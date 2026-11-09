Απόκοσμο σκηνικό στο Λονδίνο: Πυκνή ομίχλη έχει καλύψει τα πάντα – Ακυρώσεις πτήσεων και τροχαία ατυχήματα (video)

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Η πυκνή ομίχλη που έχει καλύψει το Λονδίνο και μεγάλο μέρος της νοτιοανατολικής Αγγλίας προκαλεί σημαντικά προβλήματα στις μετακινήσεις, με επιπτώσεις στις αεροπορικές συγκοινωνίες, αλλά και σοβαρά περιστατικά στο οδικό δίκτυο.

Σύμφωνα με την The Standard, το πρωί της Δευτέρας, 9 Νοεμβρίου, καταγράφηκαν ακυρώσεις πτήσεων στα αεροδρόμια Χίθροου και London City, εξαιτίας της περιορισμένης ορατότητας. Μέχρι τις 06:30 το πρωί είχαν ακυρωθεί επτά πτήσεις από το Χίθροου και τρεις από το London City. Μεταξύ των δρομολογίων που επηρεάστηκαν περιλαμβάνονται πτήσεις της British Airways προς Μπέλφαστ, Γλασκώβη, Δουβλίνο, Εδιμβούργο, Ζυρίχη και Παρίσι, καθώς και πτήσεις της Luxair, της KLM και της Swiss.

Το πρόβλημα οφείλεται κυρίως στην εξαιρετικά χαμηλή ορατότητα, η οποία σε ορισμένες περιοχές ενδέχεται να περιοριστεί ακόμη και στα 50 μέτρα ή λιγότερο. Η μείωση της ορατότητας αναγκάζει τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας να περιορίζουν τον ρυθμό προσγειώσεων και απογειώσεων, προκαλώντας καθυστερήσεις και ακυρώσεις.

🇬🇧🌫️ LONDON THIS MORNING! In the past 3–4 years, I can’t recall seeing fog this dense in London. The River Thames and buildings near Blackfriars Bridge almost disappeared into a thick blanket of fog. Climate change is reshaping weather patterns worldwide, although a single foggy morning cannot be directly attributed to it. Photographs | Blackfriars, London | 9 November 2026 #London #UKWeather #ClimateChange #Fog — DR ADNAN ALI (@DrMalko) November 9, 2026

Κίτρινη προειδοποίηση

Η βρετανική Μετεωρολογική Υπηρεσία (Met Office) εξέδωσε κίτρινη προειδοποίηση για την ομίχλη, η οποία καλύπτει το Λονδίνο και μεγάλο τμήμα της νοτιοανατολικής Αγγλίας και ίσχυε έως τις 11:00 το πρωί της Δευτέρας. Οι μετεωρολόγοι αποδίδουν το φαινόμενο στον συνδυασμό χαμηλών θερμοκρασιών, καθαρού ουρανού, παρατεταμένης νύχτας και ασθενών ανέμων.

#London #UKWeather 🌫️ Dense fog and thick haze blanket Southall in west London, sharply reducing visibility and potentially disrupting travel. ⚠️ https://t.co/t3FaTRG6i0 November 9, 2026

Λόγω της μικρή ορατότητας δεν λείπουν και τα ατυχήματα. Στο Κεντ, περισσότερα από 30 αυτοκίνητα και φορτηγά ενεπλάκησαν σε καραμπόλα στον αυτοκινητόδρομο M20, κοντά στο Μέιντστοουν. Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν σοβαρά, ενώ άλλοι έντεκα δέχθηκαν τις πρώτες βοήθειες από διασώστες. Ο αυτοκινητόδρομος παρέμεινε κλειστός και στα δύο ρεύματα για αρκετές ώρες, προκειμένου να ολοκληρωθεί η επιχείρηση των σωστικών συνεργείων.

Το φαινόμενο αναμένεται να υποχωρήσει σταδιακά κατά τη διάρκεια της Δευτέρας, αν και σε ορισμένες περιοχές η ομίχλη ενδέχεται να επιμείνει περισσότερο.

Οι αρχές συνιστούν στους ταξιδιώτες να ελέγχουν την κατάσταση των πτήσεών τους πριν αναχωρήσουν για το αεροδρόμιο.

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