«Η Αγάπη στον Δρόμο του Μεταξιού»: Το εντυπωσιακό κινεζικό χορόδραμα έρχεται για πρώτη φορά στην Αθήνα

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Αγάπη στον Δρόμο του Μεταξιού»:Ένας θησαυρός 2.000 ετών ζωντανεύει στη σκηνή της Αθήνας. Το εντυπωσιακό κινεζικό χορόδραμα έρχεται στο Christmas Theater από 13 έως 15 Νοεμβρίου, για τέσσερις μόνο παραστάσεις.

Χωρίς διαλόγους, η ιστορία ξετυλίγεται μέσα από τον χορό, την κίνηση, τη μουσική και την εικόνα, ώστε μικροί και μεγάλοι να μπορούν να την παρακολουθήσουν, να τη νιώσουν και να την απολαύσουν.

Ένα αρχαίο κειμήλιο που έμεινε θαμμένο στην άμμο της ερήμου για σχεδόν δύο χιλιάδες χρόνια γίνεται η αφετηρία για μια μεγάλη ιστορία αγάπης, σύγκρουσης, γενναιότητας και συνάντησης διαφορετικών κόσμων.

Το εντυπωσιακό κινεζικό χορόδραμα «Η Αγάπη στον Δρόμο του Μεταξιού» έρχεται για πρώτη φορά στην Αθήνα, σε μια μεγάλη σκηνική παραγωγή με περισσότερους από 80 καλλιτέχνες και συντελεστές, εντυπωσιακές χορογραφίες, κοστούμια, μουσική και εικόνες εμπνευσμένες από τον αρχαίο Δρόμο του Μεταξιού.

Μια ιστορία που ξεκίνησε πριν από 2.000 χρόνια

Η παράσταση εμπνέεται από ένα πραγματικό αρχαιολογικό εύρημα: ένα μεταξωτό περιβραχιόνιο της δυναστείας Χαν , που ανακαλύφθηκε στα ερείπια της αρχαίας πόλης Νίγια, στην περιοχή Χοτάν της Σιντζιάνγκ.

Πάνω του είναι υφασμένη η φράση:

«Πέντε αστέρια ανατέλλουν στην Ανατολή, ευνοώντας την Κίνα»

Ένα μικρό κομμάτι μεταξιού που ταξίδεψε μέσα στους αιώνες γίνεται στη σκηνή η πύλη προς έναν κόσμο ερήμων, οάσεων, νομαδικών φυλών και αρχαίων πόλεων — έναν κόσμο όπου διαφορετικοί λαοί συναντιούνται, συγκρούονται και τελικά μαθαίνουν να εμπιστεύονται ο ένας τον άλλον.

Τρεις νέοι. Τρεις διαφορετικοί κόσμοι. Μία κοινή μοίρα.

Ο Φενγκ, αξιωματικός της δυναστείας Χαν, ο Τζιάντε, γιος του αρχηγού μιας νομαδικής φυλής και η Τσουντζούν, κόρη του ηγεμόνα της πόλης-όασης Τζινγκτζουέ, βρίσκονται ξαφνικά αντιμέτωποι στην καρδιά της ερήμου.

Στην αρχή τούς χωρίζουν η καχυποψία, οι παρεξηγήσεις και οι συγκρούσεις. Όταν όμως έρχονται αντιμέτωποι με αμμοθύελλες, κινδύνους και δοκιμασίες ζωής και θανάτου, αναγκάζονται να πολεμήσουν πλάι πλάι.

Και τότε κάτι αλλάζει. Η δυσπιστία γίνεται κατανόηση. Η σύγκρουση γίνεται εμπιστοσύνη. Και μέσα σε έναν κόσμο που τους θέλει διαφορετικούς, γεννιούνται η φιλία, η αφοσίωση και η αγάπη.

Δεν είναι μια ιστορία κατάκτησης. Είναι μια ιστορία συνάντησης. «Η Αγάπη στον Δρόμο του Μεταξιού» δεν αφηγείται ποιος νίκησε ποιον.

Αφηγείται κάτι πιο ανθρώπινο: πώς άνθρωποι που μεγάλωσαν σε διαφορετικούς κόσμους μπορούν να αναγνωρίσουν ο ένας στον άλλον το θάρρος, την αξιοπρέπεια και την καλοσύνη.

Με τη δύναμη του χορού, της μουσικής και της εικόνας, η αρχαία ιστορία του Δρόμου του Μεταξιού μεταμορφώνεται σε ένα σύγχρονο σκηνικό θέαμα για την αγάπη, τη φιλία και τη δύναμη της ανθρώπινης σύνδεσης πέρα από σύνορα και πολιτισμούς.

Μόνο για 4 παραστάσεις στην Αθήνα

13 Νοεμβρίου | 20:30

14 Νοεμβρίου | 16:00 & 20:30

15 Νοεμβρίου | 16:00

Ένας θησαυρός 2.000 ετών ζωντανεύει στη σκηνή της Αθήνας. Μια παράσταση για όλες τις ηλικίες, χωρίς γλωσσικά εμπόδια στο Christmas Theater

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