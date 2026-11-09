Κίνα: Τουλάχιστον 14 νεκροί από πυρκαγιά σε πολυκατοικία (videos)

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Πυρκαγιά ξέσπασε χθες Κυριακή σε μεγάλη πολυκατοικία στην πόλη Ταϊγιουάν, στην κινεζική επαρχία Σανσί (βόρεια), με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 14 άνθρωποι, μετέδωσε σήμερα το επίσημο κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα, επικαλούμενο τις αρχές.

Death toll rises to 14 in north China building fire pic.twitter.com/Qz0Uo2tdB9 November 9, 2026

Η πυρκαγιά ξέσπασε στην πολυκατοικία, στο κέντρο της Ταϊγιουάν, στις 16:59 (τοπική ώρα• 10:59 ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με το κρατικό μέσο ενημέρωσης.

🇨🇳 Deadly high-rise fire in Taiyuan, China, leaves 14 people dead.



Footage shows two people trapped at a window, calling for help as flames and thick smoke engulf the Howard Johnson International Apartments in Shanxi Province.



A survivor alleged that hotel guests received no… pic.twitter.com/T3edPB9rXQ — KOSO🇳🇬 (@KosoNwa1) November 9, 2026

Η επιχείρηση για την κατάσβεση της φωτιάς είχε ολοκληρωθεί περίπου δύο ώρες αργότερα και οι αρχές ανέφεραν πως η επιχείρηση διάσωσης είχε αποπερατωθεί στις 20:30, με 38 ανθρώπους να διακομίζονται σε νοσοκομείο.

Πέντε από τα θύματα επιβεβαιώθηκε πως ήταν νεκρά χθες βράδυ.

A fire broke out in a high-rise building in China's Taiyuan. As of 6 p.m., firefighters were still at the scene working to put out the fire. pic.twitter.com/THjIJctAyG November 8, 2026

Οι αρχές διενεργούν έρευνα για να εξακριβώσουν τα αίτια της φωτιάς, σύμφωνα με κινεζικά κρατικά ΜΜΕ.

A fire at a building in Taiyuan, North China's Shanxi Province, has killed 14 people, according to Xinhua. (Photos: Xinhua) pic.twitter.com/2FF37qW038 — Global Times (@globaltimesnews) November 9, 2026

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