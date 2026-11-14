Τηλεθέαση Παρασκευής: Η βαριά ήττα της Εθνικής εκτόξευσε τα ποσοστά του Alpha

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Μπορεί η Εθνική Ελλάδος να γνώρισε μία από τις πιο βαριές ήττες της ιστορίας της, χάνοντας με 7-0 από την Ολλανδία στο Άμστερνταμ, ωστόσο η αναμέτρηση για το Nations League συγκέντρωσε το ενδιαφέρον των τηλεθεατών.
Η τηλεθέαση κινήθηκε σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα για τον ALPHA, με το δυναμικό κοινό να καταγράφει μέσο όρο 26,6%, ενώ κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου άγγιξε ακόμη και το 31%. Αντίστοιχα, στο γενικό σύνολο η μετάδοση σημείωσε 25,8%, επιβεβαιώνοντας το έντονο ενδιαφέρον των τηλεθεατών για την αναμέτρηση.
Την ίδια ώρα, στη μάχη της prime time, τα «Δύο Μαύρα Πουκάμισα» στο MEGA κατέγραψαν 9,8% στο δυναμικό κοινό και 13,5% στο γενικό σύνολο. Οι «Μπλε Ώρες» στον ΣΚΑΪ σημείωσαν 6,9% και 17,6% αντίστοιχα.
Η αναμέτρηση της Εθνικής, παρά το αρνητικό αγωνιστικό αποτέλεσμα, συγκέντρωσε το μεγαλύτερο ενδιαφέρον του τηλεοπτικού κοινού, με τον Alpha να καταγράφει ισχυρές επιδόσεις στους πίνακες τηλεθέασης.
Αναλυτικά:
ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ
Ποδόσφαιρο: Ολλανδία-Ελλάδα – 26,6%
Δύο Μαύρα Πουκάμισα – 9,8%
Μπλε Ώρες – 6,9%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
Ποδόσφαιρο: Ολλανδία-Ελλάδα – 25,8%
Μπλε Ώρες – 17,6%
Δύο Μαύρα Πουκάμισα – 13,5%
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