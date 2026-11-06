Αττικά Πολυκαταστήματα: Νέο δίκτυο καταστημάτων ομορφιάς με αφετηρία το The Mall Athens και ορίζοντα τριετίας

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Στην ανάπτυξη δικτύου εξειδικευμένων καταστημάτων ομορφιάς προχωρά η Αττικά Πολυκαταστήματα, ανοίγοντας το πρώτο attica BEAUTY στο The Mall Athens. Η εταιρεία, που ανήκει στο χαρτοφυλάκιο της IDEAL Holdings, προσθέτει ένα νέο μοντέλο καταστημάτων στη δραστηριότητά της, επιδιώκοντας μεγαλύτερη παρουσία στην αγορά καλλυντικών και προϊόντων ομορφιάς υψηλής κατηγορίας.

Η κίνηση εντάσσεται στο Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης 2026–2030. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της εταιρείας, την περίοδο 2027–2029 προβλέπεται η λειτουργία τεσσάρων έως έξι attica BEAUTY Stores, συνολικής επιφάνειας 3.000–3.500 τ.μ. Οι τοποθεσίες θα επιλεγούν με κριτήριο την υψηλή επισκεψιμότητα, χωρίς στην ανακοίνωση να προσδιορίζονται τα επόμενα σημεία εγκατάστασης.

Με το νέο δίκτυο, η Αττικά Πολυκαταστήματα επιδιώκει να διευρύνει τη φυσική της παρουσία μέσω καταστημάτων που επικεντρώνονται αποκλειστικά στην ομορφιά. Η συγκεκριμένη κατηγορία αποκτά έτσι ξεχωριστή εμπορική ταυτότητα, αξιοποιώντας την εμπειρία που έχει αναπτύξει η εταιρεία μέσα από τη λειτουργία των πολυκαταστημάτων της.

Το πρώτο attica BEAUTY φιλοξενεί 65 εμπορικά σήματα, από διεθνείς οίκους πολυτελείας έως πιο εξειδικευμένες μάρκες ομορφιάς. Η σύνθεση της προϊοντικής γκάμας συνδυάζεται με υπηρεσίες συμβουλευτικής και χώρους δοκιμής και γνωριμίας με τα προϊόντα.

Συγκεκριμένα, στο κατάστημα λειτουργούν το Discovery Bar και το Beauty Studio, όπου οι επισκέπτες μπορούν να ενημερώνονται για νέες προτάσεις, να λαμβάνουν εξατομικευμένες συμβουλές και να χρησιμοποιούν εξειδικευμένες υπηρεσίες ομορφιάς. Η έμφαση στην εξυπηρέτηση αποτελεί βασικό στοιχείο του νέου μοντέλου, με την εταιρεία να επιδιώκει να συνδέσει την πώληση προϊόντων με την προσωπική καθοδήγηση του πελάτη.

Για την ανάπτυξη των attica BEAUTY, η Αττικά Πολυκαταστήματα στηρίζεται στις υφιστάμενες συνεργασίες της με διεθνή εμπορικά σήματα και στην τεχνογνωσία της στον κλάδο. Το κατάστημα στο The Mall Athens αποτελεί την πρώτη εφαρμογή αυτής της στρατηγικής, ενώ η επόμενη φάση αφορά την επέκταση του δικτύου την τριετία 2027–2029.

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