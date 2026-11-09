Στη Sani/Ikos οι Γούρνες Ηρακλείου με συμφωνία 72,5 εκατ. ευρώ και σχέδιο για νέο θέρετρο

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Στον όμιλο Sani/Ikos πέρασε η παραθαλάσσια έκταση των 346 στρεμμάτων στις Γούρνες Ηρακλείου, μετά την ολοκλήρωση της συμφωνίας με τη DIMAND στις 6 Νοεμβρίου. Το τίμημα ανήλθε σε περίπου 72,5 εκατ. ευρώ. Στην έκταση, που βρίσκεται στον Δήμο Χερσονήσου, ο αγοραστής σχεδιάζει νέο Ikos Resort με δυναμικότητα περίπου 600 δωματίων, σουιτών και βιλών. Με τη μεταβίβαση κλείνει το σκέλος της αγοράς και το βάρος περνά στην αδειοδότηση της ξενοδοχειακής ανάπτυξης.

Η συναλλαγή έγινε μέσω της πώλησης του συνόλου των μετοχών της Γούρνες Μ.Α.Ε., της εταιρείας στην οποία ανήκει το ακίνητο. Πωλήτρια ήταν η Arcela Investments, θυγατρική της DIMAND, και αγοράστρια η Ikos Luxco, εταιρεία του ομίλου Sani/Ikos. Η DIMAND είχε αποκτήσει την εταιρεία που κατείχε την έκταση τον Σεπτέμβριο του 2025. Με την πώληση ολοκληρώνει αυτόν τον επενδυτικό κύκλο περίπου 14 μήνες αργότερα.

Τα 72,5 εκατ. ευρώ αφορούν τη μεταβίβαση των μετοχών και υπολογίστηκαν με βάση την οικονομική θέση της εταιρείας κατά την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Μέρος του ποσού χρησιμοποιήθηκε για την πλήρη εξόφληση ομολογιακού δανείου με κεφάλαιο 39,9 εκατ. ευρώ. Η DIMAND αναφέρει ότι η συναλλαγή έχει θετική επίδραση στα οικονομικά αποτελέσματα του ομίλου.

Η εταιρεία βρίσκεται σε συζητήσεις με την αγοράστρια για το ενδεχόμενο να την υποστηρίξει στη συνέχιση της αδειοδοτικής διαδικασίας. Αυτό αφήνει ανοιχτό έναν ρόλο για τη DIMAND και μετά τη μεταβίβαση, με αντικείμενο την προετοιμασία του ακινήτου. Το επόμενο ορόσημο θα είναι η πρόοδος των αδειών που απαιτούνται για να περάσει το σχέδιο από την απόκτηση της έκτασης στην κατασκευή.

Η δεύτερη κίνηση στο Ηράκλειο

Η συμφωνία στις Γούρνες συμπίπτει με την κίνηση της Sani/Ikos για το ξενοδοχειακό συγκρότημα Out of the Blue Resort στην Αγία Πελαγία. Οι δύο κινήσεις αφορούν διαφορετικού τύπου ακίνητα στο ίδιο τμήμα της Κρήτης. Στην Αγία Πελαγία πρόκειται για υφιστάμενο ξενοδοχειακό συγκρότημα. Στις Γούρνες, η Sani/Ikos αποκτά την έκταση στην οποία θέλει να αναπτύξει νέο θέρετρο, με ξεχωριστή διαδικασία αδειοδότησης και κατασκευής.

Η ανάπτυξη στις Γούρνες εντάσσεται στο χαρτοφυλάκιο ενός ομίλου που λειτουργεί 13 θέρετρα στην Ελλάδα και την Ισπανία, με περίπου 4.000 δωμάτια και σουίτες. Άλλα τρία θέρετρα, με συνολική δυναμικότητα 1.550 δωματίων, βρίσκονται υπό ανάπτυξη σε Ελλάδα, Ισπανία και Πορτογαλία. Για το Ηράκλειο, οι περίπου 600 μονάδες φιλοξενίας στις Γούρνες αποτυπώνουν το μέγεθος του σχεδίου. Η πρόοδος της αδειοδότησης θα δείξει πότε μπορεί να ξεκινήσει η επόμενη φάση και πώς το νέο έργο θα ενταχθεί στο ευρύτερο επενδυτικό πρόγραμμα του ομίλου.

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