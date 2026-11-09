Κίνα: Τουλάχιστον 14 νεκροί από πυρκαγιά σε πολυκατοικία (videos)

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Πυρκαγιά ξέσπασε χθες Κυριακή σε μεγάλη πολυκατοικία στην πόλη Ταϊγιουάν, στην κινεζική επαρχία Σανσί (βόρεια), με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 14 άνθρωποι, μετέδωσε σήμερα το επίσημο κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα, επικαλούμενο τις αρχές.
Η πυρκαγιά ξέσπασε στην πολυκατοικία, στο κέντρο της Ταϊγιουάν, στις 16:59 (τοπική ώρα• 10:59 ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με το κρατικό μέσο ενημέρωσης.
Η επιχείρηση για την κατάσβεση της φωτιάς είχε ολοκληρωθεί περίπου δύο ώρες αργότερα και οι αρχές ανέφεραν πως η επιχείρηση διάσωσης είχε αποπερατωθεί στις 20:30, με 38 ανθρώπους να διακομίζονται σε νοσοκομείο.
Πέντε από τα θύματα επιβεβαιώθηκε πως ήταν νεκρά χθες βράδυ.
Οι αρχές διενεργούν έρευνα για να εξακριβώσουν τα αίτια της φωτιάς, σύμφωνα με κινεζικά κρατικά ΜΜΕ.
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