Εριέττα Μαυρουδή: «Δεν αισθάνθηκα ποτέ μητρότητα και το λέω ευθαρσώς» – Τι λέει για την κόρη της, Ναταλία Γερμανού και τον Φρέντυ (Video)

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Για τη μητρότητα που -όπως λέει- δεν ένιωσε ποτέ, αλλά και τη σχέση της με τον Φρέντυ Γερμανό με τον οποίο τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν όπως η ίδια περίμενε όταν οι δυο τους παντρεύτηκαν μίλησε η Εριέττα Μαυρουδή.

Σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Κεραία», η μητέρα της Ναταλίας Γερμανού δηλώνει περήφανη για την κόρη της την οποία -όπως επισημαίνει- θαυμάζει τόσο για την ανεξαρτησία της όσο και για την επαγγελματική της πορεία.

«Δεν έχω καμία μητρότητα και καμία διάθεση να αποκατασταθεί η μητρότητα μου. Δηλαδή είναι κάτι που δεν το αισθάνθηκα ποτέ και το λέω ευθαρσώς. Δεν ντρέπομαι. Δηλαδή κάποια στιγμή οι γυναίκες που είναι σαν και μένα πρέπει να τολμάνε να το λένε. Είναι μια αναπηρία, πιθανόν, να το δεχτώ, αλλά δεν μου έλειψε ποτέ αυτό το πράγμα. Με τον τρόπο μου ήμουν εκεί. Παρότι η Ναταλία παραπονιέται και λέει “ναι, ερχόσουν αλλά για να κάθεστε με τη Λελέ και να μιλάτε για άντρες”. Λέω ναι, γιατί εκεί περνούσα καλά. Παρότι δεν ήμουν ποτέ καμία μαμά με κουλουράκια και με “τι κάνεις μωράκι μου”, τουλάχιστον θέλω να πιστεύω απ’ ό,τι μου λέει και εκείνη, ότι μπόρεσα να της μεταδώσω αυτήν την αγάπη για την ανεξαρτησία, του να στέκεται στα πόδια της και να ασχολείται με τη δουλειά της πάρα πολύ. Η Ναταλία επίσης δεν έχει παιδιά διότι δεν το έχει και εκείνη με τη μητρότητα πρέπει να πω. Είναι άνθρωπος που αγαπάει πάρα πολύ τα ζώα. Έχει τρία, τέσσερα σκυλιά και δώσ’ του, και είναι ένας άνθρωπος τον οποίο θαυμάζω πάρα πολύ. Τη θαυμάζω για την ανεξαρτησία της και για το πώς έχει παλέψει, με δουλειά εννοώ. Δηλαδή το έχει δουλέψει πολύ αυτό που κάνει. Είναι μία κυρία που ξέρει να μιλάει ελληνικά, γιατί έχει πέσει πολύ μαστίγιο στα ελληνικά, το λέει και εκείνη άλλωστε και ξέρει να συμπεριφερθεί. Είναι μία κυρία και πάρα πολύ καλό και γλυκό παιδί» είπε αρχικά.

Αναφερόμενη στον γάμο της με τον Φρέντυ Γερμανό, η Εριέττα Μαυρουδή, τόνισε ότι εξ αρχής ήξερε ότι η ίδια δεν επιθυμούσε να κάνει οικογένεια, όμως τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν όπως η ίδια περίμενε.

«Με τον Φρέντυ δεν μπορούσαμε να μείνουμε μαζί γιατί υπήρχε ένα βασικό, πώς να σας πω, ένα βασικό αρνητικό. Ο Φρέντυ, παρά το ότι μοιάζει πολύ διαφορετικός από αυτό που θα πω, ήταν ένας άνθρωπος πολύ μάτσο θα έλεγα και πατριαρχικής κοινωνίας. Υπέροχος, χαριτωμένος, γυναικάς όλα αυτά, αλλά έτσι. Όταν τελείωσα εγώ τη σχολή ήθελα να δουλέψω. Όχι… δεν ήθελε. Τελείως διαφορετικά. Οπότε εκεί ξαφνικά άρχισα να αισθάνομαι ότι κάτι δεν πάει καλά. Από καιρό κάμποσο μένω έγκυος και του λέω “έχουμε συνεννοηθεί ότι παιδιά και οικογένειες δεν κάνουμε”. “Μα εγώ θέλω μια οικογένεια” και λέω “Α, εδώ πέρα είναι χάλια τα πράγματα“. Ήμουν πάρα πολύ μικρή για να αναλάβω πρωτοβουλίες. Και έτσι αποφασίζω το διαζύγιο. Κάνω το παιδί, βλέπω ότι πρόκειται να πάθω μεγάλη κατάθλιψη και αποφασίζω το διαζύγιο. Ήδη από τότε που ήρθε το παιδί, η Ναταλία, δεν ήμασταν πια το ζευγάρι που περνούσε καλά. Σε όλους τους τομείς και όλα τα επίπεδα. Κατάλαβε ότι δε γινόταν, γιατί ο Φρέντυ έτσι κι αλλιώς ήθελε να κάνει και μια άλλη ζωή που δεν θα μπορούσε να την κάνει ως παντρεμένος. Για να σου δώσω να καταλάβεις, είχαμε χωρίσει με διαζύγιο και μου έλεγε “κουκλάκι μου αγαπημένο, μην πεις σε κανέναν ότι έχουμε διαζύγιο”. Λέω “γιατί πουλάκι μου;”. Λες και δεν καταλάβαινα. “Δεν θέλω να γίνει γνωστό ότι έχουμε χωρίσει με διαζύγιο. Δεν με καταλαβαίνεις”; “Σε καταλαβαίνω”, λέω. Λοιπόν, ο άνθρωπος θα κάνει μια άλλη ζωή» διηγήθηκε.

Σημειώνεται ότι ο Φρέντυ Γερμανός και η Εριέττα Μαυρουδή παντρεύτηκαν το 1964, ενώ η κόρη τους, Ναταλία Γερμανού, γεννήθηκε έναν χρόνο αργότερα, το 1965. Το ζευγάρι έμεινε μαζί μέχρι το 1967 που αποφάσισαν να δώσουν τέλος στον γάμο τους παίρνοντας επίσημα διαζύγιο. Έκτοτε, την επιμέλεια της Ναταλίας Γερμανού ανέλαβε η μητέρα του δημοσιογράφου, Ελένη, δίπλα στην οποία έμεινε μέχρι την ενηλικίωσή της.

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