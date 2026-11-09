search
ΔΕΥΤΕΡΑ 09.11.2026 12:34
search
MENU CLOSE
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

09.11.2026 11:05

«Η Αγάπη στον Δρόμο του Μεταξιού»: Το εντυπωσιακό κινεζικό χορόδραμα έρχεται για πρώτη φορά στην Αθήνα

09.11.2026 11:05
mousiki-new1

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Αγάπη στον Δρόμο του Μεταξιού»:Ένας θησαυρός 2.000 ετών ζωντανεύει στη σκηνή της Αθήνας. Το εντυπωσιακό κινεζικό χορόδραμα έρχεται στο Christmas Theater από 13 έως 15 Νοεμβρίου, για τέσσερις μόνο παραστάσεις.

Χωρίς διαλόγους, η ιστορία ξετυλίγεται μέσα από τον χορό, την κίνηση, τη μουσική και την εικόνα, ώστε μικροί και μεγάλοι να μπορούν να την παρακολουθήσουν, να τη νιώσουν και να την απολαύσουν.

Ένα αρχαίο κειμήλιο που έμεινε θαμμένο στην άμμο της ερήμου για σχεδόν δύο χιλιάδες χρόνια γίνεται η αφετηρία για μια μεγάλη ιστορία αγάπης, σύγκρουσης, γενναιότητας και συνάντησης διαφορετικών κόσμων.

Το εντυπωσιακό κινεζικό χορόδραμα «Η Αγάπη στον Δρόμο του Μεταξιού» έρχεται για πρώτη φορά στην Αθήνα, σε μια μεγάλη σκηνική παραγωγή με περισσότερους από 80 καλλιτέχνες και συντελεστές, εντυπωσιακές χορογραφίες, κοστούμια, μουσική και εικόνες εμπνευσμένες από τον αρχαίο Δρόμο του Μεταξιού.

Μια ιστορία που ξεκίνησε πριν από 2.000 χρόνια

Η παράσταση εμπνέεται από ένα πραγματικό αρχαιολογικό εύρημα: ένα μεταξωτό περιβραχιόνιο της δυναστείας Χαν, που ανακαλύφθηκε στα ερείπια της αρχαίας πόλης Νίγια, στην περιοχή Χοτάν της Σιντζιάνγκ.

Πάνω του είναι υφασμένη η φράση:

«Πέντε αστέρια ανατέλλουν στην Ανατολή, ευνοώντας την Κίνα»

Ένα μικρό κομμάτι μεταξιού που ταξίδεψε μέσα στους αιώνες γίνεται στη σκηνή η πύλη προς έναν κόσμο ερήμων, οάσεων, νομαδικών φυλών και αρχαίων πόλεων — έναν κόσμο όπου διαφορετικοί λαοί συναντιούνται, συγκρούονται και τελικά μαθαίνουν να εμπιστεύονται ο ένας τον άλλον.

Τρεις νέοι. Τρεις διαφορετικοί κόσμοι. Μία κοινή μοίρα.

Ο Φενγκ, αξιωματικός της δυναστείας Χαν, ο Τζιάντε, γιος του αρχηγού μιας νομαδικής φυλής και η Τσουντζούν, κόρη του ηγεμόνα της πόλης-όασης Τζινγκτζουέ, βρίσκονται ξαφνικά αντιμέτωποι στην καρδιά της ερήμου.

Στην αρχή τούς χωρίζουν η καχυποψία, οι παρεξηγήσεις και οι συγκρούσεις. Όταν όμως έρχονται αντιμέτωποι με αμμοθύελλες, κινδύνους και δοκιμασίες ζωής και θανάτου, αναγκάζονται να πολεμήσουν πλάι πλάι.

Και τότε κάτι αλλάζει. Η δυσπιστία γίνεται κατανόηση. Η σύγκρουση γίνεται εμπιστοσύνη. Και μέσα σε έναν κόσμο που τους θέλει διαφορετικούς, γεννιούνται η φιλία, η αφοσίωση και η αγάπη.

Δεν είναι μια ιστορία κατάκτησης. Είναι μια ιστορία συνάντησης. «Η Αγάπη στον Δρόμο του Μεταξιού» δεν αφηγείται ποιος νίκησε ποιον.

Αφηγείται κάτι πιο ανθρώπινο: πώς άνθρωποι που μεγάλωσαν σε διαφορετικούς κόσμους μπορούν να αναγνωρίσουν ο ένας στον άλλον το θάρρος, την αξιοπρέπεια και την καλοσύνη.

Με τη δύναμη του χορού, της μουσικής και της εικόνας, η αρχαία ιστορία του Δρόμου του Μεταξιού μεταμορφώνεται σε ένα σύγχρονο σκηνικό θέαμα για την αγάπη, τη φιλία και τη δύναμη της ανθρώπινης σύνδεσης πέρα από σύνορα και πολιτισμούς.

Μόνο για 4 παραστάσεις στην Αθήνα

  • 13 Νοεμβρίου | 20:30
  • 14 Νοεμβρίου | 16:00 & 20:30
  • 15 Νοεμβρίου | 16:00

Ένας θησαυρός 2.000 ετών ζωντανεύει στη σκηνή της Αθήνας. Μια παράσταση για όλες τις ηλικίες, χωρίς γλωσσικά εμπόδια στο Christmas Theater

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ: ΕΔΩ

Διαβάστε επίσης:

«Πόσα τσιγάρα έχω καπνίσει από τότε που έφυγες» στο Θέατρο του Νέου Κόσμου – 2ος χρόνος παραστάσεων από 16 Νοεμβρίου

«Τα κεφάλια έξω!»: Η μουσικοθεατρική κωμωδία που υπόσχεται να τα κάνει όλα… άνω κάτω!

«Ο Πίνακας» του Ernesto Caballero στο Θέατρο Ψυρρή – Σε σκηνοθεσία Μιχάλη Πανάδη

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
motor-oil-eksot
BUSINESS

Motor Oil: Στηρίζοντας τη νέα γενιά, δίνοντας αξία στο αύριο

fiori-metallinou
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Ποια είναι η Φιόρη Μεταλληνού, η Ελληνίδα αστροφυσικός που θα βρίσκεται στο πλευρό του Αδριανού Γολέμη στην ιστορική αποστολή στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό

merkel-portreto1
ΚΟΣΜΟΣ

Η αναπάντεχη νοσταλγία των Γερμανών για την Μέρκελ, το πορτρέτο που κάνει… θραύση και το «Nein» της

mitsotakis_tilefono
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Τηλεφώνημα Μητσοτάκη στον νέο πρωθυπουργο της Ρουμανίας, Λούκα Νικουλέσκου – Τι συζήτησαν

komodiaxorissinora_akropol
ADVERTORIAL

ΚΩΜΩΔΙΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ… για τους ΓΙΑΤΡΟΥΣ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ – Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου στο Θέατρο Ακροπόλ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giamali–new
MEDIA

Τηλεθέαση Σαββάτου: Η διπλή πρωτιά της Γιάμαλη στη μεσημεριανή ζώνη και η ισοπαλία

petilon-new
ΕΛΛΑΔΑ

Ερρίκος Πετιλόν: «Θα συνεργαστώ με τις Αρχές για να αποδείξω την αθωότητά μου» - Οι οκτώ εταιρείες στο όνομά του και τα χρέη των 595.976 ευρώ (video)

4108697.jpg

Ρηματικές διακοινώσεις: Τι είναι, ποια η βαρύτητά τους

tsipras-androulakis-velopoulos-samaras
ΚΑΛΧΑΣ

Το καλώδιο των εξελίξεων, οι κολλημένες βελόνες στα γκάλοπ, ο Παριζιάνος Τσίπρας, ο στάσιμος Ανδρουλάκης, ο ρόλος Βελόπουλου, ο Σαμαράς κρατάει δυνάμεις

KALODIO_NEW_1234
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καλώδιο Ελλάδας - Κύπρου: «Μήνυμα» ΗΠΑ στην Τουρκία - «Σε τέτοια έργα δεν δικαιολογούνται αντιρρήσεις»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 09.11.2026 12:34
motor-oil-eksot
BUSINESS

Motor Oil: Στηρίζοντας τη νέα γενιά, δίνοντας αξία στο αύριο

fiori-metallinou
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Ποια είναι η Φιόρη Μεταλληνού, η Ελληνίδα αστροφυσικός που θα βρίσκεται στο πλευρό του Αδριανού Γολέμη στην ιστορική αποστολή στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό

merkel-portreto1
ΚΟΣΜΟΣ

Η αναπάντεχη νοσταλγία των Γερμανών για την Μέρκελ, το πορτρέτο που κάνει… θραύση και το «Nein» της

1 / 3