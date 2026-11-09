search
ΔΕΥΤΕΡΑ 09.11.2026 12:35
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

09.11.2026 10:51

Γαλλία: Ίδια εικόνα σε νέα δημοσκόπηση για τις προεδρικές εκλογές – Δεύτερος γύρος με Λε Πεν και Μελανσόν σε κάθε σενάριο

09.11.2026 10:51
lepin_melanchon

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Η ακροδεξιά ηγέτης στη Γαλλία, η Μαρίν Λε Πεν, και ο ηγέτης της ριζοσπαστικής αριστεράς Ζαν-Λυκ Μελανσόν έχουν εδραιώσει το προβάδισμά τους στην πρόθεση ψήφου ενόψει των προεδρικών εκλογών του επόμενου χρόνου, όπως προκύπτει από δημοσκόπηση που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα καθώς εντείνεται η πόλωση στην πολιτική ζωή της χώρας.

Η Λεπέν φέρεται να έρχεται πρώτη στον πρώτο γύρο των εκλογών με ποσοστό από 34% μέχρι 36% με βάση τα σενάρια που εξέτασε η εταιρεία Toluna Harris σε δημοσκόπηση που διενήργησε από τις 3 ως τις 5 Νοεμβρίου.

Μια ανάλογη δημοσκόπηση τον περασμένο μήνα της έδινε ποσοστό 35% με 37%.

Ο Μελανσόν, ο υποψήφιος του κόμματος της ριζοσπαστικής αριστεράς “Ανυπότακτη Γαλλία”, φέρεται να πηγαίνει στο δεύτερο γύρο των εκλογών και στα πέντε σενάρια που εξετάστηκαν με 18% ή 19%.

Η Λεπέν εμφανίζεται να επικρατεί εύκολα του Μελανσόν στον δεύτερο γύρο.

Καθώς η δεύτερη και τελευταία πενταετής θητεία του Εμανουέλ Μακρόν φτάνει στο τέλος της, ο αντιδημοφιλής πλέον πρόεδρος αφήνει πίσω του ένα εξασθενημένο πολιτικό κέντρο και μια αδύναμη οικονομία δημιουργώντας έτσι χώρο για σκληροπυρηνικά κόμματα.

Ο Μελανσόν έχει ήδη υπάρξει τρεις φορές υποψήφιος για την προεδρία –2012, 2017 και 2022–, αλλά ποτέ δεν κατάφερε να φτάσει στον δεύτερο γύρο.

Η Λεπέν ήταν επίσης υποψήφια σε αυτές τις τρεις εκλογές και ηττήθηκε στον δεύτερο γύρο το 2017 και το 2022 από τον Μακρόν.

Διαβάστε επίσης:

Ο Ρούμπιο υπερασπίζεται τον Τραμπ για το Ιράν: «Εξωφρενικές, γελοίες και εκτός πραγματικότητας οι απαιτήσεις της Τεχεράνης»

Ροζ σκάνδαλο με «άρωμα» κατασκοπείας στην Nvidia: Ποια είναι η Άλις Χουάνγκ και η σχέση της με τον CEO της εταιρείας που προκαλεί σεισμό στη Silicon Valley

Reuters για Γαλλία: Ρωσικό δίκτυο παρουσίαζε «ανίκανο» το Παρίσι, Ισραήλ και MAGA συνέδεσαν τα επεισόδια με το μεταναστευτικό

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
motor-oil-eksot
BUSINESS

Motor Oil: Στηρίζοντας τη νέα γενιά, δίνοντας αξία στο αύριο

fiori-metallinou
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Ποια είναι η Φιόρη Μεταλληνού, η Ελληνίδα αστροφυσικός που θα βρίσκεται στο πλευρό του Αδριανού Γολέμη στην ιστορική αποστολή στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό

merkel-portreto1
ΚΟΣΜΟΣ

Η αναπάντεχη νοσταλγία των Γερμανών για την Μέρκελ, το πορτρέτο που κάνει… θραύση και το «Nein» της

mitsotakis_tilefono
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Τηλεφώνημα Μητσοτάκη στον νέο πρωθυπουργο της Ρουμανίας, Λούκα Νικουλέσκου – Τι συζήτησαν

komodiaxorissinora_akropol
ADVERTORIAL

ΚΩΜΩΔΙΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ… για τους ΓΙΑΤΡΟΥΣ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ – Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου στο Θέατρο Ακροπόλ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giamali–new
MEDIA

Τηλεθέαση Σαββάτου: Η διπλή πρωτιά της Γιάμαλη στη μεσημεριανή ζώνη και η ισοπαλία

petilon-new
ΕΛΛΑΔΑ

Ερρίκος Πετιλόν: «Θα συνεργαστώ με τις Αρχές για να αποδείξω την αθωότητά μου» - Οι οκτώ εταιρείες στο όνομά του και τα χρέη των 595.976 ευρώ (video)

4108697.jpg

Ρηματικές διακοινώσεις: Τι είναι, ποια η βαρύτητά τους

tsipras-androulakis-velopoulos-samaras
ΚΑΛΧΑΣ

Το καλώδιο των εξελίξεων, οι κολλημένες βελόνες στα γκάλοπ, ο Παριζιάνος Τσίπρας, ο στάσιμος Ανδρουλάκης, ο ρόλος Βελόπουλου, ο Σαμαράς κρατάει δυνάμεις

KALODIO_NEW_1234
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καλώδιο Ελλάδας - Κύπρου: «Μήνυμα» ΗΠΑ στην Τουρκία - «Σε τέτοια έργα δεν δικαιολογούνται αντιρρήσεις»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 09.11.2026 12:35
motor-oil-eksot
BUSINESS

Motor Oil: Στηρίζοντας τη νέα γενιά, δίνοντας αξία στο αύριο

fiori-metallinou
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Ποια είναι η Φιόρη Μεταλληνού, η Ελληνίδα αστροφυσικός που θα βρίσκεται στο πλευρό του Αδριανού Γολέμη στην ιστορική αποστολή στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό

merkel-portreto1
ΚΟΣΜΟΣ

Η αναπάντεχη νοσταλγία των Γερμανών για την Μέρκελ, το πορτρέτο που κάνει… θραύση και το «Nein» της

1 / 3