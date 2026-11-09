ΗΠΑ: Ψαράδες βρήκαν πιανίστα κρουαζιερόπλοιου μέσα στη μέση του ωκεανού – Μυστήριο το πως βρέθηκε εκεί

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Ένας πιανίστας κρουαζιερόπλοιου βρέθηκε να παλεύει με τα κύματα στη μέση του Ειρηνικού Ωκεανού, ανοιχτά της Καλιφόρνιας, όπου παρέμεινε για περίπου εννέα ώρες μετά την πτώση του στη θάλασσα, μέχρι που δύο ψαράδες τον εντόπισαν τυχαία και τον διέσωσαν.

Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ο άνδρας, που εργάζεται στην εταιρεία Royal Caribbean, βρέθηκε την Παρασκευή σε απόσταση περίπου 32 χιλιομέτρων από τις ακτές, κοντά στο νησί Καταλίνα.

Οι δύο ψαράδες, Γκραντ Γκάρετ και Σον Νόρτον, διέκριναν έναν άνθρωπο μέσα στο νερό και έσπευσαν να τον βοηθήσουν. «Μόλις κατάλαβα ότι ήταν άνθρωπος, είπα να σταματήσουμε το σκάφος και να μαζέψουμε αμέσως όλες τις πετονιές μας», περιέγραψε ο Γκάρετ στο CBS News.

Παραμένει μυστήριο το πως έπεσε στη θάλασσα

Ο άνδρας, η ταυτότητα του οποίου δεν έχει δημοσιοποιηθεί, κατάφερε να τους εξηγήσει ότι εργαζόταν ως πιανίστας στο κρουαζιερόπλοιο «Ovation of the Seas», το οποίο διαθέτει 14 καταστρώματα.

«Το μόνο που μου είπε ήταν: “Ευχαριστώ. Πίστευα ότι θα πεθάνω“», ανέφερε ο Νόρτον.

Η αμερικανική ακτοφυλακή ανακοίνωσε ότι ενημερώθηκε από πολίτη ο οποίος είχε ανασύρει από τη θάλασσα έναν άνδρα που διατηρούσε τις αισθήσεις του.

Στη συνέχεια, ο διασωθείς παραδόθηκε στους ναυαγοσώστες του Νιούπορτ Μπιτς, οι οποίοι επιβεβαίωσαν ότι ήταν μέλος του πληρώματος του «Ovation of the Seas».

Ο πιανίστας μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο σε σταθερή κατάσταση, ενώ η ακτοφυλακή διερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έπεσε από το κρουαζιερόπλοιο.

Οι δύο ψαράδες εκτιμούν ότι καθοριστικό ρόλο στην επιβίωσή του έπαιξαν οι ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες του Ειρηνικού Ωκεανού.

«Έχουμε μια εξαιρετικά έντονη χρονιά Ελ Νίνιο. Αυτός ο άνθρωπος βρισκόταν στο νερό πιθανότατα δέκα ώρες, αλλά η θερμοκρασία ήταν περίπου 24 βαθμοί Κελσίου. Μια άλλη χρονιά δεν θα είχε καμία πιθανότητα να επιβιώσει» υπογράμμισε ο Νόρτον.

Από την πλευρά της, η Royal Caribbean επιβεβαίωσε το περιστατικό, επισημαίνοντας ότι παρέχει υποστήριξη στον εργαζόμενό της. «Παρέχουμε στήριξη και βοήθεια στο μέλος του πληρώματός μας κατά τη διάρκεια αυτής της δύσκολης περιόδου», ανέφερε εκπρόσωπος της εταιρείας στο BBC.

«Σεβόμενοι την ιδιωτικότητα του εργαζομένου μας, δεν έχουμε περισσότερες πληροφορίες να μοιραστούμε», πρόσθεσε.

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