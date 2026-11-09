Allwyn: Σχεδόν δύο χιλιάδες μέτοχοι επέλεξαν μετοχές για την επανεπένδυση της ενδιάμεσης διανομής του Νοεμβρίου

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Στις 12 Νοεμβρίου θα φανεί στους λογαριασμούς των μετόχων της Allwyn το αποτέλεσμα της επιλογής ανάμεσα σε μετρητά και μετοχές για την ενδιάμεση διανομή των 0,20 ευρώ ανά κοινή μετοχή. Συνολικά 1.969 μέτοχοι επέλεξαν την επανεπένδυση. Οι συγκεκριμένοι μέτοχοι αντιπροσώπευαν 15.406.170 μετοχές, δηλαδή περίπου το 10% της ελεύθερης διασποράς και το 2% του μετοχικού κεφαλαίου, εξαιρουμένων των ιδίων μετοχών.

Η επιλογή επανεπένδυσης έδωσε στους δικαιούχους τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν το ποσό της διανομής για να αυξήσουν τη θέση τους στην εταιρεία. Την Πέμπτη θα πιστωθούν συνολικά 271.883 ίδιες μετοχές στις μερίδες όσων συμμετείχαν. Όσοι επέλεξαν μετρητά θα λάβουν το ποσό που τους αναλογεί, ενώ όσοι έκαναν μερική επανεπένδυση θα πληρωθούν σε χρήμα για το υπόλοιπο δικαίωμά τους. Η πίστωση των τίτλων και η πληρωμή έχουν την ίδια ημερομηνία.

Το 2% και το 10% αφορούν την ίδια επιλογή, με διαφορετική βάση υπολογισμού. Το πρώτο συγκρίνει τις μετοχές που αντιπροσώπευαν όσοι επέλεξαν επανεπένδυση με το σύνολο των μετοχών εκτός των ιδίων. Το δεύτερο τις συγκρίνει με την ελεύθερη διασπορά. Ο αριθμός των 1.969 δείχνει πόσοι μέτοχοι συμμετείχαν, ενώ τα ποσοστά δείχνουν το βάρος των μετοχών που αντιστοιχούσαν στην επιλογή τους.

Τα 15,4 εκατ. είναι οι μετοχές που αντιπροσώπευαν οι μέτοχοι που επέλεξαν επανεπένδυση. Οι 271.883 είναι οι τίτλοι που θα πιστωθούν από την Allwyn. Η εταιρεία χρησιμοποιεί μετοχές που έχει ήδη στο χαρτοφυλάκιό της, με αποτέλεσμα ο συνολικός αριθμός των εκδοθεισών μετοχών να παραμένει στα 806.782.473. Οι ίδιες μετοχές μειώνονται σε περίπου 44,56 εκατ. και οι τίτλοι της ελεύθερης διασποράς αυξάνονται αντίστοιχα.

Μετά την επανεπένδυση, η ελεύθερη διασπορά θα ανέρχεται σε περίπου 154,63 εκατ. μετοχές και, με τη στρογγυλοποίηση που χρησιμοποιεί η εταιρεία, θα αντιστοιχεί στο 20,3% των μετοχών εκτός των ιδίων. Η συμμετοχή που εμφανίζεται στην πλευρά της KKCG διαμορφώνεται στο 79,7%, με τον αριθμό των αντίστοιχων τίτλων σταθερό στα περίπου 607,6 εκατ. Η μεταβολή προκύπτει επειδή ίδιες μετοχές περνούν στους δικαιούχους της διανομής.

Για τον ιδιώτη μέτοχο, το πρακτικό αποτέλεσμα θα φανεί στη μερίδα του ή στον λογαριασμό πληρωμής, ανάλογα με την επιλογή που έκανε. Για την αγορά, το στοιχείο που επιτρέπει σύγκριση με ανάλογες μελλοντικές διανομές είναι κυρίως το ποσοστό επί της ελεύθερης διασποράς. Δείχνει το βάρος της επανεπένδυσης σε σχέση με τις μετοχές που κυκλοφορούν ευρύτερα στην αγορά και δίνει μια βάση για να κριθεί αν σε επόμενη διανομή περισσότεροι επενδυτές θα προτιμήσουν να αυξήσουν τη θέση τους στην εταιρεία.

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