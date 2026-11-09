Πλαστικά Κρήτης: Στο Μαρόκο με εξαγορά 16,24 εκατ. και πρώτη παραγωγική βάση στην Αφρική

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Την πρώτη παραγωγική της βάση στην Αφρική αποκτά η Πλαστικά Κρήτης, η οποία ανακοίνωσε στις 6 Νοεμβρίου την εξαγορά της Naturplas Industrial στο Μαρόκο. Η ελληνική βιομηχανία αγόρασε από την ισπανική Koex Capital το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της μαροκινής εταιρείας. Η συναλλαγή ολοκληρώθηκε στις 4 Νοεμβρίου, με βασικό τίμημα 16,24 εκατ. ευρώ, το οποίο υπόκειται σε αναπροσαρμογή βάσει των οικονομικών στοιχείων της Naturplas κατά την ημερομηνία ολοκλήρωσης.

Η συμφωνία δίνει στον ελληνικό όμιλο δύο σημεία παρουσίας στο Μαρόκο. Το εργοστάσιο της Naturplas βρίσκεται στο Τετουάν, στα βόρεια της χώρας, και παράγει πλαστικά φύλλα για γεωργικές εφαρμογές. Η εταιρεία διαθέτει επίσης κέντρο διανομής στο Αγκαντίρ. Η εξαγορά καλύπτει έτσι τόσο την παραγωγή όσο και τη διακίνηση των προϊόντων στην τοπική αγορά, με εγκαταστάσεις που βρίσκονται ήδη σε λειτουργία.

Η Naturplas είχε ολοκληρώσει στις αρχές του 2026 επένδυση σε εξοπλισμό που υπερδιπλασιάζει την παραγωγική της δυναμικότητα. Η νέα ιδιοκτησία αναλαμβάνει επομένως μια μονάδα με πρόσθετη δυνατότητα παραγωγής, την οποία θα πρέπει να μετατρέψει σε πωλήσεις. Το ύψος της δυναμικότητας δείχνει πόσο μπορεί να παράγει το εργοστάσιο. Ο βαθμός αξιοποίησής της θα εξαρτηθεί από τον όγκο των παραγγελιών.

Το 2025 οι πωλήσεις της μαροκινής εταιρείας ανήλθαν σε 12,5 εκατ. ευρώ. Για το 2026, η Πλαστικά Κρήτης εκτιμά ότι θα φτάσουν τα 20 εκατ. ευρώ, δηλαδή περίπου 60% υψηλότερα σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Η εκτίμηση θα κριθεί στα αποτελέσματα της χρήσης. Εκεί θα φανεί επίσης πόσο από την αύξηση του τζίρου περνά στην κερδοφορία της μονάδας, στοιχείο που έχει σημασία για την αποτίμηση της εξαγοράς.

Η θέση του Μαρόκου στον όμιλο

Η κίνηση εντάσσεται στον σχεδιασμό της Πλαστικά Κρήτης για διεθνή επέκταση στον κλάδο των φύλλων πολυαιθυλενίου. Ο όμιλος διαθέτει ήδη παραγωγική εμπειρία εκτός Ελλάδας. Στην έκθεση βιώσιμης ανάπτυξης του 2023 κατέγραφε δέκα παραγωγικές μονάδες σε επτά χώρες, μεταξύ των οποίων η Γαλλία, η Τουρκία και η Κίνα. Η προσθήκη του Μαρόκου διευρύνει αυτή τη γεωγραφία και δίνει στον όμιλο εργοστάσιο σε μια νέα ήπειρο.

Για την Πλαστικά Κρήτης, το πρώτο πρακτικό ζητούμενο είναι να εντάξει τη μονάδα και το κέντρο διανομής στο δίκτυό της, διατηρώντας τις υφιστάμενες εμπορικές σχέσεις της Naturplas. Στη συνέχεια θα φανεί αν ο νέος εξοπλισμός επιτρέπει στην εταιρεία να εξυπηρετεί μεγαλύτερες παραγγελίες και να αξιοποιεί καλύτερα τη διανομή της. Το τελικό τίμημα, μετά την προβλεπόμενη προσαρμογή, και οι επιδόσεις της πρώτης πλήρους χρήσης υπό τη νέα ιδιοκτησία θα δώσουν πληρέστερη εικόνα για την απόδοση της επένδυσης.

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