Γαλλία: Ίδια εικόνα σε νέα δημοσκόπηση για τις προεδρικές εκλογές – Δεύτερος γύρος με Λε Πεν και Μελανσόν σε κάθε σενάριο

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Η ακροδεξιά ηγέτης στη Γαλλία, η Μαρίν Λε Πεν, και ο ηγέτης της ριζοσπαστικής αριστεράς Ζαν-Λυκ Μελανσόν έχουν εδραιώσει το προβάδισμά τους στην πρόθεση ψήφου ενόψει των προεδρικών εκλογών του επόμενου χρόνου, όπως προκύπτει από δημοσκόπηση που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα καθώς εντείνεται η πόλωση στην πολιτική ζωή της χώρας.

Η Λεπέν φέρεται να έρχεται πρώτη στον πρώτο γύρο των εκλογών με ποσοστό από 34% μέχρι 36% με βάση τα σενάρια που εξέτασε η εταιρεία Toluna Harris σε δημοσκόπηση που διενήργησε από τις 3 ως τις 5 Νοεμβρίου.

Μια ανάλογη δημοσκόπηση τον περασμένο μήνα της έδινε ποσοστό 35% με 37%.

Ο Μελανσόν, ο υποψήφιος του κόμματος της ριζοσπαστικής αριστεράς “Ανυπότακτη Γαλλία”, φέρεται να πηγαίνει στο δεύτερο γύρο των εκλογών και στα πέντε σενάρια που εξετάστηκαν με 18% ή 19%.

Η Λεπέν εμφανίζεται να επικρατεί εύκολα του Μελανσόν στον δεύτερο γύρο.

Καθώς η δεύτερη και τελευταία πενταετής θητεία του Εμανουέλ Μακρόν φτάνει στο τέλος της, ο αντιδημοφιλής πλέον πρόεδρος αφήνει πίσω του ένα εξασθενημένο πολιτικό κέντρο και μια αδύναμη οικονομία δημιουργώντας έτσι χώρο για σκληροπυρηνικά κόμματα.

Ο Μελανσόν έχει ήδη υπάρξει τρεις φορές υποψήφιος για την προεδρία –2012, 2017 και 2022–, αλλά ποτέ δεν κατάφερε να φτάσει στον δεύτερο γύρο.

Η Λεπέν ήταν επίσης υποψήφια σε αυτές τις τρεις εκλογές και ηττήθηκε στον δεύτερο γύρο το 2017 και το 2022 από τον Μακρόν.

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