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13.11.2026 08:42

Αφροδίτη Γραμμέλη: «Θλιβερό αυτό με τον σχολιασμό της συνέντευξης Μαυρουδή – Έφυγε από το κοινωνικό σχόλιο και έγινε κατάδυση στο μπουγαδόνερο»

13.11.2026 08:42
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Τη δική της θέση για τη δημόσια συζήτηση που προέκυψε με αφορμή τη συνέντευξη της Εριέττας Μαυρουδή στην εκπομπή «Κεραία» εξέφρασε η Αφροδίτη Γραμμέλη,

Μέσα από ένα story στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η δημοσιογράφος θέλησε να αναφερθεί στον τρόπο με τον οποίο σχολιάστηκαν οι δηλώσεις που έκανε η μητέρα της Ναταλίας Γερμανού, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά της για την τροπή που πήρε ο δημόσιος σχολιασμός.

«Άβολο, δυσάρεστο, θλιβερό όλο αυτό που συμβαίνει με τον σχολιασμό της συνέντευξης της Εριέττας Μαυρουδή. Έφυγε από το κοινωνικό σχόλιο και έγινε κατάδυση στο μπουγαδόνερο. Κρίμα» έγραψε.

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