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13.11.2026 08:45

Πάτρα: Στον εισαγγελέα οι γονείς του υποσιτισμένου βρέφους – Εξετάζεται αν τα τραύματα στο μωρό είναι από τρωκτικά

13.11.2026 08:45
moro_pixabay

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Συνελήφθησαν το βράδυ της Πέμπτης οι γονείς του τεσσάρων μηνών βρέφους από την Πάτρα, τους οποίους πλέον βαραίνει η κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Μέσα στην ημέρα αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα.

Υπενθυμίζεται ότι το βρέφος είχε διασωληνωθεί, καθώς ήταν υποσιτισμένο και έφερε τραύματα στα πόδια, ίσως από δαγκώματα τρωκτικών.

Το παιδί μεταφέρθηκε αρχικά στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων και στη συνέχεια στο Ρίο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, έχει πλέον απεσωληνωθεί και η κατάσταση της υγείας του είναι καλύτερη.

Σήμερα θα εξεταστεί από δερματολόγους, προκειμένου να διαπιστωθεί αν τα τραύματα στα πόδια του προκλήθηκαν πράγματι από τρωκτικά.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο, ο πατέρας μετέφερε την Τετάρτη το βρέφος σε ημιθανή κατάσταση. Όπως αναφέρει, είχε έντονη υποθρεψία και αιματώματα στα κάτω άκρα που παραπέμπουν σε δαγκώματα από τρωκτικά.

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