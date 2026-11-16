Σημαντικά ονόματα και πλούσιο πρόγραμμα αυτή την εβδομάδα στις μουσικές σκηνές

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Σημαντικά ονόματα της ελληνικής και ξένης μουσικής φιλοξενούνται αυτήν την εβδομάδα στις σκηνές της Αθήνας, υποσχόμενα απόλυτες βραδιές ψυχαγωγίας για όλα τα γούστα, καθώς καλύπτουν όλα τα είδη του πενταγράμμου.

Σχήματα όπως το διάσημο Kronos Quartet, ο Βασίλης Σκουλάς, ο David Murray, η Λένα Πλάτωνος κι ο Σπύρος Γραμμένος, η Ekep Nkwele και το κουαρτέτο της, ο Στέλιος Σαλβαδόρ και τα Μωρά στη Φωτιά, ο Στάθης Άννινος & Κατερίνα Πολέμη η Θέλμα Καραγιάννη και ο Ων ασίκης Σάλτα Γιάννης θα παρουσιάσουν τη μοναδική δουλειά τους, ενώ η μεγάλη συναυλία «Τραγουδάμε Μαζί» καλεί το κοινό να συμμετάσχει διασκεδάζοντας, αλλά συνάμα και να συνεισφέρει για αγαθό σκοπό.

Αναλυτικά, οι μουσικές εκδηλώσεις της εβδομάδας που αναμένεται να ξεχωρίσουν είναι:

Kronos Quartet – Gazarte Main Stage

16 Νοεμβρίου

Ίσως ένα από τα σημαντικότερα μουσικά σύνολα στο σύγχρονο μουσικό σύμπαν, το παγκοσμίως γνωστό Kronos Quartet, θα έχει την ευκαιρία να θαυμάσει το αθηναϊκό κοινό τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου στο ανανεωμένο Gazarte Main Stage.

Για περισσότερα από πενήντα χρόνια, το διάσημο κουαρτέτο εγχόρδων προσφέρει στους φιλόμουσους σε όλον τον κόσμο μια σπάνια καλλιτεχνική εμπειρία, επαναπροσδιορίζοντας διαρκώς τα όρια της μουσικής έκφρασής του, κινούμενο με αξοθαύμαστη μαεστρία ανάμεσα στη σύγχρονη κλασική μουσική, την avant-garde, τη rock, τη world music και τα κινηματογραφικά soundtracks.

Με χιλιάδες συναυλίες στο ενεργητικό του και πάνω από εβδομήντα ηχογραφήσεις, το κουαρτέτο έχει μετατρέψει ένα κλασσικό σύνολο εγχόρδων σε πεδίο ζωντανής, ανήσυχης δημιουργίας, σε συνδυασμό με την απαράμιλλη δεξιοτεχνία των μελών του.

Η τεράστια και πολυδιάστατη πορεία του Kronos Quartet, μέσα από τις αδιάκοπες ανανεωτικές αλλαγές των μελών του, αποτυπώνεται σε ιστορικές συνεργασίες με κορυφαίους δημιουργούς, όπως οι Terry Riley, Philip Glass και Steve Reich, καθώς και με καλλιτέχνες του ευρύτερου μουσικού φάσματος, από τον David Bowie και τους Nine Inch Nails έως τη Laurie Anderson και τους The National. Στον κινηματογράφο, το έργο τους έχει αφήσει ανεξίτηλα ίχνη μέσα από αξέχαστες μουσικές επενδύσεις, όπως το Requiem for a Dream και το The Fountain.

Στη σκηνή του Gazarte, η σημερινή σύνθεση του σχήματος –αποτελούμενη από τους David Harrington, Gabriela Díaz, Ayane Kozasa και Paul Wiancko– υπόσχεται μια μυσταγωγική βραδιά, επιβεβαιώνοντας γιατί αποτελούν έναν από τους πιο συναρπαστικούς άξονες της παγκόσμιας μουσικής ιστορίας.

Ekep Nkwelle Quartet – Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

18 Νοεμβρίου

Μία ανερχόμενη και με πολλές δυνατότητες φωνή στη σύγχρονη παγκόσμια σκηνή της τζαζ, η Ekep Nkwelle, θα ανέβει στη σκηνή του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου, στην Αίθουσα Δημήτρης Μητρόπουλος.

Στο πλαίσιο του καταξιωμένου κύκλου Jazz@Megaron η Ekep Nkwelle, μαζί με το κουαρτέτο που τη συνοδεύει θα αποδείξει με τη βαθιά, εκφραστική χροιά της φωνής της γιατί έχει καταφέρει να κερδίσει τον σεβασμό της διεθνούς κοινότητας.

Με σπουδές στη φημισμένη Juilliard School, η Αμερικανίδα τραγουδίστρια μετρά στην αξιοζήλευτη καλλιτεχνική της πορεία συνεργασίες υψηλού επιπέδου με θρύλους του χώρου, όπως η Dianne Reeves, η Dee Dee Bridgewater, ο Cyrus Chestnut, ο Russell Malone και ο Wynton Marsalis. Μάλιστα, με πρόταση του τελευταίου, αναγνωρίστηκε ως ανερχόμενο αστέρι από το Lincoln Center, ενώ το 2023 τιμήθηκε με υποτροφία από τη Juilliard.

Στη συναυλία της στο Μέγαρο, η Nkwelle θα δώσει μία σύγχρονη προσέγγιση σε μεγάλες δημιουργίες, με έμφαση στον αυτοσχεδιασμό, τη φρασεολογία, αλλά και τη ζωντανή επικοινωνία. Μαζί της επί σκηνής θα συμπράξουν τρεις εξαιρετικοί μουσικοί: ο Luther Allison στο πιάνο, ο Darryl Jones στο μπάσο και ο Jason Brown στα ντραμς, συνθέτοντας ένα μουσικό σχήμα υψηλής αισθητικής και τεχνικής αρτιότητας.

Τραγουδάμε μαζί – Telekom Center Athens

18 Νοεμβρίου

Υπάρχουν μουσικές βραδιές, όπου η καλλιτεχνική συνάντηση υπερβαίνει την απλή ψυχαγωγία και μετατρέπεται σε πράξη ουσιαστικής αλληλεγγύης και κοινωνικής προσφοράς. Μια τέτοια αξιέπαινη εκδήλωση διοργανώνεται την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου στο Telekom Center Athens στο ΟΑΚΑ, υπό τον τίτλο «Τραγουδάμε Μαζί».

Στόχος αυτής της μεγαλειώδους συναυλίας είναι να ενισχυθεί το Ταμείο Αρωγής «Νίκος Αντύπας», ένας θεσμός που δημιουργήθηκε προς τιμήν του αείμνηστου συνθέτη και πρώην προέδρου του Οργανισμού, με σκοπό να στηρίξει ανθρώπους της μουσικής που αντιμετωπίζουν σοβαρές οικονομικές δυσκολίες ή προβλήματα υγείας.

Προκειμένου να υπηρετήσει τον υψηλό τούτον σκοπό, μια μεγάλη ομάδα από αγαπημένους καλλιτέχνες, που εκπροσωπούν διαφορετικά είδη και μουσικές γενιές ενώνει τις δυνάμεις της στη σκηνή. Στη συναυλία συμμετέχουν οι Apon, Μελίνα Ασλανίδου, Δέσποινα Βανδή, Γιώργος Κακοσαίος, Κατερίνα Κακοσαίου, Χρήστος Μάστορας, Γιάννης Πλούταρχος, Αντώνης Ρέμος, Στέλιος Ρόκκος, Ηρώ Σαΐα, Γιώργος Σαμπάνης, Χρήστος Σαντικάι, Δημήτρης Τσιακανίκας και Θοδωρής Φέρρης.

Το λαϊκό, το έντεχνο, η pop και το rock τραγούδι συνυπάρχουν αρμονικά σε μια αξέχαστη βραδιά, υπενθυμίζοντας πως η μουσική διαθέτει τη δύναμη όχι μόνο να μας ψυχαγωγεί, αλλά και να λειτουργεί ως ασπίδα αγάπης και φροντίδας για τους δημιουργούς της.

Βασίλης Σκουλάς – Χώρος Τεχνών Βέροιας

18 Νοεμβρίου

Μία από τις πιο ιστορικές προσωπικότητες της κρητικής μουσικής παράδοσης και ένας από τους αυθεντικότερους λαϊκούς βάρδους της χώρας μας, ο Βασίλης Σκουλάς, ταξιδεύει στη Βέροια για μια μοναδική συναυλία την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2026 (ώρα έναρξης 20:00), στον Χώρο Τεχνών Δήμου Βέροιας. Η βραδιά θα ξεκινήσει με την παρουσίαση της βιογραφίας του Βασίλη Σκουλά, «Στο Μετερίζι τσ’ Ανθρωπιάς», του συγγραφέα Κώστα Μπαλαχούτη που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Όγδοο κι αποτελεί μια αναδρομή στη ζωή, στις μνήμες και στην καλλιτεχνική διαδρομή του σπουδαίου ερμηνευτή.

Με καταγωγή από τα ιστορικά Ανώγεια του Ψηλορείτη και γαλουχημένος μέσα σε μια οικογένεια με βαθιές ρίζες στην τέχνη, τη ζωγραφική και την παράδοση, ο Σκουλάς υπηρετεί εδώ και περισσότερες από έξι δεκαετίες την κρητική λύρα και το τραγούδι με απαράμιλλο ήθος, σεμνότητα και εσωτερική δύναμη.

Η τέχνη του Βασίλη Σκουλά υπερβαίνει τα στενά γεωγραφικά όρια της Κρήτης, καθώς έχει καταφέρει να συνδέσει το ριζίτικο και την παραδοσιακή φόρμα με το σύγχρονο ελληνικό έντεχνο τραγούδι, μέσα από εμβληματικές συνεργασίες με κορυφαίους συνθέτες όπως ο Γιάννης Μαρκόπουλος, ο Μίκης Θεοδωράκης και ο Σταύρος Ξαρχάκος. Η δωρική, βαθιά και δωρεάν αισθαντική φωνή του, σε συνδυασμό με το αριστοτεχνικό του δοξάρι στη λύρα, μετατρέπει κάθε ερμηνεία σε βίωμα, γεφυρώνοντας το παλιό με το νέο και το τοπικό με το οικουμενικό. Στη σκηνή της Βέροιας, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει ένα πλούσιο πρόγραμμα με διαχρονικά τραγούδια-σταθμούς της πορείας του, σε μια βραδιά γεμάτη συγκίνηση, μνήμη και γνήσια μουσική μέθεξη.

Μαζί του επί σκηνής οι εξαιρετικοί μουσικοί Eλένη Τορνεσάκη: κιθάρα, τραγούδι και Γιάννης Στρατάκης: μαντολίνο, τραγούδι.

Λένα Πλάτωνος – Κλακάζ

19 & 26 Νοεμβρίου

Το όνομα της Λένας Πλάτωνος είναι συνώνυμο με την πρωτοπορία και τη διαχρονική δημιουργικότητα στο Πάνθεον της σύγχρονης ελληνικής μουσικής. Αυτήν την αστείρευτη δημιουργικότητά της και την ιδιαιτερότητα του ταλέντου της, θα έχει την ευκαιρία να χαρεί ζωντανά στη σκηνή το κοινό σε δύο ξεχωριστές βραδιές, την Πέμπτη 19 και την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2026, στον πολυχώρο Κλακάζ στο Μοναστηράκι.

Η ηγερία της ελληνικής ηλεκτρονικής μουσικής, συνθέτρια, πιανίστρια και ερμηνεύτρια, η Πλάτωνος έχει χαράξει μια μοναδική πορεία επί πολλές δεκαετίες, χτίζοντας ένα προσωπικό σύμπαν, όπου συγκλώθονται η ποίηση, ο τολμηρός ηχητικός πειραματισμός και η μελωδική ευαισθησία.

Από το ιστορικό «Σαμποτάζ» του 1981 και τα εμβληματικά άλμπουμ «Μάσκες Ήλιου», «Γκάλοπ» και «Λεπιδόπτερα», μέχρι τις διαχρονικές συνθέσεις της για τη «Λιλιπούπολη», αλλά και χάρις στις σπουδαίες συνεργασίες της με κορυφαίους ερμηνευτές όπως η Μαρία Φαραντούρη, η τέχνη της Λένας Πλάτωνος παραμένει πάλλουσα, αιχμηρή αλλά και συνάμα βαθιά συγκινητική.

Στις φετινές εμφανίσεις της στο Κλακάζ, η δημιουργός θα παρουσιάσει ένα επιμελημένο πρόγραμμα με αγαπημένα κομμάτια από όλη τη δισκογραφική της πορεία. Πλαισιώνεται δε, από τρεις εξαιρετικούς συνεργάτες: τον Γιάννη Παλαμίδα, την Αθηνά Ρούτση και τον Stergios T. Το κοινό στο Κλακαζ θα έχει την ευκαιρία να βιώσει ένα μυσταγωγικό μουσικό ταξίδι, απολαμβάνοντας ζωντανά μια καλλιτέχνιδα που κινείται πάντοτε πέρα από τα στενά όρια των μουσικών ειδών και των συμβάσεων.

David Murray Quartet feat. Francesca Cinelli – Half Note Jazz Club

20 -23 Νοεμβρίου

Ένας από τους σπουδαιότερους σαξoφωνίστες και συνθέτες της παγκόσμιας τζαζ σκηνής, ο θρυλικός David Murray, καταφθάνει στην Αθήνα την Πέμπτη, 20 Νοεμβρίου για μια σειρά μοναδικών εμφανίσεων στη σκηνή του Half Note Jazz Club, συνοδευμένος από το εξαιρετικό κουαρτέτο του και τη συμμετοχή της Francesca Cinelli.

Ο Αμερικανός μουσικός, ο οποίος έχει κερδίσει τις εντυπώσεις του κοινού και τους επαίνους των κριτικών και των συναδέλφων του πλουτίζει τη σύγχρονη σκηνή της τζαζ με τον πλούσιο, εκφραστικό του ήχο και τις αμέτρητες δισκογραφικές καταθέσεις του, είναι εγγυημένο ότι στο αγαπημένο στέκι του Μετς θα προσφέρει στο κοινό μια ανεπανάληπτη μουσική εμπειρία γεμάτη ενέργεια, αυτοσχεδιασμό και βαθιά καλλιτεχνική εσωτερικότητα.

Το κοινό της Αθήνας θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει από κοντά έναν καλλιτέχνη που εδώ και δεκαετίες επαναπροσδιορίζει τα όρια του οργάνου του, συνδυάζοντας την παράδοση της μαύρης μουσικής με τις πρωτοποριακές τάσεις της avant-garde jazz. Η σύμπραξή του με τη Francesca Cinelli προσθέτει μια ξεχωριστή ερμηνευτική χροιά στις ζωντανές αυτές εμφανίσεις, δημιουργώντας έναν ατμοσφαιρικό διάλογο επί σκηνής. Το νέο του κουαρτέτο αποτελείται από σπουδαίους μουσικούς όπως o George Burton στο πιάνο, ο Luke Stewart στο μπάσο και ο Russell Carter στα τύμπανα.

Σπύρος Γραμμένος – Κύτταρο

20 Νοεμβρίου

Ο Σπύρος Γραμμένος επιστρέφει στη ιστορική σκηνή του Κυττάρου την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου, έτοιμος να χαρίσει με τον γνωστό, ανένταχτο σε στεγανά τρόπο μια βραδιά γεμάτη μουσική, ανατρεπτικό χιούμορ και καυστικό σαρκασμό.

Υπό τον αυτοειρωνικό τίτλο «Συγγνώμη για το εισιτήριο», ο ευρηματικός τραγουδοποιός σχολιάζει με τον δικό του μοναδικό τρόπο την καθημερινότητα, τις δυσκολίες των καιρών και όσα μας προβληματίζουν και υπόσχεται να εξηγήσει επί σκηνής γιατί τα πράγματα κοστίζουν και γιατί αξίζει να πληρώνει κανείς για την τέχνη.

Ο Σπύρος Γραμμένος έχει καθιερωθεί στη συνείδηση του κοινού για την αμεσότητά του και τον ιδιαίτερο τρόπο, με τον οποίο συνδυάζει το τραγούδι με την πρόζα και τα στοιχεία stand-up comedy, μετατρέποντας κάθε συναυλία σε μια διαδραστική θεατρική και μουσική εμπειρία.

Χωρίς φραγμούς και με αστείρευτη διάθεση για αυτοσαρκασμό, ο Γραμμένος προτρέπει το κοινό του να αφήσει πίσω του τα τετριμμένα και την κακή διάθεση και με τη συνέργειά τους να δημιουργηθεί μία νησίδα όπου το γέλιο κι ο προβληματισμός συνυπάρχουν.

Στάθης Άννινος & Κατερίνα Πολέμη – Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

20 & 21 Νοεμβρίου

Η πλούσια κληρονομιά και το διαχρονικό έργο του Διονύση Σαββόπουλου ζωντανεύουν σε ένα διήμερο μουσικό αφιέρωμα με τίτλο «Τοπίο μυστικό», που θα παρουσιαστεί στις 20 και 21 Νοεμβρίου στην Αίθουσα Δημήτρης Μητρόπουλος του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών.

Ο πιανίστας και ενορχηστρωτής Στάθης Άννινος, έχοντας στο πλευρό του την εμπειρία της προηγούμενης συνεργασίας του με τον σπουδαίο τραγουδοποιό, επιχειρεί μια βαθιά και ευρηματική αναδρομή στη μακρόσυρτη διαδρομή του καλλιτέχνη που ξεκίνησε από τη Θεσσαλονίκη με το θρυλικό «Φορτηγό» και κατέκτησε ολόκληρη την Ελλάδα.

Στο πρώτο μέρος της παράστασης, ο Άννινος ερμηνεύει πρωτότυπες διασκευές για σόλο πιάνο, φωτίζοντας τις μελωδίες μέσα από μια προσωπική, λυρική ματιά. Στο δεύτερο μέρος, στη σκηνή συμπράττει η ταλαντούχα ερμηνεύτρια και συνθέτιδα Κατερίνα Πολέμη, η οποία φέρνει τη δική της φωνητική ευαισθησία στο σαββοπουλικό ρεπερτόριο.

Την καλλιτεχνική ομάδα συμπληρώνει ο κορυφαίος μπασίστας Γιώτης Κιουρτσόγλου, στενός συνεργάτης και φίλος του Σαββόπουλου. Η συναυλία αποτελεί μια ύψιστη πράξη αγάπης και τιμής σε έναν από τους στυλοβάτες του ελληνικού τραγουδιού, αναδεικνύοντας πώς οι στίχοι και οι μουσικές του συνεχίζουν να συντροφεύουν τις προσωπικές και συλλογικές μας στιγμές.

Στέλιος Σαλβαδόρ & Μωρά στη Φωτιά – Κύτταρο

21 Νοεμβρίου

Ηλεκτρικές δονήσεις από την σκηνή του Κυττάρου υπόσχονται να ανάψουν τα «Μωρά στη Φωτιά» και ο ηγέτης τους Στέλιος Σαλβαδόρ το Σάββατο 21 Νοεμβρίου, για να γιορτάσουν και να τιμήσουν επίσημα τέσσερις δεκαετίες αδιάλειπτης παρουσίας στην ελληνική ροκ μουσική σκηνή.

Από τα μέσα της δεκαετίας του ’80, όταν ξεκίνησαν το ταξίδι τους από τη Βέροια στη Θεσσαλονίκη, μέχρι σήμερα, το συγκρότημα έχει αφήσει ανεξίτηλο αποτύπωμα με έναν ήχο που συνδυάζει το punk, το post-punk, τη rock ‘n’ roll ενέργεια και τον ποιητικό ελληνικό στίχο.

Άλμπουμ-σταθμοί και τραγούδια όπως «Το Παυσίπονο», «Μανιφέστο», «Κάτω στην Πόλη» και «Αδέρφια στην Κόλαση» μεγάλωσαν γενιές οπαδών και συνεχίζουν να ακούγονται δυνατά, χτίζοντας μια σχέση εμπιστοσύνης που δεν κάμφθηκε ποτέ από τις δυσκολίες και τις συγκυρίες της μουσικής βιομηχανίας.

Στη συναυλία αυτής της επετειακής χρονιάς, ο Στέλιος Σαλβαδόρ δεν γιορτάζει απλώς τα σαράντα χρόνια ιστορίας, αλλά κοιτάζει μπροστά, ερμηνεύοντας ύμνους που έχουν περάσει στη συλλογική μνήμη, υποσχόμενος μια βραδιά υψηλής έντασης, συγκίνησης και δυναμικού ροκ παλμού. Το Κύτταρο, η αθηναϊκή τους έδρα, ετοιμάζεται να υποδεχτεί το κοινό σε μια μοναδική γιορτή, όπου η φλόγα της μουσικής παραμένει πιο ζωντανή από ποτέ.

Θέλμα Καραγιάννη & Βασίλης Σαλταγιάννης – Πολυχώρος «Διέλευσις»

21 Νοεμβρίου

Μία από τις πιο ταλαντούχες κι αισθαντικές ερμηνεύτριες, η Θέλμα Καραγιάννη και ο τραγουδοποιός Βασίλης Σαλταγιάννης ενώνουν τις δυνάμεις τους και παρουσιάζουν μια ξεχωριστή μουσική παράσταση στον Πολυχώρο Πολιτισμού «Διέλευσις» στην Κυψέλη, το Σάββατο 21 Νοεμβρίου.

Με αφορμή την πρόσφατη δισκογραφική τους συνεργασία και την κυκλοφορία του έργου τους με τίτλο «Australia» και πλαισιωμένοι από εξαιρετικούς μουσικούς, οι δύο καλλιτέχνες προσκαλούν το κοινό σε ένα ατμοσφαιρικό ταξίδι που περιλαμβάνει επιλογές από την προσωπική τους δισκογραφία, καθώς και αγαπημένα τραγούδια σπουδαίων δημιουργών του ελληνικού πενταγράμμου.

Επί σκηνής, η Θέλμα Καραγιάννη ερμηνεύει με τη χαρακτηριστική ζεστασιά της φωνής της παίζοντας κρουστά, ενώ ο Βασίλης Σαλταγιάννης συμβάλλει ερμηνευτικά και εκτελεστικά με την κιθάρα του. Το μουσικό σύνολο συμπληρώνουν τρεις σπουδαίοι δεξιοτέχνες: ο Βασίλης Μαντούδης στο ακορντεόν, ο Γιάννης Σαλταγιάννης στο μπουζούκι και την κιθάρα και ο Χάρης Μπουτσελάκης στο μπάσο.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

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