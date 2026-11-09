Ο Ρούμπιο υπερασπίζεται τον Τραμπ για το Ιράν: «Εξωφρενικές, γελοίες και εκτός πραγματικότητας οι απαιτήσεις της Τεχεράνης»

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Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο ξεκαθάρισε ότι οι ΗΠΑ απέχουν από μια διπλωματική συμφωνία με το Ιράν, χαρακτήρισε απαράδεκτες τις απαιτήσεις της Τεχεράνης και προειδοποίησε ότι η Ουάσινγκτον είναι έτοιμη να αντιδράσει σε νέες απειλές.

Μακριά από μια συμφωνία με το Ιράν βρίσκονται οι ΗΠΑ, όπως παραδέχθηκε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, αφήνοντας παράλληλα ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων στρατιωτικών πληγμάτων, εάν απειληθούν αμερικανικές δυνάμεις ή η ναυσιπλοΐα στην περιοχή.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους λίγο πριν αναχωρήσει για τη Γαλλία, όπου θα συμμετάσχει στη συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών της G7, ο Ρούμπιο ξεκαθάρισε ότι, παρά τις διπλωματικές προσπάθειες που βρίσκονται σε εξέλιξη, δεν υπάρχει κάποια ουσιαστική πρόοδος στις επαφές με την Τεχεράνη.

Marco Rubio on Iran:



The Iranian demands are simply not just unacceptable, but in some cases outrageous and ridiculous, and really not realistic. pic.twitter.com/QwQBn8531F — Clash Report (@clashreport) November 8, 2026

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας εξήγησε ότι διάφορες χώρες εξακολουθούν να συνομιλούν με το Ιράν και να παρουσιάζουν προτάσεις για την εξεύρεση λύσης.

Ωστόσο, όπως είπε, τίποτα δεν δείχνει ότι επίκειται συμφωνία.

«Δεν έχω καμία πρόοδο να αναφέρω. Υπάρχουν αρκετές χώρες που συνεχίζουν να βρίσκονται σε επαφή με το Ιράν και καταθέτουν διάφορες προτάσεις, αλλά δεν θα έλεγα ότι βρισκόμαστε προ κάποιας σημαντικής εξέλιξης», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Παρά το αδιέξοδο, ο Ρούμπιο υποστήριξε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξακολουθεί να προτιμά τη διπλωματική οδό αντί μιας νέας στρατιωτικής σύγκρουσης.

Departing for France to attend the @G7 Foreign Ministers’ Meeting.



Global security demands decisive action, and the United States will press for greater burden sharing from our partners to address global crises and counter instability worldwide. pic.twitter.com/anTfEXNSh0 November 8, 2026

«Ο πρόεδρος προτιμά πάντα την επίλυση αυτού του προβλήματος, όπως και οποιουδήποτε άλλου, με διπλωματικά μέσα. Δυστυχώς, μερικές φορές αυτό είναι αδύνατο. Αν υπάρξει ευκαιρία να το κάνουμε, θα την εξετάσουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Μάρκο Ρούμπιο εμφανίστηκε ιδιαίτερα επικριτικός απέναντι στις θέσεις που παρουσιάζει το Ιράν στις συνομιλίες. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι απαιτήσεις της ιρανικής πλευράς αποτελούν ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια για την επίτευξη συμφωνίας.

«Αυτή τη στιγμή, οι συνομιλίες δεν είναι ιδιαίτερα εποικοδομητικές, διότι οι ιρανικές απαιτήσεις είναι απλώς απαράδεκτες και, σε ορισμένες περιπτώσεις, εξωφρενικές, γελοίες και εκτός πραγματικότητας», πρόσθεσε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών.

Προειδοποίηση για νέα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο νέας στρατιωτικής δράσης εναντίον του Ιράν.

Ξεκαθάρισε ότι οι ΗΠΑ θα αντιδράσουν εάν διαπιστώσουν πως απειλούνται άμεσα οι στρατιωτικές τους δυνάμεις ή η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στην περιοχή.

«Εάν υπάρξει σαφής και άμεση απειλή για τη ναυσιπλοΐα ή για τις δυνάμεις μας στην περιοχή, έχουμε το δικαίωμα να υπερασπιστούμε τον εαυτό μας. Όλα εξαρτώνται από το επίπεδο της απειλής και από το εάν ενεργούν εναντίον μας ή σκοπεύουν να το κάνουν», τόνισε.

Με αυτόν τον τρόπο, ο Ρούμπιο κατέστησε σαφές ότι η αμερικανική κυβέρνηση εξακολουθεί να εξετάζει τη στρατιωτική επιλογή, παρά το γεγονός ότι δηλώνει πως προτιμά μια διπλωματική λύση.

Υπερασπίστηκε τον Τραμπ για τον πόλεμο με το Ιράν

Ο Μάρκο Ρούμπιο υπερασπίστηκε επίσης την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να προχωρήσει σε στρατιωτική σύγκρουση με το Ιράν, ακόμη και αν αυτή είχε πολιτικό κόστος για την κυβέρνησή του.

Όπως υποστήριξε, η πιθανότητα να αποκτήσει το Ιράν πυρηνικά όπλα αποτελεί σοβαρό κίνδυνο όχι μόνο για τη Μέση Ανατολή, αλλά και για τις ίδιες τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Ένα Ιράν με πυρηνικά θα ήταν μη αποδεκτό και επικίνδυνο όχι μόνο για το Ισραήλ και τη Μέση Ανατολή, αλλά για ολόκληρο τον κόσμο και τις ΗΠΑ», υποστήριξε, προσθέτοντας: «Ο πρόεδρος αντιμετώπισε μια απειλή την οποία άλλοι πρόεδροι δεν κατάφεραν να αντιμετωπίσουν. Μερικές φορές το να κάνεις το σωστό δεν είναι απαραίτητα δημοφιλές, αλλά είναι αναγκαίο».

Παρά την υπεράσπιση της πολιτικής του Τραμπ, ο Ρούμπιο απέφυγε να απαντήσει στο εάν ο πόλεμος με το Ιράν επηρέασε το αποτέλεσμα των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ.

Συγκεκριμένα, δεν θέλησε να σχολιάσει εάν η στρατιωτική σύγκρουση συνέβαλε στις εκλογικές απώλειες των Ρεπουμπλικανών.

Το βέβαιο είναι ότι, με βάση τις δηλώσεις του, η Ουάσινγκτον δεν βλέπει προς το παρόν προοπτική άμεσης συμφωνίας με την Τεχεράνη, ενώ συνεχίζει να προειδοποιεί ότι θα χρησιμοποιήσει στρατιωτικά μέσα εφόσον θεωρήσει πως απειλούνται τα αμερικανικά συμφέροντα.

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