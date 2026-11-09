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09.11.2026 07:56

Φονικές καταρρακτώδεις βροχές στη Γάζα: Δύο γυναίκες και τρία παιδιά σκοτώθηκαν όταν αμμόλοφος κατέρρευσε πάνω σε σκηνές (videos)

09.11.2026 07:56
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Πέντε Παλαιστίνιοι, δύο γυναίκες και τρία παιδιά, έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας των καταρρακτωδών βροχών που πλήττουν από το Σάββατο (7/11) τη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με την πολιτική προστασία.

Σύμφωνα με τον οργανισμό αυτό άμεσης βοήθειας, «αμμόλοφος κατέρρευσε πάνω σε σκηνές όπου βρίσκονταν εκτοπισμένοι» νότια της Ντέιρ αλ Μπάλα, στο κεντρικό τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τα πέντε θύματα.

«Ομάδες διάσωσης συνεχίζουν τις έρευνές τους για να εντοπιστούν αγνοούμενοι», πρόσθεσε εκπρόσωπος της υπηρεσίας.
Βίντεο που κυκλοφορεί σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης εικονίζει δεκάδες άνδρες επιτόπου, κάποιους καθώς προσπαθούσαν να υψώσουν μεγάλο πέτρινο όγκο, ενώ άλλοι έσκαβαν από κάτω του με φτυάρια.

Οι καταρρακτώδεις βροχές από το Σάββατο πλημμύρισαν δεκάδες χιλιάδες σκηνές εξαναγκαστικά εκτοπισμένων, στερώντας τους ακόμη κι αυτή την υποτυπώδη στέγη.

Η πολιτική προστασία προειδοποίησε «τους εκτοπισμένους εναντίον της εγκατάστασης σκηνών ή της διατήρησής του πάνω σε όγκους άμμου και υπερυψωμένες εκτάσεις γης, ιδιαίτερα σε περιόδους βροχών, καθώς εγείρεται αληθινή απειλή για τη ζωή τους», ενώ παρότρυνε ανθρωπιστικές οργανώσεις να της διαθέσουν απαραίτητα μέσα.

Το Σάββατο, «δεκάδες τοίχοι και οροφές που παρουσίαζαν ρωγμές κατέρρευσαν, προκαλώντας τραυματισμούς» σε όλο τον παλαιστινιακό θύλακο εξαιτίας των βροχών κι ορισμένοι από τους ανθρώπους που υπέστησαν τραύματα «βρίσκονταν σε σοβαρή κατάσταση», σύμφωνα με την υπηρεσία Τύπου της κυβέρνησης της Χαμάς.

Η Παλαιστινιακή Αρχή, με έδρα τη Ραμάλα, στη Δυτική Όχθη, κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να λάβει άμεσα μέτρα, υπογραμμίζοντας ότι ο πόλεμος που διεξήγαγε το Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας έκανε ακόμη χειρότερες τις ήδη καταστροφικές συνθήκες ζωής στον θύλακο, σύμφωνα με το παλαιστινιακό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων WAFA.

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