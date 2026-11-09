Καλιφόρνια: Μαχαίρωσε μέχρι θανάτου τη σύζυγό του μπροστά στα τρία τους παιδιά

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Τρία μικρά παιδιά στην Καλιφόρνια έμειναν χωρίς κανέναν από τους δύο γονείς τους και οι ζωές τους σημαδεύτηκαν για πάντα καθώς είδαν τον πατέρα τους να μαχαιρώνει μέχρι θανάτου τη μητέρα τους, πέντε μήνες μετά την έκδοση περιοριστικής εντολής εις βάρος τους.

Ο 40χρονος Τόμας Τζον Ιοβενίτι κατηγορείται για τη δολοφονία της συζύγου του, σε ακόμη ένα έγκλημα που καταγράφεται στις ΗΠΑ. Η τραγωδία σημειώθηκε το βράδυ της 23ης Οκτωβρίου, όταν η αστυνομία της Κόνκορντ έλαβε κλήση για επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας με την καταγγελία να κάνει λόγο για οπλισμένο άνδρα που απειλεί τη σύζυγό του.

Οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο και προσπάθησαν να επικοινωνήσουν με τους ανθρώπους που βρίσκονταν μέσα, ωστόσο κανείς δεν ανταποκρίθηκε με αποτέλεσμα να παραβιάσουν την είσοδο του σπιτιού.

Στο εσωτερικό εντόπισαν τους δύο ενήλικες τραυματισμένους, με εμφανή τραύματα από μαχαίρι.

Παρά τις προσπάθειες των διασωστών να την κρατήσουν στη ζωή, η Αλίσα Ιοβενίτι διαπιστώθηκε ότι ήταν νεκρή επί τόπου. Ο σύζυγός της μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση.

Σε βάρος του ασκήθηκαν στη συνέχεια διώξεις για ανθρωποκτονία και για απόπειρα αποτροπής μάρτυρα από το να καταγγείλει ένα έγκλημα.

Είχε προηγηθεί καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία

Ωστόσο, η θανατηφόρα επίθεση δεν ήταν το πρώτο περιστατικό για το οποίο είχαν κινηθεί οι Αρχές εναντίον του. Μόλις πέντε μήνες νωρίτερα, ο Ιοβενίτι είχε κατηγορηθεί για βίαιη συμπεριφορά σε βάρος της συζύγου του.

Σύμφωνα με την Εισαγγελία, οι αρχικές κατηγορίες αφορούσαν περιστατικό που σημειώθηκε στις 9 Μαΐου και περιλάμβαναν επίθεση με επικίνδυνο όπλο, επίθεση με χρήση βίας ικανής να προκαλέσει σοβαρή σωματική βλάβη, πρόκληση σωματικών τραυμάτων σε σύζυγο, καθώς και παράνομη κατακράτηση.

Στις 19 Μαΐου, κατά τη διάρκεια της δικαστικής ακρόασης, ο δικαστής όρισε την εγγύησή του μόλις στα 1.000 δολάρια, παρά τις αντιρρήσεις της Εισαγγελίας.

Παράλληλα, του επιβλήθηκε περιοριστική εντολή, με την οποία απαγορευόταν να πλησιάζει τη σύζυγό του, ενώ του απαγορεύτηκε και η επιστροφή στην οικογενειακή κατοικία.

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