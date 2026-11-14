Ζωή Κρονάκη: Η απουσία από το «Καλημέρα, είπαμε;» και το μήνυμα συμπαράστασης του Τάσου Ιορδανίδη

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Διαφορετική ήταν η έναρξη της εκπομπής «Καλημέρα, είπαμε», σήμερα το πρωί, στην ΕΡΤ, καθώς η Ζωή Κρονάκη απουσίαζε από το πλευρό του Τάσου Ιορδανίδη.
Ο ηθοποιός και παρουσιαστής καλημέρισε μόνος του τους τηλεθεατές, ενώ πριν περάσει στα θέματα της εκπομπής, εξήγησε τον λόγο της απουσίας της συνεργάτιδάς του.
«Ξεκινάει ένα πολύ ιδιαίτερο Σαββατοκύριακο για το “Καλημέρα, είπαμε;”, η Ζωή δεν θα είναι μαζί μας, στο οικογενειακό της περιβάλλον βιώνουν μία απώλεια. Η σκέψη όλων μας, η αγάπη μας είναι κοντά σου, Ζωούλα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο παρουσιαστής, στέλνοντας το δικό του μήνυμα στη συνεργάτιδά του.
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