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09.11.2026 11:02

Απόκοσμο σκηνικό στο Λονδίνο: Πυκνή ομίχλη έχει καλύψει τα πάντα – Ακυρώσεις πτήσεων και τροχαία ατυχήματα (video)

09.11.2026 11:02
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Η πυκνή ομίχλη που έχει καλύψει το Λονδίνο και μεγάλο μέρος της νοτιοανατολικής Αγγλίας προκαλεί σημαντικά προβλήματα στις μετακινήσεις, με επιπτώσεις στις αεροπορικές συγκοινωνίες, αλλά και σοβαρά περιστατικά στο οδικό δίκτυο.

Σύμφωνα με την  The Standard, το πρωί της Δευτέρας, 9 Νοεμβρίου, καταγράφηκαν ακυρώσεις πτήσεων στα αεροδρόμια Χίθροου και London City, εξαιτίας της περιορισμένης ορατότητας. Μέχρι τις 06:30 το πρωί είχαν ακυρωθεί επτά πτήσεις από το Χίθροου και τρεις από το London City. Μεταξύ των δρομολογίων που επηρεάστηκαν περιλαμβάνονται πτήσεις της British Airways προς Μπέλφαστ, Γλασκώβη, Δουβλίνο, Εδιμβούργο, Ζυρίχη και Παρίσι, καθώς και πτήσεις της Luxair, της KLM και της Swiss. 

Το πρόβλημα οφείλεται κυρίως στην εξαιρετικά χαμηλή ορατότητα, η οποία σε ορισμένες περιοχές ενδέχεται να περιοριστεί ακόμη και στα 50 μέτρα ή λιγότερο. Η μείωση της ορατότητας αναγκάζει τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας να περιορίζουν τον ρυθμό προσγειώσεων και απογειώσεων, προκαλώντας καθυστερήσεις και ακυρώσεις.

Κίτρινη προειδοποίηση

Η βρετανική Μετεωρολογική Υπηρεσία (Met Office) εξέδωσε κίτρινη προειδοποίηση για την ομίχλη, η οποία καλύπτει το Λονδίνο και μεγάλο τμήμα της νοτιοανατολικής Αγγλίας και ίσχυε έως τις 11:00 το πρωί της Δευτέρας. Οι μετεωρολόγοι αποδίδουν το φαινόμενο στον συνδυασμό χαμηλών θερμοκρασιών, καθαρού ουρανού, παρατεταμένης νύχτας και ασθενών ανέμων. 

Λόγω της μικρή ορατότητας δεν λείπουν και τα ατυχήματα. Στο Κεντ, περισσότερα από 30 αυτοκίνητα και φορτηγά ενεπλάκησαν σε καραμπόλα στον αυτοκινητόδρομο M20, κοντά στο Μέιντστοουν. Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν σοβαρά, ενώ άλλοι έντεκα δέχθηκαν τις πρώτες βοήθειες από διασώστες. Ο αυτοκινητόδρομος παρέμεινε κλειστός και στα δύο ρεύματα για αρκετές ώρες, προκειμένου να ολοκληρωθεί η επιχείρηση των σωστικών συνεργείων. 

Το φαινόμενο αναμένεται να υποχωρήσει σταδιακά κατά τη διάρκεια της Δευτέρας, αν και σε ορισμένες περιοχές η ομίχλη ενδέχεται να επιμείνει περισσότερο. 

Οι αρχές συνιστούν στους ταξιδιώτες να ελέγχουν την κατάσταση των πτήσεών τους πριν αναχωρήσουν για το αεροδρόμιο.

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