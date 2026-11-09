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09.11.2026 10:55

«Αχταρμάς» Λατινοπούλου για την επέτειο της πτώσης του τείχους του Βερολίνου

09.11.2026 10:55
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Η πρόεδρος της Φωνής Λογικής, Αφροδίτη Λατινοπούλου, αποφάσισε να βγάλει ανακοίνωση για την επέτειο της πτώσης του Τείχους του Βερολίνου και το τέλος του Ψυχρού Πολέμου και κατάφερε να τα… μπουρδουκλώσει όλα.

Αρχικά ισχυρίζεται λανθασμένα ότι «την επόμενη χρονιά, όλες οι ευρωπαϊκές χώρες που υπέφεραν από τα στυγνά και απάνθρωπα κομμουνιστικά καθεστώτα, είχαν αποτινάξει τον ερυθρό ολοκληρωτισμό και σήμερα ευημερούν σε τέτοιο βαθμό, που πλέον η Πολωνία, η Ουγγαρία και η Ρουμανία, αποτελούν πρότυπα υγιών εθνικών και φιλελευθέρων οικονομικά αναπτυσσόμενων κρατών» (η Ουγγαρία παρά τρίχα να… αποβληθεί από την ΕΕ λόγω Όρμπαν, ενώ η Πολωνία συνταράσσεται από την κόντρα της κυβέρνησης Τουσκ με το εθνολαϊκιστικό PiS).

Στη συνέχεια ισχυρίζεται ότι η Ελλάδα «σήμερα είναι δέσμια της αριστερίστικης ιδεοληπτικής ηγεμονίας, επειδή οι “κεντροδεξιοί του γλυκού νερού” επιμένουν να υλοποιούν το πρόγραμμα της εθνομηδενιστικής και δικαιωματιστικής Αριστεράς. Ένα πρόγραμμα που ταυτίζεται με την ενδοτικότητα στα εθνικά θέματα, την ανοχή στην λαθρομεταναστευτική λαίλαπα, την προσήλωση στη woke παράνοια, την διάλυση της υγιούς επιχειρηματικότητας, ελέω των κρατικοδίαιτων κομματικών στρατών, την έλλειψη Εθνικής Παιδείας, την ανυπαρξία Δημόσιας Τάξης και Ασφαλείας, την ελαστική Δικαιοσύνη στην βαριά παραβατικότητα».

Και τέλος αναφέρει ότι το κόμμα της «αφενός μεν καταδικάζει απερίφραστα κάθε κυβερνητική πολιτική που έχει καταστήσει την Ελλάδα, τελευταία “Σοβιετία της Ευρώπης”, αφετέρου δε, οραματίζεται ένα ισχυρό εθνικό και οικονομικά αναπτυσσόμενο Κράτος που θα κάνει περήφανους τους Έλληνες, έχοντας την πεποίθηση ότι η άνοδος της Δεξιάς παγκοσμίως, θα προκαλέσει αλυσιδωτές θετικές εξελίξεις σε όλη την ευρωπαϊκή ήπειρο και ασφαλώς και στην Ελλάδα, φέρνοντας την πολυπόθητη Ελευθερία, που τόσο στερηθήκαμε από τον νεοταξικό εθνομηδενιστικό wokισμό».

Όλα μπερδεύονται γλυκά…

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