«Σάρωσε» η Ροσαλία στα Latin Grammy Awards – Κέρδισε για 3η φορά το βραβείο Καλύτερου Άλμπουμ στα

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Η Ισπανίδα σταρ Ροσαλία έγραψε ιστορία, καθώς έγινε η πρώτη γυναίκα τραγουδίστρια που κερδίζει το βραβείο για το Καλύτερο Άλμπουμ στα Latin Grammys τρεις φορές, μετά τη διάκριση για το «Lux».

Η τραγουδίστρια απέσπασε συνολικά πέντε βραβεία, μεταξύ των οποίων, δύο για την επιτυχία της «La Perla», το οποίο αναδείχθηκε Τραγούδι της Χρονιάς και Καλύτερο Ποπ Τραγούδι.

Το «La Perla» ήταν επίσης υποψήφιο στην κατηγορία Ηχογράφηση της Χρονιάς», αλλά το βραβείο απέσπασε το τραγούδι «Niño» του Αργεντινού τραγουδιστή Milo J.

Η Ροσαλία κυκλοφόρησε το «Lux» πέρυσι και έλαβε διθυραμβικές κριτικές. Παραλαμβάνοντας το βραβείο της στην τελετή που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη στο Λας Βέγκας, δήλωσε: «Σε όλους εκείνους που μου είπαν ότι δεν ήμουν αρκετά καλή ή ότι η μουσική μου ήταν πολύ παράξενη: ευτυχώς που δεν τους άκουσα».

Η γεννημένη στη Βαρκελώνη τραγουδίστρια πρόσθεσε στη συνέχεια: «Τώρα κερδίζω αυτά τα βραβεία».

Η Ροσαλία, η οποία άνοιξε την τελετή απονομής των βραβείων λάτιν μουσικής ερμηνεύοντας μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της, τιμήθηκε ακόμη με τα βραβεία Καλύτερου Άλμπουμ Εναλλακτικής Μουσικής και Καλύτερου Μουσικού Βίντεο Μικρής Διάρκειας για το τραγούδι της «Sauvignon Blanc».

Η τραγουδίστρια είχε κερδίσει στο παρελθόν το βραβείο Καλύτερου Άλμπουμ για το «El Mal Querer» το 2019 και το «Motomami» το 2022. Το τρίτο της άλμπουμ, «Lux», θεωρείται επίσης φαβορί ενόψει της ανακοίνωσης των υποψηφιοτήτων για τα βραβεία Grammy την επόμενη εβδομάδα.

Ήταν επίσης μια σημαντική βραδιά για τον Πορτορικανό θρύλο της ρεγκετόν, Daddy Yankee, ο οποίος κέρδισε το βραβείο «Προσωπικότητα της Χρονιάς».

Ερμήνευσε μερικά από τα πιο γνωστά τραγούδια του όπως το «Gasolina» και το «Con Calma», ενώ στη σκηνή τον πλαισίωσαν μεταξύ άλλων οι ράπερ ο LL Cool J και French Montana.

Η Κολομβιανή τραγουδίστρια Άρια Βέγκα κέρδισε το βραβείο Καλύτερου Πρωτοεμφανιζόμενου Καλλιτέχνη και η Karol G απέσπασε τα βραβεία Καλύτερου Άλμπουμ Urban Μουσικής για το «Tropicoqueta» και Καλύτερης Ερμηνείας Ρεγκετόν για το τραγούδι «Verano Rosa», στο οποίο συμμετέχει ο Feid.

Ο Χουάνες κέρδισε το βραβείο Καλύτερου Pop/Rock Άλμπουμ για το «JuanEsteban», ενώ ο Έντγκαρ Μπαρέρα αναδείχθηκε Παραγωγός της Χρονιάς.

Μία από τις σημαντικότερες μουσικές στιγμές της βραδιάς ήταν αφιερωμένη στον Γουίλι Κολόν, τον γεννημένο στη Νέα Υόρκη τρομπονίστα, αρχηγό μουσικού συγκροτήματος και πρωτοπόρο της σάλσα— ο οποίος απεβίωσε τον Φεβρουάριο σε ηλικία 75 ετών.

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