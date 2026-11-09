Reuters για Γαλλία: Ρωσικό δίκτυο παρουσίαζε «ανίκανο» το Παρίσι, Ισραήλ και MAGA συνέδεσαν τα επεισόδια με το μεταναστευτικό

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Το Reuters αποκαλύπτει δύο εκθέσεις – τη μια από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την άλλη από το υπουργείο Εξωτερικών της Γαλλίας – στις οποίες καταγράφεται πώς δίκτυα παραπληροφόρησης από τρίτες χώρες (Ρωσία, Ισραήλ, ΗΠΑ) επιχείρησαν να «αξιοποιήσουν» τα επεισόδια στο Παρίσι και άλλες γαλλικές πόλεις για πολιτικούς λόγους

Στην πρώτη έκθεση της ΕΕ καταγράφεται πώς ένα μυστικό ρωσικό δίκτυο επιχείρησε να εκμεταλλευτεί τις ταραχές στη Γαλλία χρησιμοποιώντας τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, για να αποδώσει την αναταραχή στην ανεξέλεγκτη μετανάστευση και να παρουσιάσει την κυβέρνηση ως ανίκανη να διατηρήσει τον έλεγχο της κατάστασης.

Στη δεύτερη, μια εσωτερική αξιολόγηση, η οποία συντάχθηκε από το υπουργείο Εξωτερικών της Γαλλίας, διαπιστώνεται ότι λογαριασμοί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που συνδέονται με το Ισραήλ και το κίνημα MAGA στις ΗΠΑ προώθησαν επίσης «εχθρικά αφηγήματα» σχετικά με τις ταραχές, συνδέοντάς τες με τον ριζοσπαστικό ισλαμισμό και τη μετανάστευση.Operation Overload

Η ανάλυση της ΕΕ, σύμφωνα με το Reuters, διαπίστωσε ότι ένα μυστικό ρωσικό δίκτυο, γνωστό ως «Operation Overload», διέδιδε βίντεο στο γαλλικό κοινό που μιμούνταν δυτικά μέσα ενημέρωσης.

Ορισμένα από αυτά περιείχαν ψευδείς ισχυρισμούς ότι μετανάστες είχαν βιάσει διαδηλωτές ή ότι επίκεινταν τρομοκρατικές επιθέσεις.

Η αξιολόγηση της ΕΕ, η οποία καλύπτει την περίοδο από τις 7 έως τις 21 Οκτωβρίου, διαπίστωσε ότι η Ρωσία επιχείρησε να «παρουσιάσει τη γαλλική ηγεσία ως αδύναμη και ολοένα πιο αυταρχική».

«Τέτοιου είδους γεγονότα προσφέρουν ευκαιρίες για την αποδυνάμωση των εθνικών κυβερνήσεων, την καλλιέργεια φόβου και διχασμού και τη διαμόρφωση της κοινής γνώμης ενόψει εκλογών», αναφέρεται στο έγγραφο της ΕΕ, το οποίο συντάχθηκε από ειδικούς της διπλωματικής υπηρεσίας της Ένωσης για την παραπληροφόρηση.

Η αξιολόγηση δεν εντόπισε στοιχεία ότι η Μόσχα ή άλλοι παράγοντες υποκίνησαν ή κλιμάκωσαν τις διαδηλώσεις, περιγράφοντας τη δραστηριότητα ως «ευκαιριακή εκμετάλλευση της αναταραχής».

Οι αναρτήσεις από Ισραήλ και MAGA

Η αξιολόγηση του γαλλικού υπουργείου Εξωτερικών διαπίστωσε ότι οι 10 αναρτήσεις με τις περισσότερες προβολές στην πλατφόρμα X σχετικά με τις ταραχές, από λογαριασμούς που προέρχονται από «φιλορωσικούς κύκλους», συγκέντρωσαν 2,8 εκατομμύρια προβολές από τις 16 έως τις 18 Οκτωβρίου.

Ωστόσο, ο αριθμός αυτός ήταν πολύ μικρότερος σε σύγκριση με τις προβολές που συγκέντρωσαν αναρτήσεις για τις ταραχές από λογαριασμούς που συνδέονται με το κίνημα MAGA (Make America Great Again) και με Ισραηλινούς αξιωματούχους.

Σύμφωνα με την έκθεση του γαλλικού υπουργείου, οι 10 αναρτήσεις με τις περισσότερες προβολές στο X, από αξιωματούχους, μέσα ενημέρωσης και παράγοντες επιρροής που συνδέονται με το MAGA, συγκέντρωσαν περισσότερες από 49 εκατομμύρια προβολές από τις 16 έως τις 18 Οκτωβρίου.

Οι 10 δημοφιλέστερες αναρτήσεις από Ισραηλινούς αξιωματούχους, κυβερνητικούς λογαριασμούς, μέσα ενημέρωσης και παράγοντες επιρροής συγκέντρωσαν περισσότερες από 35 εκατομμύρια προβολές κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, σύμφωνα με τη γαλλική έκθεση.

Ο «ανταγωνισμός των αφηγημάτων»

Η Ελίνα Τρέιγκερ, ανώτερη πολιτική επιστήμονας στο αμερικανικό ερευνητικό ινστιτούτο RAND Corporation, δήλωσε ότι τέτοιου είδους εκστρατείες συνιστούν έναν παρατεταμένο «ανταγωνισμό αφηγημάτων», ο οποίος μπορεί σταδιακά να επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο γίνονται αντιληπτές οι δυτικές δημοκρατίες στην Ευρώπη και πέρα από αυτήν.

Η Τρέιγκερ ανέφερε ότι οι εκστρατείες αυτές τροφοδοτούν την αντίδραση κατά της μετανάστευσης, ωθώντας τους Ευρωπαίους ψηφοφόρους προς τα πολιτικά άκρα.

Γάλλοι αξιωματούχοι παρέπεμψαν το Reuters σε δηλώσεις του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, στις 21 Οκτωβρίου, όταν είχε αναφέρει ότι δεν υπήρχαν εμφανείς ενδείξεις ξένης παρέμβασης πίσω από τις διαδηλώσεις, αλλά υπήρχε «ξένη χειραγώγηση της πληροφορίας».

Σύμφωνα με την έκθεση της ΕΕ, η «Operation Overload», η οποία δραστηριοποιείται από τον Σεπτέμβριο του 2023, έχει βάλει στο στόχαστρο δυτικές «δημόσιες προσωπικότητες, θεσμούς και μέσα ενημέρωσης», με σκοπό «να δυσφημήσει αυτές τις οντότητες και τη στήριξή τους προς την Ουκρανία, προωθώντας παράλληλα περιεχόμενο που ευθυγραμμίζεται με τα ρωσικά συμφέροντα».

Η δραστηριότητά της «αποσκοπούσε επίσης στην υπονόμευση της ευρωπαϊκής στήριξης προς την Ουκρανία, υποστηρίζοντας ότι οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις δίνουν προτεραιότητα στην Ουκρανία έναντι των εσωτερικών προβλημάτων».

Η γαλλική υπηρεσία εποπτείας της παραπληροφόρησης Viginum είχε δημοσιεύσει το 2024 λεπτομερή έκθεση για την Operation Overload και παρόμοιες ρωσικές επιχειρήσεις.

Γάλλοι αξιωματούχοι έχουν δηλώσει ότι τέτοιου είδους επιχειρήσεις επανεμφανίζονται κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων, εκλογών ή άλλων περιστάσεων που προσφέρονται για τη δυσφήμηση της Γαλλίας.

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