στο άλλο παιχνίδι του ομίλου, ανάμεσα στη Γερμανία και την Ολλανδία.

Η Ελλάδα βρίσκεται στους 8 βαθμούς, όσους έχει και η Γερμανία, με την Ολλανδία να προηγείται με 11. Η νίκη απέναντι στη Σερβία είναι απαραίτητη για να διατηρήσει η Εθνική τις ελπίδες της για την πρόκριση στα προημιτελικά, ωστόσο δεν αρκεί από μόνη της σε κάθε σενάριο, καθώς χρειάζεται παράλληλα να μην νικήσει η Γερμανία τους Ολλανδούς.

Σε ό,τι αφορά την παραμονή στη League A, η κατάταξη των τρίτων ομάδων των τεσσάρων ομίλων θα κρίνει ποιες δύο θα αποφύγουν τα μπαράζ με ομάδες της League B. Οι δύο καλύτερες τρίτες παραμένουν στην κορυφαία κατηγορία, ενώ οι άλλες δύο οδηγούνται στα play off παραμονής. Συνεπώς, η συγκομιδή βαθμών στο τελευταίο παιχνίδι είναι καθοριστική και για αυτό το ενδεχόμενο.

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς αναμένεται να προχωρήσει σε αλλαγές στο αρχικό σχήμα, αναζητώντας την καλύτερη δυνατή αντίδραση μετά την εμφάνιση στην Ολλανδία. Ο Δημήτρης Κουρμπέλης τέθηκε οριστικά νοκ άουτ, καθώς εξακολουθεί να αισθάνεται ενοχλήσεις και δεν θα είναι διαθέσιμος. Αντίθετα, επιστρέφουν οι Μανώλης Σάλιακας και Χρήστος Ζαφείρης, οι οποίοι εξέτισαν τις ποινές τους και είναι ξανά στη διάθεση του ομοσπονδιακού τεχνικού.

Θα υπάρξουν διαφοροποιήσεις στο βασικό σχήμα σε περισσότερες από μία γραμμές, με τους Βαγιαννίδη, Ζαφείρη, Κουλιεράκη και Γιαννούλη να συγκαταλέγονται στους ποδοσφαιριστές που διεκδικούν θέση στο βασικό σχήμα.

Από εκεί και πέρα όπως γνωστοποιήθηκε πολύ αργά το βράδυ της Κυριακής (15/11) απ’ το «στρατόπεδο» της εθνικής, μετά τις μαγνητικές στις οποίες υποβλήθηκαν οι Φώτης Ιωαννίδης και Χρήστος Τζόλης, ο πρώτος δεν θα είναι σε θέση να αγωνιστεί λόγω μυϊκών ενοχλήσεων, ενώ ο δεύτερος θα είναι διαθέσιμος, καθώς η εξέτασή του ήταν «καθαρή».

Τη θέση του Ιωαννίδη δίπλα στον Παυλίδη θα πάρει ένας εκ των Κωστούλα ή Τεττέη, ενώ δεν αποκλείεται ο Γιοβάνοβιτς να διαφοροποιήσει τη διάταξη και να επιλέξει σχηματισμό με έναν φορ. Πολλά βεβαίως θα εξαρτηθούν κι απ’ το αν θα ξεκινήσει ή όχι στην ενδεκάδα ο Τζόλης, κάτι που θα αποφασιστεί το πρωί της Δευτέρας (16/11).

Απ’ την πλευρά της, η Σερβία ταξιδεύει στον Βόλο με σημαντικές απουσίες. Ο Βέλικο Παούνοβιτς δεν υπολογίζει συνολικά επτά ποδοσφαιριστές: τους τιμωρημένους Αντρίγια Ζίβκοβιτς και Βάνια Ντραγκόγεβιτς, οι οποίοι αποβλήθηκαν στην αναμέτρηση με τη Γερμανία, καθώς και τους τραυματίες Ντούσαν Βλάχοβιτς, Στραχίνια Πάβλοβιτς, Φίλιπ Κόστιτς, Αλέξα Τέρζιτς και Αλεξάνταρ Στάνκοβιτς. Οι φιλοξενούμενοι στις πρώτες πέντε αγωνιστικές δεν έχουν βαθμό, γνωρίζοντας ισάριθμες ήττες.

Το Πανθεσσαλικό αναμένεται να είναι κατάμεστο, καθώς τα εισιτήρια της αναμέτρησης εξαντλήθηκαν μέσα σε λίγες ώρες από την κυκλοφορία τους. Η Εθνική θα έχει, επομένως, τη στήριξη των φιλάθλων της σε ένα παιχνίδι στο οποίο χρειάζεται να βγάλει «αντίδραση» και να κλείσει με νίκη την πρώτη παρουσία της στη League A.

Την αναμέτρηση θα διευθύνει ο Άγγλος διαιτητής Μάικλ Όλιβερ, με βοηθούς τους συμπατριώτες του Στιούαρτ Μπερτ και Τζέιμς Μέινγουερινγκ. Τέταρτος διαιτητής ορίστηκε ο Άντριου Μάντλεϊ, ενώ στο VAR θα βρίσκεται ο Στιούαρτ Άτγουελ.

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