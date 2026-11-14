Στον ανακριτή οι γονείς του 4 μηνών βρέφους που βρέθηκε σε ημιθανή κατάσταση στην Πάτρα – Κατηγορούνται για απόπειρα ανθρωποκτονίας

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Ενώπιον του ανακριτή Πατρών αναμένεται να βρεθούν σήμερα οι γονείς του 4 μηνών βρέφους που μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Πάτρας σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, με ενδείξεις σοβαρού υποσιτισμού.

Ο 21χρονος πατέρας και η 26χρονη μητέρα αντιμετωπίζουν κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας από κοινού διά παραλείψεως και ενδοοικογενειακή βία, καθώς, σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκέντρωσαν οι αστυνομικές Αρχές, φέρονται να στερούσαν συστηματικά την τροφή από το παιδί τους.

Την ίδια ώρα, ενθαρρυντικά είναι τα νεότερα για την υγεία του βρέφους, το οποίο αποσωληνώθηκε και βγήκε από τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών, στο Ρίο.

Οι δύο γονείς οδηγήθηκαν χθες ενώπιον του εισαγγελέα, από τον οποίο ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσουν τις απολογίες τους.

Σήμερα αναμένεται να δώσουν εξηγήσεις στον ανακριτή για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες το παιδί τους έφτασε να κινδυνεύει να χάσει τη ζωή του.

Σε ημιθανή κατάσταση στο νοσοκομείο

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου, όταν το τεσσάρων μηνών αγοράκι μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων της Πάτρας, παρουσιάζοντας ιδιαίτερα επιβαρυμένη κλινική εικόνα.

Οι γιατροί διαπίστωσαν σοβαρό υποσιτισμό, ενώ, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δημοσιοποιηθεί, το βρέφος παρουσίαζε υπογλυκαιμικό κώμα και έφερε τραύματα στα κάτω άκρα.

Εξετάζεται το ενδεχόμενο ορισμένα από τα τραύματα να προέρχονται από δαγκώματα τρωκτικών, χωρίς να υπάρχει ακόμη οριστικό πόρισμα για την προέλευσή τους.

Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης, κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά του στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών, στο Ρίο, όπου οι γιατροί προχώρησαν στη διασωλήνωσή του.

Η κατάσταση του παιδιού κινητοποίησε άμεσα τις αστυνομικές Αρχές, οι οποίες ενημερώθηκαν από το ιατρικό προσωπικό και ξεκίνησαν έρευνα για τις συνθήκες διαβίωσης και φροντίδας του.

Η αστυνομική έρευνα και η σύλληψη των γονιών

Κατά την προανάκριση που πραγματοποίησαν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών προέκυψαν, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., στοιχεία που συνδέουν τη σοβαρή κατάσταση της υγείας του βρέφους με συστηματική στέρηση τροφής.

Με βάση τα ευρήματα της έρευνας, οι Αρχές προχώρησαν την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου στην προσαγωγή και στη συνέχεια στη σύλληψη των δύο γονέων.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας από κοινού διά παραλείψεως και ενδοοικογενειακή βία.

Το κατηγορητήριο εστιάζει στην καταγγελλόμενη συστηματική ασιτία του παιδιού και στην παράλειψη παροχής της αναγκαίας φροντίδας. Οι ακριβείς συνθήκες, η χρονική διάρκεια της φερόμενης στέρησης τροφής και η ποινική ευθύνη καθενός από τους γονείς αποτελούν αντικείμενο της δικαστικής διερεύνησης.

Σύμφωνα με το Patrapress, οι γονείς φέρονται να υποστηρίζουν ότι τάιζαν το βρέφος, ισχυρισμός που αναμένεται να εξεταστεί στο πλαίσιο της ανακριτικής διαδικασίας.

Αποσωληνώθηκε και βγήκε από τη ΜΕΘ το αγοράκι

Ενθαρρυντική είναι η εξέλιξη της υγείας του βρέφους, καθώς, μετά την εντατική ιατρική φροντίδα που του παρασχέθηκε, η κατάστασή του σταθεροποιήθηκε.

Το αγοράκι αποσωληνώθηκε και εξήλθε από τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου στο Ρίο. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε εκ νέου στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων, όπου συνεχίζεται η παρακολούθησή του.

Παράλληλα, έχει παραγγελθεί ιατροδικαστική εξέταση από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πατρών, προκειμένου να αξιολογηθούν τα ευρήματα και να διερευνηθούν περαιτέρω οι συνθήκες που οδήγησαν στη σοβαρή επιδείνωση της υγείας του.

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται και στα τραύματα που εντοπίστηκαν στα πόδια του παιδιού, καθώς εξετάζεται εάν πρόκειται για δαγκώματα και ποια είναι η προέλευσή τους.

Απολογούνται σήμερα οι γονείς

Στην ανακοίνωσή της για την υπόθεση, η Ελληνική Αστυνομία επιβεβαιώνει τη σύλληψη των δύο γονέων και περιγράφει τα στοιχεία που προέκυψαν κατά την προανάκριση.

Όπως αναφέρει, το βρέφος μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο σε ημιθανή κατάσταση και στη συνέχεια χρειάστηκε να νοσηλευτεί στη ΜΕΘ του νοσοκομείου στο Ρίο.

Η ΕΛ.ΑΣ. επισημαίνει ότι από την αστυνομική έρευνα προέκυψε πως οι γονείς προέβαιναν σε συστηματική ασιτία του παιδιού, γεγονός που οδήγησε στη σύλληψή τους.

Παράλληλα, επιβεβαιώνει ότι μετά τη σταθεροποίηση της υγείας του το βρέφος επέστρεψε στο Νοσοκομείο Παίδων Πατρών, ενώ διατάχθηκε η διενέργεια ιατροδικαστικής εξέτασης.

Η σημερινή απολογία του 21χρονου και της 26χρονης αναμένεται να αποτελέσει το επόμενο σημαντικό στάδιο της υπόθεσης, καθώς μετά την ολοκλήρωσή της θα κριθεί η περαιτέρω ποινική μεταχείρισή τους.

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